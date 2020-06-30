Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 14 июля, сообщается на сайте губернатора и регионального правительства.

Режим самоизоляции в Пермском крае продлили до 14 июля

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