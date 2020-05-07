Коронавирус

ИнтерфаксИнтерфаксРежим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая

В Московской области режим самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, продлен до 31 мая включительно, говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованном на сайте регионального правительства.
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Режим самоизоляции продлили в Подмосковье до 31 мая

Известия20:28

В Подмосковье продлили действие цифровых пропусков до 31 мая

ТАСС16:39

В Подмосковье режим самоизоляции продлен до 31 мая

Чехов Вид18:07

Режим самоизоляции продлили в Подмосковье

Москва 2417:47

Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая

Интерфакс17:42

В Подмосковье продлили режим самоизоляции до 31 мая

РИА Новости16:57

В Подмосковье приостановили летнюю оздоровительную кампанию для детей

RT на русском19:12
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Политика

Рейтинг Путина упал до исторического минимума

Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 59% россиян, свидетельствует апрельское социологическое исследование «Левада-центра».
Sibnet Новости вчера в 10:49
7,9K
Общество

Первый этап ослабления введенных ограничений в Москве начнется 12 мая

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение, что первый этап ослабления введенных ограничений в Москве начнется 12 мая.
Газета.Ru 09:19
845
Общество

В Петербурге введут обязательный масочный режим

Ношение масок и перчаток в Петербурге станет обязательным, заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор Евгений Елин.
РИА Новости 12:46
1,2K
Общество

Двойников Ким Чен Ына засняли на видео

Британское издание Daily Mirror опубликовало видео, на котором засняли двойников лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru 20:11
Общество

В России может не быть пика распространения коронавируса

Роспотребнадзор сообщил о возможном отсутствии пика распространения коронавируса в России.
9111.ru 08:54
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Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
1,1K
Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 04:55
937
Общество

Собянин выступил за ужесточение требований для передвижения по Москве

«Необходимо ужесточать требования передвижения по городу, к санитарной защите людей, поэтому с 12 числа будет вводиться еще и жесткий режим проезда на общественном транспорте - только в масках, только в перчатках», — сообщил столичный градоначальник.
Говорит Москва 14:41
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Происшествия

На Сахалине выявлены три новых случая заражения коронавирусом

Южно-Сахалинск, 8 мая 2020, 04:05 — REGNUM Три новых случая заражения коронавирусом выявлены на Сахалине за последние сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
REGNUM 21:05
2
Общество

ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей

50 тысяч рублей на сайте магазина ЦУМ стоит брендовый кожаный ремень, которым подпоясана заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в видеоролике с обращением к медицинским работникам столицы.
Эхо Москвы 10:06
29
Политика

Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам

Решетников: в России предоставили отсрочки по налогам на 217 млрд рублей Президент также исключил из состава рабочей группы замглавы исполнительного комитета движения "Народный фронт за Россию" (ОНФ) Ирину Смирнову.
Право.ру вчера в 12:39
647
Общество

В Британии подтверждают «расовую теорию» смертности от коронавируса

Полная статистика по расовому составу заболевших и умерших от Covid-19 американцев пока отсутствует, однако, например, по информации из штата Иллинойс, понятно, что от коронавируса чернокожие страдают заметно сильнее.
Евразия Daily 07:29
35
Политика

Глава МИД Чехии назвал условия улучшения отношений с Россией

Отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге осложнил их.
РБК 00:00
1
Происшествия

Страшный пожар в ЕАО: огнеборцы спасли 20 человек

Немедленно к месту происшествия выехали огнеборцы. Ядовитый дым по коридорам проникал в жилые квартиры, где спали люди.
Время Биробиджана 22:37
Общество

Покупателям объяснили, почему нельзя оставлять чеки на кассе магазина

Как рассказал эксперт, чек может быть использован мошенниками для хищения средств — и покупателя, и магазина.
Вечерняя Москва 20:36
2
Здоровье

Мясников назвал симптомы, при которых нужно вызывать скорую

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал при каких симптомах вирусного заболевания необходимо вызывать скорую.
Anews 06:43
436
Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
2K
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство

Paparazzi.ru вчера в 15:44
3,2K
Политика

Власти Польши решили не проводить выборы президента 10 мая

Правящая партия Польши "Право и справедливость" и партия "Согласие" распространили совместное заявление, в котором говорится, что намеченные на 10 мая президентские выборы не состоятся.
Московский Комсомолец вчера в 17:31
1
Армия и оружие

США показали корабли НАТО около российской границы

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
1,8K
Экономика

Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы

Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru вчера в 03:37
602
Общество

Онищенко уверен, что коронавирус «выдыхается»

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что сейчас коронавирус начал «выдыхаться».
Аргументы недели 00:43
1,8K
Шоу-бизнес

Экс-солист MBAND Никита Киоссе назвал причины распада группы

Музыкант рассказал об отношениях между участниками бойз-бенда. Бывший участник MBAND Никита Киоссе раскрыл причины распада группы.
Городовой 03:58
4
Общество

Роспотребнадзор представил Путину план снятия ограничений в три этапа

Роспотребнадзор предлагает снимать ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса COVID-19, в три этапа, заявила глава ведомства Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 09:35
2,5K
Общество

Бурков назвал возможные даты проведения парада Победы в Омске

По словам главы, после восстановления эпидемиологический обстановки в регионе проведут все мероприятия, посвященные 75-летию победы в ВОВ.
Город55.ру 22:18
Общество

Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены

Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены Участникам туррынка почти удалось убедить правительство в необходимости позволить им отложить расчеты с туристами, которые не смогли отправиться в поездки из-за пандемии COVID-19.
Коммерсантъ 16:07
11
Общество

Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции

Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
ТАСС 14:40
119
Общество

В Москве умер ещё 51 пациент с коронавирусом

RT на русском 14:50
453
Наука

В Италии опровергли опасность заражения коронавирусом сточных вод

В Италии специалисты опровергли опасность заражения коронавирусом сточных вод. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:49
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Хоккей

КХЛ решила не определять чемпиона лиги и обладателя Кубка Гагарина

В КХЛ приняли решение не определять чемпиона, а также обладателя Кубка Гагарина.
Vprognoze.ru 10:48
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Как работают Яндекс.Новости?
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