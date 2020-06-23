Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиРежим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня

Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
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С 24 июня в Самарской области отменяется режим самоизоляции

ГТРК Самара01:39

Как будем жить с 24 июня: разбираем постановление губернатора по пунктам

63.ruвчера в 22:01

В Самарской области снимут двухнедельную самоизоляцию для приезжих

СОВАвчера в 14:05

Отмена режима самоизоляции в Самаре с 24 июня: какие запреты продолжают действовать

КП - Самаравчера в 17:40

В Самарской области отменен режим самоизоляции

Pro Город Самаравчера в 13:17

Коронавирус в Самарской области: самое важное на утро 24 июня

Волга Ньюсвчера в 18:21

В Самарской области отменен режим самоизоляции

КТВ-Лучвчера в 13:02
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Наука

В ледяном слое Тибета обнаружили 28 новых вирусов

Evo-rus.com 22 июня в 04:23
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Общество

Пособие для безработных родителей продлено до конца августа

По 3 тыс. руб. на каждого несовершеннолетнего ребёнка сделали доплату, увеличили пособие по безработице.
Pravda.Ru вчера в 10:49
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Политика

«Такого в Кремле еще не было»: что ждать от парада Победы — 2020

Пятнадцать тысяч военнослужащих, 234 единицы наземной боевой техники, 80 самолетов и вертолетов — в 10:00 на Красной площади начнется юбилейный парад в честь 75-летия Великой Победы, перенесенный с 9 Мая из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 17:00
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Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
Общество

В сети опубликовали базу данных миллионов пользователей Telegram

В интернет утекла база с информацией о нескольких миллионах пользователей мессенджера Telegram.
Ведомости 01:29
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Происшествия

Блогер из России погибла в ДТП на Бали

Посольство РФ в Индонезии занимается происшествием на острове Бали, в результате которого погибла российская гражданка Анастасия Тропицель.
ТАСС 21 июня в 22:28
2,3K
Общество

Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет

"В целях обеспечения социальной поддержки и сохранения доходов семей, имеющих детей, постановляю произвести единовременную выплату гражданам Российской Федерации, проживающим на территории РФ и являющимся родителями, усыновителями, опекунами, попечителями детей в возрасте до 16 лет, имеющих гражданство РФ, в размере 10 тыс. рублей на каждого такого ребенка", - говорится в указе.
ТАСС вчера в 12:41
4,5K
Общество

ПФР призвал россиян подать заявления на пенсии и пособия до 30 июня

Специалисты отмечают, что сделать необходимые действия можно либо через личный кабинет на сайте ПФР, либо на Госуслугах.
Evo-rus.com 22 июня в 13:47
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Политика

Захарова ответила на слова замглавы МИД Украины о долгах России

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова упрекнула в безделье заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, который заявил, что Россия задолжала Украине «около 100 миллионов долларов» за базирование флота в Крыму.
РБК вчера в 17:46
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Футбол

Реал Мадрид - Мальорка: прогноз Дмитрия Шнякина 23 июня 2020

В последних пяти матчах "Мальорка" была очень аккуратна.
Ставка TV вчера в 12:42
Политика

ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ

После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия вчера в 15:57
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Кино

Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»

ГЛАС.RU 22 июня в 08:36
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Общество

Скончался экс-сенатор Евгений Тарло

Экс-сенатор Евгений Тарло скончался на 63-м году жизни.
РЕН ТВ вчера в 06:53
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Политика

Москалькова: вопрос возвращения Бута и Ярошенко обсуждается

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила журналистам, что вопрос возвращения осуждённых в США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко домой обсуждается.
RT на русском 02:22
Общество

Владимир Путин предложил повысить ставку НДФЛ для богатых

Президент России днем 23 июня предложил с 1 января 2021 года поднять ставку налога на доходы физических лиц с 13% до 15% для лиц с доходами свыше 5 миллионов рублей в год.
Эксперт Северо-Запад вчера в 11:07
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус

Гарик Харламов заявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:34
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Происшествия

Адвокат Михаила Ефремова опроверг информацию о хроническом алкоголизме

Адвокат актера Михаила Ефремова, по вине которого в начале июня произошло смертельное ДТП, Эльман Пашаев опроверг информацию о том, что его подзащитный болен хроническим алкоголизмом.
Газета.Ru вчера в 06:43
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Здоровье

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 июня

Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 599 тыс. (7425 за сутки).
РБК 01:58
Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Вести.Ru вчера в 09:13
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Армия и оружие

Египетские F-16 начали наносить удары по турецким военным в Ливии

Avia.pro 22 июня в 05:51
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Армия и оружие

ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку

Известия вчера в 18:15
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Общество

Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия вчера в 10:05
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Биатлон

Федерация биатлона Москвы выдвинула Зайцеву кандидатом в правление СБР

РИА Новости вчера в 15:52
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Общество

Сыровар Сирота: Решения президента позволят бизнесу экономить деньги и время

Что касается повышения НДФЛ для тех, кто зарабатывает больше 5 млн рублей в год, то Сирота иронически назвал себя «пострадавшей стороной», поскольку его предприятие как раз и зарегистрировано как ИП.
Взгляд.ру 02:15
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
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Экономика

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

"Яндекс" и Сбербанк поздно вечером во вторник объявили о разделе совместных активов: ведущая российская интернет-компания покупает долю банка в "Яндекс.Маркете", а крупнейший банк — долю "Яндекса" в "Яндекс.Деньгах".
РИА Новости вчера в 18:52
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Общество

Электронная трудовая книжка: о чем предупредили работодателей Хакасии

В случае выявления работником неверной или неполной информации в электронной трудовой книжке, работодатель по письменному заявлению работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда России.
Республиканская Телевизионная Сеть 22 июня в 21:29
Здоровье

Названы города с инфицированными коронавирусом в Ростовской области

На 23 июня в Ростовской области у 8815 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 04:50
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Армия и оружие

Путин присвоил звание генерала армии командующему ЮВО

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерала армии командующему Южным военном округом Александру Дворникову.
Аргументы и Факты вчера в 18:56
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Кино

Федор Добронравов объявил о переносе съемок «Сватов» на следующий год

Федор Добронравов прокомментировал слухи о съемках новых серий «Сватов».
OAnews 22 июня в 02:08
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