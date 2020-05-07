В Московской области режим самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, продлен до 31 мая включительно, говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованном на сайте регионального правительства.

Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая

Общество В Петербурге введут обязательный масочный режим Ношение масок и перчаток в Петербурге станет обязательным, заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор Евгений Елин. 1,2K

Общество Двойников Ким Чен Ына засняли на видео Британское издание Daily Mirror опубликовало видео, на котором засняли двойников лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

Общество Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов. 1,1K

Общество Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. 937

Общество Собянин выступил за ужесточение требований для передвижения по Москве «Необходимо ужесточать требования передвижения по городу, к санитарной защите людей, поэтому с 12 числа будет вводиться еще и жесткий режим проезда на общественном транспорте - только в масках, только в перчатках», — сообщил столичный градоначальник. 777

Происшествия На Сахалине выявлены три новых случая заражения коронавирусом Южно-Сахалинск, 8 мая 2020, 04:05 — REGNUM Три новых случая заражения коронавирусом выявлены на Сахалине за последние сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. 2

Политика Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам Решетников: в России предоставили отсрочки по налогам на 217 млрд рублей Президент также исключил из состава рабочей группы замглавы исполнительного комитета движения "Народный фронт за Россию" (ОНФ) Ирину Смирнову. 647

Общество В Британии подтверждают «расовую теорию» смертности от коронавируса Полная статистика по расовому составу заболевших и умерших от Covid-19 американцев пока отсутствует, однако, например, по информации из штата Иллинойс, понятно, что от коронавируса чернокожие страдают заметно сильнее. 35

Политика Глава МИД Чехии назвал условия улучшения отношений с Россией Отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге осложнил их. 1

Происшествия Страшный пожар в ЕАО: огнеборцы спасли 20 человек Немедленно к месту происшествия выехали огнеборцы. Ядовитый дым по коридорам проникал в жилые квартиры, где спали люди.

Политика Власти Польши решили не проводить выборы президента 10 мая Правящая партия Польши "Право и справедливость" и партия "Согласие" распространили совместное заявление, в котором говорится, что намеченные на 10 мая президентские выборы не состоятся. 1

Общество Онищенко уверен, что коронавирус «выдыхается» Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что сейчас коронавирус начал «выдыхаться». 1,8K

Общество Бурков назвал возможные даты проведения парада Победы в Омске По словам главы, после восстановления эпидемиологический обстановки в регионе проведут все мероприятия, посвященные 75-летию победы в ВОВ.