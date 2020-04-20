Коронавирус
ВедомостиРБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. По их информации, федеральные власти рассматривают такой сценарий как основной.
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с чего всё началось
Майские праздники, скорее всего, станут продолжением режима самоизоляции, а рабочие дни между ними — объявлены нерабочими. Это основной сценарий, который сейчас рассматривают федеральные власти, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом обсуждения вопроса.РБК12:00
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Экономика
Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей
Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM вчера в 09:25
Политика
Путин заявил о снижении темпов распространения коронавируса в России
Президент России Владимир Путин заявил, что процесс распространения коронавирусной инфекции в стране удалось притормозить.
Газета.Ru 07:17
Шоу-бизнес
Российские пользователи атаковали инстаграм Джонни Деппа
РИА Новости 11:05
Происшествия
Контрабанду алкоголя изъяли с японского судна на Курилах
В ведомстве отмечают, что на шхуне находились 99 ящиков с контрабандой — виски, водкой, пивом и вином, произведенным на территории Японии.
REGNUM 20:56
Энергетика
Цена нефти WTI стала отрицательной
Стоимость майских фьючерсов нефти марки WTI впервые в истории стала отрицательной. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 14:31
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия продолжили борьбу на рынке нефти
Конкуренция между Россией и Саудовской Аравией на рынке нефтепродуктов лишь усилилась на фоне заключения соглашения о рекордном сокращении добычи.
Lenta.ru 17:16
Политика
Из санкционного списка России исключены два украинских бизнесмена
Правительство РФ исключило украинских бизнесменов Андрея Киселева и Вадима Новинского из перечня физлиц, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
ТАСС 16:56
Футбол
Умер 22-летний воспитанник «Локомотива» Самохвалов
22-летний футболист клуба «Казанка», воспитанник школы «Локомотива» Иннокентий Самохвалов скончался.
Известия 13:40
Шоу-бизнес
Нюша в полупрозрачном платье восхитила фанатов
Российская исполнительница Нюша поделилась с подписчиками архивной фотографией. Поклонников восхитили идеальные ноги певицы.
Народные новости 06:34
Армия и оружие
Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях
Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
Общество
Райффайзенбанк составил топ-20 городов по соблюдению самоизоляции
Москва возглавила составленный Райффайзенбанком рейтинг российских городов, жители которых наиболее строго соблюдают введенный из-за пандемии коронавируса режим самоизоляции.
РБК 01:05
Футбол
Чемпионат Германии может вернуться 9 мая
Миллионы болельщиков начнут смотреть футбол 9 мая, приводит слова Шпана Bild.
Советский спорт 15:02
Энергетика
Медведев сравнил ситуацию с фьючерсами на нефть с картельным сговором
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своём Facebook прокомментировал падение фьючерсов на нефть.
RT на русском 17:25
Общество
Петербург вошел в пятерку городов с самым высоким качеством жизни
Невские Новости 08:31
Политика
Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения
«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
Единоборства
Тактаров прокомментировал свои слова в адрес Нурмагомедова
ProstoProSport 08:44
Здоровье
Пик заболеваемости коронавирусом на Алтае ждут к маю
По прогнозам краевого министерства рост заболеваемости начнет активно увеличиваться в конце апреля и в мае.
Бийский рабочий 06:00
Экономика
Российские банки выдали наличными более 1 трлн рублей с начала марта
В апреле сумма выданных наличных составила 326,9 млрд. Таким образом, с начала марта россияне получили более 1,026 трлн рублей.
ТАСС вчера в 15:59
Общество
Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом
Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
Политика
Песков рассказал о ситуации со средствами защиты от вирусов в регионах
Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с 15 апреля в Московском регионе действуют пропуска для поездок на транспорте.
Известия 05:35
Общество
Запланирован еще один эвакуационный рейс из Бангкока в Красноярск
Как сообщает в своем телеграм-канале Минкомсвязи РФ, очередной рейс до Красноярска из Таиланда запланирован на 23 апреля.
НГС24 20:25
Происшествия
В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка
В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18
Хоккей
Совет директоров «Авангарда» признал сезон неудовлетворительным
Сегодня состоялось заседание совета директоров «Авангарда», на котором были подведены итоги сезона 2019-2020.
Спорт БИЗНЕС Online 12:39
Общество
Роспотребнадзор установил допустимое число работников в помещении
Роспотребнадзор установил рекомендуемое число работников в помещении в зависимости от площади.
Известия 14:57
Здоровье
Александр Мясников и эксперты ВЭБа предложили реформу медицины
Глава инфоцентра по коронавирусу Александр Мясников и эксперты Института ВЭБа подготовили доклад «COVID-19: Вызов здравоохранению», сообщает РБК со ссылкой на документ.
BFM.ru 12:35
Здоровье
В Беларуси число заражений коронавирусом превысило шесть тысяч
Не стала исключением и 10-миллионная Беларусь, где к понедельнику, по данным минздрава республики, в шести областях уже зарегистрированы 6264 человека с положительным тестом на COVID-19.
Российская газета 11:19
Шоу-бизнес
Джессику Альбу уличили в обмане
Культуромания 14:13
Общество
Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса
Президенту России Владимиру Путину рассказали об очень хитром свойстве коронавируса.
Piter.tv 10:17
Общество
Коронавирус толкает американскую экономику в пропасть
Систему, которая, казалось, была заточена на максимальное извлечение выгоды – однако она в то же время оказалась неустойчивой и подверженной рискам, – пишет нобелевский лауреат по экономике Джозеф Стиглиц.
Взгляд.ру 01:36