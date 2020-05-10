Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРежим самоизоляции в Приморье продлили до 31 мая

Власти Приморья продлили режим самоизоляции, введенный в связи с пандемией коронавируса, до 31 мая включительно. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
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Режим самоизоляции продлили в Приморье до 1 июня

Deita.ru05:32

Картина дня в Приморье: продление ограничений до 1 июня, торги землей и лысая тайга

Восток-Медиа07:10

В Приморье продлили ограничения из-за коронавируса до 31 мая

RT на русском06:47

В Приморье действие ограничительных мер из-за коронавируса продлили до 31 мая

ТАСС06:37

В Приморье режим самоизоляции продлили до 31 мая

РИА Новости06:18

Режим самоизоляции в Приморье продлили до 31 мая

Газета.Ru06:14

Самоизоляцию в Приморье продлили до 31 мая

КП - Владивосток14:48
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 18:13, Ашберн
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Бросивший гранату во двор жилого дома в Ставрополье оказался пьян

Ранее стало известно, что мужчина бросил гранату во двор соседа, поскольку компания слишком шумно отмечала день рождения.
Газета.Ru 17:32
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Фергюсон угодил в больницу после поединка с Гэтжи

Вести.Ru 10:29
Происшествия

Пожар произошел в подмосковном хосписе

"Пожар произошел в хосписе на улице Тенистая, 4. Здание самостоятельно покинули 11 человек, еще 18 лежачих пациентов остаются пока внутри", - сказал источник, отметив, что открытое горение уже удалось сбить.
Интерфакс 17:40
Происшествия

В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту

Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
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Авто

Объявлены самые надежные кроссоверы в возрасте до пяти лет

Kia Sportage Аналитики называют компактную модель самым надежным семейным SUV среди участников списка, отмечая, что только у малого числа экземпляров случились серьезные технические неполадки, которые потребовали ремонта в сервисе, затянувшегося как минимум на неделю.
SpeedMe 11:00
Фигурное катание

Еще один фигурист перешел от Тутберидзе к Плющенко

Российский фигурист Егор Рухин покинул группу тренера Этери Тутберидзе, сообщается на сайте allskaters.info.
Спорт-Экспресс 13:55
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Путин 11 мая проведет совещание о возможности продления нерабочих дней

Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространение коронавируса, в том числе возможность продления периода нерабочих дней после 11 мая.
ТАСС 10:55
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Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева рассказала о своем самочувствии

Российская актриса Татьяна Васильева, заболевшая двусторонней пневмонией, рассказала о своем самочувствии.
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Экономика

Правительство выделило 81,1 млрд рублей на поддержку бизнеса

«Из резервного фонда правительства Федеральному казначейству будет выделено более 81,1 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий из федерального бюджета малому и среднему бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса», — говорится в публикации.
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Экономика

Названы способы заработать во время пандемии коронавируса

Эксперт оценил возможность выгодно вложить деньги на фоне пандемии коронавируса.
Lenta.ru 10:21
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Общество

Геннадий Орлов: «Больше верю врачам, чем Малышевой»

Врачи рассказывают об этом, и я больше верю этим врачам, чем Малышевой и всем остальным. Врачи умирают, а им еще и не хотят платить.
Спорт-Экспресс 13:19
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Авто

Jeep Grand Cherokee может получить еще одну внедорожную версию

Tvoe-avto.com вчера в 14:49
Общество

Собчак и Соболь провели дебаты о мерах поддержки населения и бизнеса

10 мая прошли онлайн-дебаты бывшего кандидата в президенты России Ксении Собчак и юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь.
Ведомости 11:00
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Общество

Минздрав призвал не «экономить» на стимулирующих выплатах врачам

В Минздраве уточнили: медицинский работник, если он по должности работает с пациентами с COVID-19 или биологическим инфицированным материалом, должен получать стимулирующую выплату в соответствии с 415 постановлением правительства, которая определяется в установленном проценте от средней заработной платы в регионе.
Российская газета 17:00
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Музыка

