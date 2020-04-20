Коронавирус
Lenta.ruРежим самоизоляции в России решили продлить
Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними. О таком решении сообщили принадлежащему Григорию Березкину РБК источники, знакомые с обсуждением вопроса.
Читать в источнике
Оценить5,1K
с чего всё началось
Майские праздники, скорее всего, станут продолжением режима самоизоляции, а рабочие дни между ними — объявлены нерабочими. Это основной сценарий, который сейчас рассматривают федеральные власти, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом обсуждения вопроса.РБК12:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 18:23, Ашберн
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском 08:07
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть
Рубль на открытии торгов на Мосбирже в понедельник, 20 апреля, существенно подешевел к доллару и евро.
Forbes 04:36
Общество
В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик распространения коронавируса
При благополучном исходе пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России наступит в начале мая или раньше, заявил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев.
Известия 12:45
Общество
В Кремле назвали сроки принятия решения по режиму самоизоляции
За весь период в нашей стране зафиксировано свыше 42 тысяч случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции.
Экономика сегодня вчера в 06:46
Хоккей
Даниил Тарасов: «Когда Кагарлицкий ушел в СКА, все знали, что он хотел остаться в „Динамо“. Не все зависело от него»
Нападающий московского «Динамо» Даниил Тарасов прокомментировал возможное возвращение в команду форварда СКА Дмитрия Кагарлицкого.
Sports.ru 15:25
Общество
В Москве умерли 29 больных с коронавирусом
Ведомости 16:41
Общество
Сокамерник Ярошенко умер после заражения коронавирусом
Ярошенко считает, что он сам также заразился коронавирусом, у него проявились симптомы COVID-19, однако никакой помощи он не получает.
Российская газета 15:30
Футбол
«Реал» выразил соболезнования «Локомотиву» из-за смерти воспитанника
Мадридский "Реал" выразил соболезнования столичному "Локомотиву" из-за смерти воспитанника Иннокентия Самохвалова.
Газета.Ru 17:45
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о невозможности резкой отмены самоизоляции
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
РИА Новости 13:28
Общество
Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом
Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
Футбол
Матчи Бундеслиги могут возобновить 9 мая
Важно, чтобы риск заражения был минимальным. Миллионы болельщиков могли бы увидеть футбол с 9 мая.
Bookmaker-ratings.ru 14:55
Здоровье
У трёх студентов Московской академии СК выявили признаки коронавируса
«Скрупулёзный подход к здоровью обучающихся позволил своевременно выявить у трёх студентов Московской академии СК России из числа детей-сирот первые признаки инфекционного заболевания», — говорится в сообщении.
RT на русском 15:48
Энергетика
Цена нефти WTI впервые в истории упала ниже нуля
Стоимость ближайших фьючерсов на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) впервые опустилась ниже нулевой отметки.
Собеседник 14:53
Общество
Меркель оценила ситуацию с распространением коронавируса в Германии
С 20 апреля Германия сняла ряд ограничительных мер, введённых в связи с распространения коронавируса.
Piter.tv 14:31
Энергетика
Медведев назвал ситуацию со стоимостью нефти «картельным сговором»
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что ситуация с отрицательными ценами на фьючерсные контракты нефти напоминает «картельный сговор».
Известия 17:25
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
Комментарии удалялись «Яндексом», но идея понравилась россиянам — в течение дня свои виртуальные митинги с аналогичными требованиями прошли на главных площадях Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Уфы и других городов.
Коммерсантъ 16:41
Армия и оружие
Армию России вооружат интеллектуальными РЭБ «Былина»
Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на «Известия» и источники в Минобороны, ВС РФ готовятся к поставкам в войска комплексов радиоэлектронной борьбы РБ-109А «Былина».
Военное дело 05:14
Единоборства
Тактаров прокомментировал свои слова в адрес Нурмагомедова
ProstoProSport 08:44
Космос
Первая межзвездная комета оказалась необычным объектом
Ин-спейс.ру 11:00
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru 12:03
Общество
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК 17:19
Общество
Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом
Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
Экономика
В России увеличилось количество прекративших деятельность ИП
ИП против 117,7 тыс. за аналогичный период 2019 года. Также изменилась динамика регистрации новых индивидуальных предпринимателей.
Коммерсантъ 15:39
Энергетика
Стоимость барреля нефти ушла в минус
Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
BFM.ru 15:30
Авто
УАЗ запатентовал битопливный УАЗ «Патриот»
Ульяновский автозавод сертифицировал битопливную версию внедорожника УАЗ «Патриот».
Автоновости дня 05:00
Энергетика
Нефтяники начали продавать бензин в убыток
Нефтяники начали продавать бензин на бирже себе в убыток, подсчитали эксперты «Аналитика товарных рынков».
РБК 17:00
Политика
Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения
«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
Здоровье
Врачи и волонтеры обратились к участникам митинга во Владикавказе
Врачи и волонтеры, которые работают и помогают в эти дни в больницах Владикавказа, выступили с обращением к землякам, передает телеграм-канал Lshot.
Газета.Ru 14:39