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РИА НовостиРИА НовостиРежим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня

Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
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В Самарской области сегодня сняли режим самоизоляции

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Режим самоизоляции в Самарской области отменен с 24 июня

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Коронавирус в Самарской области: самое важное на утро 24 июня

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В Самарской области отменен режим самоизоляции

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Общество

На Красной площади начался парад Победы

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В России пенсии по старости могут быть увеличены

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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал предложенную президентом РФ корректировку НДФЛ аккуратной, отметив важность для доверия и стабильности, чтобы этот налог больше не менялся.
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Москалькова: возвращение Ярошенко и Бута на родину обсуждается

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила в среду, что переговоры о возвращении Виктора Бута и Константина Ярошенко на родину идут в конфиденциальном режиме.
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В Екатеринбург на парад Победы приехал Сергей Безруков

В Екатеринбург на парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, приехал актер Сергей Безруков.
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RT на русском вчера в 03:28
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Финансы

Россияне снова начали пополнять валютные вклады

Жители России в мае снова начали пополнять свои валютные вклады в банках.
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«Авангард» объявил о переходе нападающего АХЛ Рида Буше

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Охлобыстин вспомнил последний разговор с Ефремовым

RuNews24.ru вчера в 06:00
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Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
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Онищенко назвал Красную площадь «самым безопасным местом в мире»

Красная площадь, где прошел парад Победы, является сейчас "самым безопасным местом в мире", заявил депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.
Газета.Ru 04:29
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Шоу-бизнес

Павла Прилучного подозревают в романе с Мирославой Карпович

На сей раз Прилучного стали подозревать в романе с коллегой – звездой сериала «Папины дочки», 34-лтеней актрисой Мирославой Карпович.
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Футбол

ЦСКА подписал контракт с 20-летним полузащитником

Московский ЦСКА подписал контракт с полузащитником Гочей Гогричиани, сообщается на официальном сайте команды.
Газета.Ru 04:41
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Общество

В России выявили 7176 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 7176 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число инфицированных превысило 600 тысяч человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.
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Авто

Segway сворачивает производство электроскутеров

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Европе предсказали дефицит нефти

Европа может столкнуться с дефицитом нефти в течение следующего десятилетия, пишет The Guardian со ссылкой на исследование аналитического центра Shift Project.
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Политика

В Польше подозревают «Газпром» в «хитроумной» игре

Автор статьи считает, что Россия ведет какую-то хитроумную игру, которая только на первый взгляд кажется простой и понятной.
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Футбол

Вагнер Лав прокомментировал несостоявшийся переход в ЦСКА

Газета.Ru вчера в 22:50
Политика

Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Путина

Скандально известный журналист Георгий Габуния резко высказался о президенте России Владимире Путине, пишет РИА Новости.
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Общество

Врач предостерег от ношения маски на подбородке

Человек в маске в жару может испытывать ощущение удушья, поэтому часто маски носят формально, спустив на подбородок, такое поведение граждан может привести к массовым нарушениям санитарно-эпидемиологического режима, а сейчас меры профилактики должны соблюдаться обязательно, заявил главный специалист анестезиолог-реаниматолог Минздрава России, профессор Игорь Молчанов.
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Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
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Шоу-бизнес

Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с Полиной Гагариной

Дмитрий Исхаков подтвердил расставание с Полиной Гагариной История любви Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова начиналась очень романтично.
Вокруг ТВ 22 июня в 08:36
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Политика

На парад Победы в Москве прибыли лидеры иностранных государств

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ИА Красная Весна вчера в 16:45
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Политика

У членов прибывшей на парад Победы делегации Киргизии выявили COVID-19

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков воздержался от посещения парада Победы из-за выявления случаев новой коронавирусной инфекции в киргизской делегации, сообщается на сайте главы государства.
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В Свердловской области заразились коронавирусом еще 207 человек

ИА Красная Весна 21 июня в 07:20
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Общество

В РПЦ сочли «нравственно оправданным» повышение НДФЛ для богатых

Повышение налога на доходы физических лиц для людей, зарабатывающих более 5 млн рублей в год, является "нравственно оправданной" мерой, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.
Газета.Ru 05:24
Общество

Названы города с инфицированными коронавирусом в Ростовской области

На 23 июня в Ростовской области у 8815 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией.
Kursk.com вчера в 04:50
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Политика

В Саратовской областной думе подрались депутаты

РИА Новости вчера в 21:18
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