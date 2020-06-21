Режим самоизоляции в Иркутской области, где выявлено более 5,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, продолжит действовать до 28 июня, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 28 июня

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