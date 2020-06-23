Коронавирус
РИА НовостиРежим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня
Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
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Отмена режима самоизоляции в Самаре с 24 июня: какие запреты продолжают действовать
КП - Самаравчера в 17:40
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На Красной площади в Москве начался парад по случаю 75-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне.
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ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
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RT на русском 22 июня в 01:27
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Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
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В Новокузнецке сегодня, 24 июня, состоялся парад Побед, который перенесли с 9 мая. Сегодняшний день в России объявлен нерабочим.
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На парад Победы в Москве прибыли лидеры иностранных государств
Ряд лидеров иностранных государств уже прибыл в Москву в преддверии парада Победы на Красной площади, который пройдет 24 июня.
ИА Красная Весна вчера в 16:45
Общество
В России зафиксированы 7176 новых случаев коронавируса
Оперштаб сообщает, что среди заболевших 31,6% не имели клинических проявлений заболевания.
Слово и Дело 03:56
Общество
В России за сутки зафиксировано 7 728 случаев заражения коронавирусом
За сутки из больниц выписаны 5 119 человек. Всего в стране выявлено 584 680 случаев инфицирования COVID-19.
Говорит Москва 21 июня в 03:52
Общество
Врач предостерег от ношения маски на подбородке
Человек в маске в жару может испытывать ощущение удушья, поэтому часто маски носят формально, спустив на подбородок, такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, а сейчас меры профилактики должны соблюдаться обязательно, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов.
РИА Новости вчера в 19:39
Политика
На параде на Красной площади прошли иностранные военные
На параде Победы на Красной площади в Москве прошли иностранные военнослужащие.
РБК 03:43
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Путин поприветствовал ветеранов на Параде Победы
Президент России Владимир Путин перед началом парада Победы поприветствовал каждого ветерана, пожав им руку.
Комсомольская правда 03:08
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Путин напомнил о роли СССР в победе над нацизмом
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РИА Новости вчера в 12:33
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В Новосибирске прошёл Парад Победы
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Московский Комсомолец Новосибирск вчера в 23:44
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Путин объявил о новых выплатах для семей с детьми
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По неподтвержденным данным через 1-2 года АвтоВАЗ представит модель Lada Granta нового поколения.
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