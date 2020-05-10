Власти Приморья продлили режим самоизоляции, введенный в связи с пандемией коронавируса, до 31 мая включительно. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.

Режим самоизоляции в Приморье продлили до 31 мая

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