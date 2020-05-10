Коронавирус
Газета.RuРежим самоизоляции в Приморье продлили до 31 мая
Власти Приморья продлили режим самоизоляции, введенный в связи с пандемией коронавируса, до 31 мая включительно. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Читать в источнике
Оценить46
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 09:07, Ашберн
Музыка
Little Big хотят выступить на «Евровидении-2021»
Напомним, что Little Big должны были поехать с песней Uno на Евровидение от России в этом году, однако 18 марта организаторы приняли решение об отмене конкурса в связи с пандемией коронавируса.
NewInform 07:45
Политика
Белый дом не стал комментировать запись о победе США над нацизмом
Белый дом воздержался от комментариев своей записи по поводу победы США и Великобритании над нацизмом в период Второй мировой войны, сообщает агентство ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:12
Общество
Анатолий Трушкин госпитализирован с коронавирусом
Писатель-сатирик Анатолий Трушкин госпитализирован в одну из московских клиник с подтвержденным коронавирусом.
Вести.Ru 08:14
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды по просмотрам в YouTube
Ролик на песню «Hypnodancer» опубликован 8 мая на YouTube-канале коллектива. За сутки видео набрало почти 10 миллионов просмотров.
Культуромания вчера в 12:18
Происшествия
После ИВЛ в Коммунарке в Москве выжили чуть более 13% пациентов
Среди пациентов, находившихся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больнице в Коммунарке в Москве, выжили чуть больше 13%.
Известия 08:01
Общество
Город Соль-Илецк закрывают на карантин
О закрытии Соль-Илецка на 14-тидневный карантин сообщила министр здравоохранения Татьяна Савинова во время ежедневного прямого эфира, также информация опубликована на сайте областного правительства.
Saltday.ru 08:42
Общество
Синоптики назвали даты снегопадов в мае
Днем в центре России будет не выше 10–12 градусов, а если брать севернее, и вовсе пройдут снегопады.
Primpress.ru вчера в 16:30
Происшествия
На склоне у Нижегородского кремля сошел оползень
Оползень произошел на Зеленском съезде под стенами Нижегородского кремля днем в воскресенье, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
РИА Новости 08:57
Шоу-бизнес
Французская блогерша обвинила Рудковскую и Плющенко в плагиате своих видео
Фотограф и блогер из Франции Кати Уан обвинила российского продюсера жену олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яну Рудковскую в плагиате своих идей видео в социальных сетях.
Чемпионат 06:08
Общество
Режим самоизоляции в Омской области продлили до 24 мая
Власти Омской области продлили режим самоизоляции до 24 мая.
ТАСС 08:18
Шоу-бизнес
Дочь Началовой исполнила песню о победе и поразила сходством с матерью
Дочь певицы Юлии Началовой Вера спела в честь Дня Победы.
News.ru 06:47
Политика
Путин объяснил важность движения «Бессмертный полк» для россиян
Политика Сегодня 07:31
Шоу-бизнес
Бывшая жена Федора Бондарчука Светлана озвучила причину развода с ним
Актер и режиссер Федор Бондарчук был 25 лет женат на супруге Светлане, но потом он встретил и женился на молодой коллеге Паулине Андреевой.
OAnews вчера в 06:52
Общество
Малышева назвала главный симптом для госпитализации с коронавирусом
Ведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала, что есть симптом, с которым обязательно нужно госпитализировать человека, у которого обнаружен коронавирус.
Lenta.ru 05:05
Общество
Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады
На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва 02:03
Экономика
Промсвязьбанк продал почти все запасы золота
Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ 08:20
Единоборства
Нурмагомедов отреагировал на победу Гэтжи над Фергюсоном
РИА Новости 01:26
Общество
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
Чуть больше месяца осталось ждать россиянам до следующих длинных выходных дней. Отдыхать сразу три дня подряд мы будем 12, 13 и 14 июня.
Российская газета 03:33
Общество
В сети нашли «удивительную» карту мира 1922 года
Пользователи соцсети Reddit нашли карту мира 1922 года в высоком разрешении и удивились, как много с тех пор произошло изменений.
Суть событий 08:33
Общество
В Петербурге ограничительные меры продлили до 31 мая
Правительство Санкт-Петербурга приняло решение продлить до 31 мая ограничительные меры, которые были установлены в городе в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Журналистская правда 02:30
Шоу-бизнес
Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы
РИА Новости вчера в 10:02
Общество
Что требуется для снятия ограничений: рекомендации Роспотребнадзора
Для третьего этапа требуется коэффициент 0,5 и проверка 100 человек на 100 тысяч.
РЕН ТВ 08 мая в 20:22
Хоккей
Мартин Бакош подписал контракт со «Спартаком»
Бакош выступает в России с 2018 года, его первым клубом в КХЛ стал «Сочи». Ранее ГЛАС сообщал о высказывании Линдберга про Шипачёва.
ГЛАС.RU 08:24
Общество
В Оренбуржье продлили режим самоизоляции до 17 мая
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер продлил режим самоизоляции граждан из-за коронавируса до 17 мая, сообщил областной оперштаб.
РИА Новости 08:27
Общество
В России разработали требования к проведению школьных экзаменов
Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором разработали требования по проведению школьных экзаменов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
RT на русском 08:53
Общество
Власти Кубани решили продлить режим самоизоляции
Власти Кубани, основываясь на мнении врачей и Роспотребнадзора, приняли решение продлить режим самоизоляции до 23 мая, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 07:37
Общество
Закрытые из-за коронавируса вестибюли метро в Москве откроются 12 мая
Часть вестибюлей метро в Москве, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса, будут вновь открыты 12 мая.
Известия 08:47
Происшествия
Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице
Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
Российская газета вчера в 14:59