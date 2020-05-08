В Московской области режим самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, продлен до 31 мая включительно, говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованном на сайте регионального правительства.

Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая

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