В США умер один из основоположников рок-н-ролла Литтл Ричард

В США скончался певец Литтл Ричард, который считается одним из основоположников рок-н-ролла.
Дни24 вчера в 12:00
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Шоу-бизнес

Ольга Куриленко попросила не считать её украинкой

В комментариях поклонники заинтересовались, кого актриса считает «нашими», на что Куриленко ответила, что под этим словом она подразумевает всех жителей стран бывшего Советского Союза.
Говорит Москва вчера в 10:40
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Общество

В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим

Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
REGNUM 15:37
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Экономика

Банки реструктурировали кредиты МСП на 343 млрд рублей

Ранее глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что введенные из-за коронавируса кредитные каникулы обойдутся российским банкам в 160 млрд руб. По его словам, реструктуризация кредитов пользуется у физлиц "огромной популярностью".
Коммерсантъ 08 мая в 09:03
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Общество

Петербург вводит «масочный режим»

Ранее власти Петербурга продлили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 16:57
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Шоу-бизнес

«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки впервые станет отцом

«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки в международный день матери решил порадовать подписчиков радостной новостью — он и его возлюбленная Шэрон Фонсека ждут первенца.
StarHit.ru 17:00
Музыка

Новый клип Little Big вошел в тренды YouTube в 26 странах мира

Клип группы Little Big на песню "Hypnodancer" попал в тренды YouTube в 26 странах мира.
Газета.Ru 08:58
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Общество

Опровергнут миф о коронавирусе, который мог бы привести к «катастрофе»

В 2020 году ни одному региону не удастся достичь коллективного иммунитета к коронавирусу, а все утверждения о его наличии вызовут катастрофу в системе здравоохранения, заявили ученые департамента эпидемиологии Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в Блумберге.
РИА Новости 13:44
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Общество

Илон Маск на русском обозвал экс-министра труда США

Американский предприниматель и глава SpaceX и Tesla Илон Маск резко ответил бывшему министру труда Соединенных Штатов Роберту Райху.
iReactor 02:56
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Общество

Джонсон ввел в Великобритании новую шкалу «коронавирусной опасности»

Новая система оповещения об опасности коронавирусной инфекции вводится в Великобритании.
РБК 16:17
Здоровье

В Нью-Йорке от коронавируса начали умирать дети

Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил о том, что коронавирус вызывает у детей синдром системного воспалительного ответа.
Росбалт вчера в 13:25
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Общество

В сети нашли «удивительную» карту мира 1922 года

Пользователи соцсети Reddit нашли карту мира 1922 года в высоком разрешении и удивились, как много с тех пор произошло изменений.
Суть событий 08:33
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Политика

Белорусская оппозиция отказалась выдвигать кандидата в президенты

Оппозиционеры отказались от проведения праймериз по выбору единого кандидата для участия в президентских выборах в 2020 году.
Телеканал 360° 13:16
Технологии

В Крыму испытают новый тест на антитела к коронавирусу

В испытательном устройстве кровь проходит через мембрану, смешивается с антигеном-красителем, результат показывается на выходе сразу Крымские ученые испытают новый тест на антитела к коронавирусу.
SM News вчера в 03:50
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Здоровье

Масочный режим на Украине могут продлить до конца года

Маска может статья неотъемлемой частью жизни гражданина Украины до конца года, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко 10 мая в интервью «РБК-Украина».
ИА Красная Весна 08:59
Общество

Вильфанд предупредил об «обвале холода» в Европейской России

Температура понизится больше чем на 10 градусов, произойдет обвал холода, обрушение буквально в течение десяти часов.
РИА Новости 18:07
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Олег Николаевич Кожемяко
Российский политик
Российский политик. Губернатор Приморского края с 20 декабря 2018. Губернатор Сахалинской области с 13 сентября 2015 по 26 сентября 2018.
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