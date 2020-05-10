Коронавирус

Газета.RuГазета.RuРежим самоизоляции в Приморье продлили до 31 мая

Власти Приморья продлили режим самоизоляции, введенный в связи с пандемией коронавируса, до 31 мая включительно. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
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Картина дня в Приморье: продление ограничений до 1 июня, торги землей и лысая тайга

Восток-Медиа07:10

Режим самоизоляции продлён в Приморье до конца мая

News.ru06:52

Режим самоизоляции в Приморье продлили до 31 мая

Газета.Ru06:14

В Приморье действие ограничительных мер из-за коронавируса продлили до 31 мая

ТАСС06:37

В Приморье режим самоизоляции продлили до 31 мая

РИА Новости06:18

В Приморье продлили ограничения из-за коронавируса до 31 мая

RT на русском06:47

Режим самоизоляции продлили в Приморье до 1 июня

Deita.ru05:32
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Музыка

Little Big хотят выступить на «Евровидении-2021»

Напомним, что Little Big должны были поехать с песней Uno на Евровидение от России в этом году, однако 18 марта организаторы приняли решение об отмене конкурса в связи с пандемией коронавируса.
NewInform 07:45
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Общество

В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите

REGNUM 08:33
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Политика

Белый дом не стал комментировать запись о победе США над нацизмом

Белый дом воздержался от комментариев своей записи по поводу победы США и Великобритании над нацизмом в период Второй мировой войны, сообщает агентство ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:12
1,9K
Общество

Анатолий Трушкин госпитализирован с коронавирусом

Писатель-сатирик Анатолий Трушкин госпитализирован в одну из московских клиник с подтвержденным коронавирусом.
Вести.Ru 08:14
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Общество

На странице солдата «Бессмертного полка» появилось фото Гиммлера

РИА Новости 09:03
Музыка

Новый клип Little Big бьет рекорды по просмотрам в YouTube

Ролик на песню «Hypnodancer» опубликован 8 мая на YouTube-канале коллектива. За сутки видео набрало почти 10 миллионов просмотров.
Культуромания вчера в 12:18
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Происшествия

После ИВЛ в Коммунарке в Москве выжили чуть более 13% пациентов

Среди пациентов, находившихся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больнице в Коммунарке в Москве, выжили чуть больше 13%.
Известия 08:01
Общество

Город Соль-Илецк закрывают на карантин

О закрытии Соль-Илецка на 14-тидневный карантин сообщила министр здравоохранения Татьяна Савинова во время ежедневного прямого эфира, также информация опубликована на сайте областного правительства.
Saltday.ru 08:42
Общество

Синоптики назвали даты снегопадов в мае

Днем в центре России будет не выше 10–12 градусов, а если брать севернее, и вовсе пройдут снегопады.
Primpress.ru вчера в 16:30
2
Происшествия

На склоне у Нижегородского кремля сошел оползень

Оползень произошел на Зеленском съезде под стенами Нижегородского кремля днем в воскресенье, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
РИА Новости 08:57
7
Шоу-бизнес

Французская блогерша обвинила Рудковскую и Плющенко в плагиате своих видео

Фотограф и блогер из Франции Кати Уан обвинила российского продюсера жену олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яну Рудковскую в плагиате своих идей видео в социальных сетях.
Чемпионат 06:08
Общество

Режим самоизоляции в Омской области продлили до 24 мая

Власти Омской области продлили режим самоизоляции до 24 мая.
ТАСС 08:18
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Шоу-бизнес

Дочь Началовой исполнила песню о победе и поразила сходством с матерью

Дочь певицы Юлии Началовой Вера спела в честь Дня Победы.
News.ru 06:47
14
Политика

Путин объяснил важность движения «Бессмертный полк» для россиян

Политика Сегодня 07:31
1
Шоу-бизнес

Бывшая жена Федора Бондарчука Светлана озвучила причину развода с ним

Актер и режиссер Федор Бондарчук был 25 лет женат на супруге Светлане, но потом он встретил и женился на молодой коллеге Паулине Андреевой.
OAnews вчера в 06:52
Общество

Малышева назвала главный симптом для госпитализации с коронавирусом

Ведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что есть симптом, с которым обязательно нужно госпитализировать человека, у которого обнаружен коронавирус.
Lenta.ru 05:05
312
Общество

Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады

На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва 02:03
18
Экономика

Промсвязьбанк продал почти все запасы золота

Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ 08:20
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Единоборства

Нурмагомедов отреагировал на победу Гэтжи над Фергюсоном

РИА Новости 01:26
Общество

Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

Чуть больше месяца осталось ждать россиянам до следующих длинных выходных дней. Отдыхать сразу три дня подряд мы будем 12, 13 и 14 июня.
Российская газета 03:33
945
Общество

В сети нашли «удивительную» карту мира 1922 года

Пользователи соцсети Reddit нашли карту мира 1922 года в высоком разрешении и удивились, как много с тех пор произошло изменений.
Суть событий 08:33
Общество

В Петербурге ограничительные меры продлили до 31 мая

Правительство Санкт-Петербурга приняло решение продлить до 31 мая ограничительные меры, которые были установлены в городе в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Журналистская правда 02:30
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Шоу-бизнес

Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы

РИА Новости вчера в 10:02
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Общество

Что требуется для снятия ограничений: рекомендации Роспотребнадзора

Для третьего этапа требуется коэффициент 0,5 и проверка 100 человек на 100 тысяч.
РЕН ТВ 08 мая в 20:22
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Хоккей

Мартин Бакош подписал контракт со «Спартаком»

Бакош выступает в России с 2018 года, его первым клубом в КХЛ стал «Сочи». Ранее ГЛАС сообщал о высказывании Линдберга про Шипачёва.
ГЛАС.RU 08:24
Общество

В Оренбуржье продлили режим самоизоляции до 17 мая

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил режим самоизоляции граждан из-за коронавируса до 17 мая, сообщил областной оперштаб.
РИА Новости 08:27
7
Общество

В России разработали требования к проведению школьных экзаменов

Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором разработали требования по проведению школьных экзаменов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 08:53
225
Общество

Власти Кубани решили продлить режим самоизоляции

Власти Кубани, основываясь на мнении врачей и Роспотребнадзора, приняли решение продлить режим самоизоляции до 23 мая, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 07:37
589
Общество

Закрытые из-за коронавируса вестибюли метро в Москве откроются 12 мая

Часть вестибюлей метро в Москве, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса, будут вновь открыты 12 мая.
Известия 08:47
Происшествия

Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
Российская газета вчера в 14:59
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Олег Николаевич Кожемяко
Российский политик
Российский политик. Губернатор Приморского края с 20 декабря 2018. Губернатор Сахалинской области с 13 сентября 2015 по 26 сентября 2018.
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