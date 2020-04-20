Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruРежим самоизоляции в России решили продлить

Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними. О таком решении сообщили принадлежащему Григорию Березкину РБК источники, знакомые с обсуждением вопроса.
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с чего всё началось

Власти запланировали продлить режим самоизоляции

Майские праздники, скорее всего, станут продолжением режима самоизоляции, а рабочие дни между ними — объявлены нерабочими. Это основной сценарий, который сейчас рассматривают федеральные власти, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом обсуждения вопроса.
РБК12:00

Подробнее о событии

РБК: Режим изоляции в стране может быть распространен и на майские праздники, а также рабочие дни между ними

Эхо Москвы15:03

РБК: Режим нерабочих дней в России может быть продлён в мае

Фонтанка.Ру13:25

РБК: власти обсуждают три сценария продления карантина

URA.Ru12:26

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Ведомости12:43

Режим самоизоляции в России решили продлить

Lenta.ru13:00

Режим самоизоляции в России планируют продлить на майские праздники

V1.ru12:17

Власти запланировали продлить режим самоизоляции

РБК12:00
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Число жертв массового убийства в Канаде возросло

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Общество

В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции

RT на русском 08:07
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Рубль подешевел к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть

Рубль на открытии торгов на Мосбирже в понедельник, 20 апреля, существенно подешевел к доллару и евро.
Forbes 04:36
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Общество

В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик распространения коронавируса

При благополучном исходе пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России наступит в начале мая или раньше, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
Известия 12:45
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Общество

В Кремле назвали сроки принятия решения по режиму самоизоляции

За весь период в нашей стране зафиксировано свыше 42 тысяч случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции.
Экономика сегодня вчера в 06:46
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Хоккей

Даниил Тарасов: «Когда Кагарлицкий ушел в СКА, все знали, что он хотел остаться в „Динамо“. Не все зависело от него»

Нападающий московского «Динамо» Даниил Тарасов прокомментировал возможное возвращение в команду форварда СКА Дмитрия Кагарлицкого.
Sports.ru 15:25
Общество

В Москве умерли 29 больных с коронавирусом

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Общество

Сокамерник Ярошенко умер после заражения коронавирусом

Ярошенко считает, что он сам также заразился коронавирусом, у него проявились симптомы COVID-19, однако никакой помощи он не получает.
Российская газета 15:30
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Футбол

«Реал» выразил соболезнования «Локомотиву» из-за смерти воспитанника

Мадридский "Реал" выразил соболезнования столичному "Локомотиву" из-за смерти воспитанника Иннокентия Самохвалова.
Газета.Ru 17:45
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Общество

В Роспотребнадзоре заявили о невозможности резкой отмены самоизоляции

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 13:28
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Общество

Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом

Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
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Футбол

Матчи Бундеслиги могут возобновить 9 мая

Важно, чтобы риск заражения был минимальным. Миллионы болельщиков могли бы увидеть футбол с 9 мая.
Bookmaker-ratings.ru 14:55
Здоровье

У трёх студентов Московской академии СК выявили признаки коронавируса

«Скрупулёзный подход к здоровью обучающихся позволил своевременно выявить у трёх студентов Московской академии СК России из числа детей-сирот первые признаки инфекционного заболевания», — говорится в сообщении.
RT на русском 15:48
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Энергетика

Цена нефти WTI впервые в истории упала ниже нуля

Стоимость ближайших фьючерсов на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) впервые опустилась ниже нулевой отметки.
Собеседник 14:53
2,1K
Общество

Меркель оценила ситуацию с распространением коронавируса в Германии

С 20 апреля Германия сняла ряд ограничительных мер, введённых в связи с распространения коронавируса.
Piter.tv 14:31
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Энергетика

Медведев назвал ситуацию со стоимостью нефти «картельным сговором»

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ситуация с отрицательными ценами на фьючерсные контракты нефти напоминает «картельный сговор».
Известия 17:25
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Общество

В российских городах прошли виртуальные митинги

Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ 16:41
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Армия и оружие

Армию России вооружат интеллектуальными РЭБ «Былина»

Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Известия» и источники в Минобороны, ВС РФ готовятся к поставкам в войска комплексов радиоэлектронной борьбы РБ-109А «Былина».
Военное дело 05:14
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Тактаров прокомментировал свои слова в адрес Нурмагомедова

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Космос

Первая межзвездная комета оказалась необычным объектом

Ин-спейс.ру 11:00
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Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru 12:03
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Общество

Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова

Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК 17:19
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Общество

Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом

Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
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Экономика

В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП

ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ 15:39
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Энергетика

Стоимость барреля нефти ушла в минус

Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
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Авто

УАЗ запатентовал битопливный УАЗ «Патриот»

Ульяновский автозавод сертифицировал битопливную версию внедорожника УАЗ «Патриот».
Автоновости дня 05:00
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Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили воздушную атаку Израиля в районе Пальмиры

Lenta.ru 16:42
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Энергетика

Нефтяники начали продавать бензин в убыток

Нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток, подсчитали эксперты «Аналитика товарных рынков».
РБК 17:00
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Политика

Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения

«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
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Здоровье

Врачи и волонтеры обратились к участникам митинга во Владикавказе

Врачи и волонтеры, которые работают и помогают в эти дни в больницах Владикавказа, выступили с обращением к землякам, передает телеграм-канал Lshot.
Газета.Ru 14:39
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