Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРежим самоизоляции в Пермском крае продлили до 14 июля

Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 14 июля, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.
Читать в источнике
Комментировать30

Подробнее о событии

Власти объявили о послаблении режима самоизоляции. Куда теперь можно идти?

Properm.ru05:55

Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 14 июля

Рифей-Пермь06:06

В Пермском крае разрешили работу летних кафе и музеев

Новый компаньон06:03

Ограничительные меры в Пермском крае продлены до 14 июля

Сайт губернатора и Правительства Пермского края06:25

Продлили, но ослабили: в Прикамье открываются музеи, летники и прокат спортинвентаря

Новости Перми 59.ru06:08

Пермский край переходит на второй этап снятия ограничений самоизоляции

Business Class (Пермь)06:15

В Пермском крае сообщение о продлении самоизоляции оказалось ошибкой

RuNews24.ru27 июня в 02:01
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 08:16, Ашберн
Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 03:08
990
Наука

В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа

Новый штамм называется G4 EA H1N1 и имеет некоторые сходства с вирусом свиного гриппа 2009 года, который начался в Мексике и вызвал всемирную вспышку в том же году, сообщает 9 News.
Российская газета вчера в 20:46
289
Происшествия

В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов

Российская газета 06:54
50
Политика

Путин призвал россиян голосовать по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин призвал жителей России голосовать по поправкам к Конституции.
Газета.Ru 06:51
34
Финансы

Курс доллара поднялся выше 71 рубля впервые с конца мая

Доллар в ходе торгов на Московской бирже поднялся выше 71 руб. впервые с 28 мая.
Коммерсантъ 07:19
220
Политика

Госдума решила обратиться в МИД из-за флагов ЛГБТ на посольствах США и Британии

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направит в МИД обращение в связи с появлением флагов ЛГБТ на посольствах США и Британии в Москве, сообщил глава комиссии Василий Пискарев.
Взгляд.ру 07:37
Общество

Гидрометцентр пообещал теплый июль на всей территории России

"Очень высокие значения (температуры - ред.), начиная с 4-5 июля, прогнозируются на европейской территории и на азиатской территории, очаг тепла смещается с Якутии на Красноярск", - добавил Вильфанд.
РИА Новости 06:42
1
Транспорт

Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео

Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
511
Политика

Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля

О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
772
Общество

В Москве временно ограничена возможность оплатить парковку

Возможность оплатить парковку в Москве временно ограничена во вторник днем из-за профилактических работ, на это время штрафы за неоплату парковки не выписываются, сообщает Московский паркинг в своем Twitter.
РИА Новости 07:07
3
Шоу-бизнес

Виктор Коклюшкин заявил, что Брухунова не подходит Петросяну

Bimru.ru 04:32
23
Шоу-бизнес

Супруг Полины Гагариной показал свою настоящую любовь

Несмотря на развод с Полиной Гагариной, Дмитрий Исхаков продолжает общаться с детьми, которых воспитывал в браке с супругой.
OvideO.ru вчера в 14:18
7
Общество

Суд оштрафовал Овсянникова за хулиганство в аэропорту Ижевска

Завьяловский районный суд Ижевска оштрафовал экс-заместителя министра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова на 2 тысячи рублей по административному делу о хулиганстве в аэропорту, сообщили РИА Новости в пресс-службе судейского сообщества Удмуртии.
РИА Новости 04:28
8
Политика

Китай принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге

Всекитайское собрание народных представителей — высший законодательный орган Китая — одобрил законопроект о национальной безопасности в Гонконге.
Вести.Ru 06:42
5
Происшествия

Оперативник задержан в Симферополе по подозрению в получении взятки

Оперуполномоченный управления МВД России по Симферополю подозревается в получении взятки за незаконные действия (ч.3 ст. 290 УК РФ).
Новый Севастополь 07:21
4
Автоспорт

Команда «Формулы-1» Mercedes показала черную ливрею против расизма

Команда «Формулы-1» Mercedes представила ливрею, которая будет использоваться на болидах команды в сезоне 2020 года.
РБК вчера в 06:44
1
Политика

Путин призвал россиян проголосовать по поправкам к Конституции

В день открытия в Твери монумента в память о сотнях тысячах советских солдат, которые мужественно сражались подо Ржевом, глава государства Владимир Путин обратился к соотечественникам с торжественной речью, в которой раскрыл глубинную суть великих событий из военной истории нашей страны.
Live24 07:44
1
Энергетика

Мосбиржа допустила на торгах отрицательную цену нефти

Московская биржа после падения цены нефти до отрицательных значений с 6 июля вводит функционал поддержки отрицательных цен для фьючерсов на нефть американской марки Light Sweet Crude Oil (WTI) и на природный газ.
Вести.Ru 07:59
Политика

Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств

В соответствии с распоряжением с 1 октября будут повышены в 1,03 раза (на 3%) оклады как призывникам, так и тем, кто проходит службу в национальной гвардии, сотрудникам органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, таможенных органов, федеральной фельдъегерской связи.
РБК 07:56
335
Авто

Дебютные рендеры нового седана Lada Vesta появились в интернете

Благодаря дизайнерскому решению с узкими светодиодными фарами новый седан Lada Vesta стало выглядеть более агрессивно.
Live24 вчера в 06:02
27
Общество

Путин наградил волонтера Светлану Анурьеву орденом Пирогова посмертно

РИА Новости вчера в 12:25
449
Наука

Выявлена причина алмазных дождей на Уране и Нептуне

Live24 05:37
20
Происшествия

По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках

Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски.
Газета.Ru 06:34
114
Футбол

Клопп высказался о возможности завоевать два титула АПЛ подряд

Газета.Ru 07:54
Игры

Ремастер Crysis получит геймплейный трейлер в начале июля

News.ru 01:59
8
Общество

В России готовят нововведение получающим выплаты на карту пенсионерам

Общественники предложили пожилым людям предоставлять на выбор карты – с бесконтактной функцией, или же с нею.
Live24 вчера в 05:33
58
Авто

General Motors выиграл контракт на оснащение военной базы США

Car.ru вчера в 08:30
Авто

Kia остановила продажи кроссовера Kia Seltos в России

Отмечается, что российские дилеры получили письма, в которых речь идет о временном прекращении реализации авто.
Evo-rus.com вчера в 13:44
66
Шоу-бизнес

Тимати подарил 8-летнему сыну Киркорова мотоцикл в честь дня рождения

Певец отпраздновал праздник единственного сына Мартина в компании звёзд и их детей Российский эстрадный певец и продюсер Филипп Киркоров устроил большой детский праздник в честь восьмого дня рождения сына Мартина.
Inc-news.ru 00:39
23
Происшествия

В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший

РИА Новости 07:07
172
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное