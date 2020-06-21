Коронавирус

ТАССТАССВ Иркутской области продлили режим самоизоляции до 28 июня

Режим самоизоляции в Иркутской области, где выявлено более 5,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, продолжит действовать до 28 июня, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
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Игорь Кобзев поручил проверить внезапно открывшийся ночной клуб

Байкал24вчера в 22:45

В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 28 июня

ТАССвчера в 10:47

Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 28 июня

ИрСитивчера в 10:17

В Приангарье снова продлили режим самоизоляции – до 28 июня

Московский Комсомолецвчера в 10:30

Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 28 июня

Твой Иркутсквчера в 10:08

Режим самоизоляции в Иркутской области продлили до 28 июня

Иркутск Сегоднявчера в 10:50

Продление режима самоизоляции в Иркутской области до 28 июня : в регионе более 5,6 тысячи случаев заражения коронавирусом

КП - Иркутсквчера в 10:27
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Общество

В Тульской области снова снизился показатель по коронавирусу

Темпы прироста заболевших продолжают снижаться. За неделю число случаев инфекции выросло в 1,13 раз. Ранее этот показатель составлял 1,17.
Тульские новости 20 июня в 03:40
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Происшествия

ФСБ пришла с обысками в управление лесами Алтайского края

Обыски в рамках расследования уголовного дела проводят следователи и сотрудники управления ФСБ Алтайского края в управлении лесами региона.
Российская газета 01:55
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Происшествия

Умер мужчина, стрелявший по полицейским в центре Москвы

В больнице умер мужчина, обстрелявший двух полицейских на Ленинском проспекте в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заявление представителя столичного управления Следственного комитета Юлии Ивановой.
Ведомости вчера в 10:11
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Политика

Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил

Президент России Владимир Путин сегодня побывал на богослужении в соборе Воскресения Христова в Кубинке — главном храме Вооруженных сил России.
Вести.Ru 03:21
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Здоровье

Врач рассказала, когда нельзя пить аспирин при похмелье

Мешать аспирин с кофе на утро после обильного употребления алкоголя вредно для здоровья, рассказала врач-терапевт, автор книги "Как болел бы врач: маленькие хитрости большого здравоохранения" Ольга Кашубина в интервью радио Sputnik.
РИА Новости вчера в 21:01
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Общество

Во Владимирской области подтвержден 51 новый случай коронавируса

По результатам лабораторных исследований больше всего новых заражений зарегистрировано во Владимире, на втором месте в этом списке Гусь-Хрустальный район, на третьем – Вязниковский и Собинский районы.
Провинция.ру 03:29
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Здоровье

Еще 73 случая заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

В Алтайском крае за минувшие сутки выявили еще 73 случая заражения коронавирусом.
Аргументы и Факты - Алтай 04:26
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Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, в интервью изданию «Собеседник» назвал причину, по которой его подзащитный сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.
Известия 00:18
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Происшествия

Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках

Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона".
РИА Новости вчера в 16:26
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Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве иностранного студента в Волгограде

RT на русском вчера в 09:21
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Общество

Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года

Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском вчера в 18:12
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Экономика

В Белоруссии с 1 июля вырастут пенсии

"Предусмотрено в целях повышения трудовых пенсий провести их перерасчет с 1 июля 2020 года в связи с ростом средней заработной платы работников в республике", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 09:42
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Политика

Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР

Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
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Общество

В Петербурге за сутки умерли 29 пациентов с COVID-19

Еще 29 человек скончались от коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге, среди умерших 15 мужчин и 14 женщин, сообщает городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости 04:25
Политика

Зеленский призвал «не пускать» Россию в G7

Президент Украины Владимир Зеленский призвал международное сообщество оказать давление на Москву, чтобы она «вернула» якобы «захваченные» украинские территории.
ФАН вчера в 18:53
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Политика

Вячеслав Володин ответил противникам поправок в Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин ответил на призывы не голосовать за поправки в Конституцию.
Регион 64 00:42
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Политика

Клишас объяснил поправку о президентских сроках

Поправка к Конституции, которая позволяет действующему президенту снова баллотироваться, необходима для стабилизации политической системы, заявил сопредседатель рабочей группы, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.
RT на русском 02:57
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Армия и оружие

На Украине допустили удар новой ракетой по Крыму и Новороссийску

На Украине заявили, что Киев получил возможность вести гораздо более агрессивную политику и диктовать России свои условия в Черном и Азовском морях - такие выводы украинские СМИ и эксперты сделали после успешных испытаний в Одессе противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун".
Газета.Ru вчера в 02:34
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Происшествия

В Норильске возбудили уголовное дело после массовой драки

РИА Новости 00:26
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Здоровье

В Екатеринбурге коронавирус подтверждён у 7241 человека

REGNUM вчера в 12:16
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Шоу-бизнес

Волочкова пришла на службу в храм в шубе и декольте

Ведь Волочкова пришла на службу в храм в шубе и с декольте.
ВладТайм вчера в 05:22
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Общество

Деятели театра призвали Минкульт отозвать иск по делу «Седьмой студии»

Более трех тысяч подписей поставили театральные деятели под письмом министру культуры Ольге Любимовой в защиту обвиняемых по делу "Седьмой студии", сообщила РИА Новости пресс-атташе театра "Практика" Мария Никитина.
РИА Новости вчера в 15:57
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Здоровье

В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса

РИА Новости 03:35
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Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в Сибири

Как сообщает Гидрометцентр России, ночные заморозки в пределах до -5 градусов возможны в период по 21 июня в таких регионах, как Омская, Новосибирская, Томская области, Алтайский край.
Байкал24 20 июня в 22:14
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Общество

В Гааге возобновят слушания по делу о гибели Boeing в Донбассе

В суде Гааги сегодня возобновятся слушания по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе.
Росбалт 02:52
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Общество

Мишустин подписал постановление об увеличении бюджетных мест в вузах

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о распределении 11,4 тысячи дополнительных бюджетных мест в вузах, приоритет будет у учебных заведений в регионах, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости вчера в 05:35
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Армия и оружие

Украинские военные заявили о восьми обстрелах в Донбассе

Украинские военные заявили, что зафиксировали восемь обстрелов их позиций в Донбассе в воскресенье, один силовик ранен.
РИА Новости вчера в 10:44
Общество

На полюсе холода в Якутии наступила аномальная жара

Профиль 02:39
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Шоу-бизнес

Опубликован новый официальный снимок принца Уильяма с детьми

Новый официальный снимок принца Уильяма с детьми был опубликован на официальной странице герцогов Кембриджских в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва вчера в 08:32
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Здоровье

В Волгоградской области открылся Центр трансплантологии

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко открыл филиал Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова официально открылся в Волжском Волгоградской области.
Моя Москва.онлайн 20 июня в 12:58
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