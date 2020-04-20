Майские праздники, скорее всего, станут продолжением режима самоизоляции, а рабочие дни между ними — объявлены нерабочими. Это основной сценарий, который сейчас рассматривают федеральные власти, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом обсуждения вопроса.

с чего всё началось

Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними. О таком решении сообщили принадлежащему Григорию Березкину РБК источники, знакомые с обсуждением вопроса.

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