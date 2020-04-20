Майские праздники, скорее всего, станут продолжением режима самоизоляции, а рабочие дни между ними — объявлены нерабочими. Это основной сценарий, который сейчас рассматривают федеральные власти, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом обсуждения вопроса.

с чего всё началось

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса. По их информации, федеральные власти рассматривают такой сценарий как основной.

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

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