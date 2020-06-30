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Общество Гидрометцентр пообещал теплый июль на всей территории России "Очень высокие значения (температуры - ред.), начиная с 4-5 июля, прогнозируются на европейской территории и на азиатской территории, очаг тепла смещается с Якутии на Красноярск", - добавил Вильфанд. 1

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Энергетика Мосбиржа допустила на торгах отрицательную цену нефти Московская биржа после падения цены нефти до отрицательных значений с 6 июля вводит функционал поддержки отрицательных цен для фьючерсов на нефть американской марки Light Sweet Crude Oil (WTI) и на природный газ.

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