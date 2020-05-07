Коронавирус
ИнтерфаксРежим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая
В Московской области режим самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, продлен до 31 мая включительно, говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованном на сайте регионального правительства.
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Политика
Рейтинг Путина упал до исторического минимума
Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 59% россиян, свидетельствует апрельское социологическое исследование «Левада-центра».
Sibnet Новости вчера в 10:49
Общество
Первый этап ослабления введенных ограничений в Москве начнется 12 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение, что первый этап ослабления введенных ограничений в Москве начнется 12 мая.
Газета.Ru 09:19
Общество
В Петербурге введут обязательный масочный режим
Ношение масок и перчаток в Петербурге станет обязательным, заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор Евгений Елин.
РИА Новости 12:46
Общество
Двойников Ким Чен Ына засняли на видео
Британское издание Daily Mirror опубликовало видео, на котором засняли двойников лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.
Lenta.ru 20:11
Общество
В России может не быть пика распространения коронавируса
Роспотребнадзор сообщил о возможном отсутствии пика распространения коронавируса в России.
9111.ru 08:54
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 04:55
Общество
Собянин выступил за ужесточение требований для передвижения по Москве
«Необходимо ужесточать требования передвижения по городу, к санитарной защите людей, поэтому с 12 числа будет вводиться еще и жесткий режим проезда на общественном транспорте - только в масках, только в перчатках», — сообщил столичный градоначальник.
Говорит Москва 14:41
Происшествия
На Сахалине выявлены три новых случая заражения коронавирусом
Южно-Сахалинск, 8 мая 2020, 04:05 — REGNUM Три новых случая заражения коронавирусом выявлены на Сахалине за последние сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.
REGNUM 21:05
Общество
ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей
50 тысяч рублей на сайте магазина ЦУМ стоит брендовый кожаный ремень, которым подпоясана заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в видеоролике с обращением к медицинским работникам столицы.
Эхо Москвы 10:06
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Решетников: в России предоставили отсрочки по налогам на 217 млрд рублей Президент также исключил из состава рабочей группы замглавы исполнительного комитета движения "Народный фронт за Россию" (ОНФ) Ирину Смирнову.
Право.ру вчера в 12:39
Общество
В Британии подтверждают «расовую теорию» смертности от коронавируса
Полная статистика по расовому составу заболевших и умерших от Covid-19 американцев пока отсутствует, однако, например, по информации из штата Иллинойс, понятно, что от коронавируса чернокожие страдают заметно сильнее.
Евразия Daily 07:29
Политика
Глава МИД Чехии назвал условия улучшения отношений с Россией
Отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг демонтажа памятника маршалу Коневу в Праге осложнил их.
РБК 00:00
Происшествия
Страшный пожар в ЕАО: огнеборцы спасли 20 человек
Немедленно к месту происшествия выехали огнеборцы. Ядовитый дым по коридорам проникал в жилые квартиры, где спали люди.
Время Биробиджана 22:37
Общество
Покупателям объяснили, почему нельзя оставлять чеки на кассе магазина
Как рассказал эксперт, чек может быть использован мошенниками для хищения средств — и покупателя, и магазина.
Вечерняя Москва 20:36
Здоровье
Мясников назвал симптомы, при которых нужно вызывать скорую
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал при каких симптомах вирусного заболевания необходимо вызывать скорую.
Anews 06:43
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия 08:02
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство
Paparazzi.ru вчера в 15:44
Политика
Власти Польши решили не проводить выборы президента 10 мая
Правящая партия Польши "Право и справедливость" и партия "Согласие" распространили совместное заявление, в котором говорится, что намеченные на 10 мая президентские выборы не состоятся.
Московский Комсомолец вчера в 17:31
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
Экономика
Почти треть неплательщиков по кредитам заявили о потере работы
Почти треть должников, испытывающих финансовые трудности, объясняют просроченные задолженности потерей работы, сообщили в ассоциации коллекторских агентств.
Газета.Ru вчера в 03:37
Общество
Онищенко уверен, что коронавирус «выдыхается»
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко считает, что сейчас коронавирус начал «выдыхаться».
Аргументы недели 00:43
Шоу-бизнес
Экс-солист MBAND Никита Киоссе назвал причины распада группы
Музыкант рассказал об отношениях между участниками бойз-бенда. Бывший участник MBAND Никита Киоссе раскрыл причины распада группы.
Городовой 03:58
Общество
Роспотребнадзор представил Путину план снятия ограничений в три этапа
Роспотребнадзор предлагает снимать ограничительные меры, введенные в России из-за коронавируса COVID-19, в три этапа, заявила глава ведомства Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 09:35
Общество
Бурков назвал возможные даты проведения парада Победы в Омске
По словам главы, после восстановления эпидемиологический обстановки в регионе проведут все мероприятия, посвященные 75-летию победы в ВОВ.
Город55.ру 22:18
Общество
Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены
Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены Участникам туррынка почти удалось убедить правительство в необходимости позволить им отложить расчеты с туристами, которые не смогли отправиться в поездки из-за пандемии COVID-19.
Коммерсантъ 16:07
Общество
Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции
Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
ТАСС 14:40
Общество
В Москве умер ещё 51 пациент с коронавирусом
RT на русском 14:50
Наука
В Италии опровергли опасность заражения коронавирусом сточных вод
В Италии специалисты опровергли опасность заражения коронавирусом сточных вод. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:49
Хоккей
КХЛ решила не определять чемпиона лиги и обладателя Кубка Гагарина
В КХЛ приняли решение не определять чемпиона, а также обладателя Кубка Гагарина.
Vprognoze.ru 10:48