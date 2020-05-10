Коронавирус

СаратовБизнесКонсалтингСаратовБизнесКонсалтингРежим самоизоляции в Саратовской области продлевается по 31 мая

В Саратовской области режим повышенной готовности и самоизоляции продлевается по 31 мая. Об этом сообщил вице-губернатор Александр Стрелюхин на заседании оперативного штаба.
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Выход из самоизоляции в Саратове: расписаны условия всех трех этапов

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Правительство опубликовало постановление о продлении в Саратовской области ограничительных мер

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В Саратовской области продлили режим самоизоляции

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В регионе до конца мая продлен режим самоизоляции и повышенной готовности. Глава правительства сообщил, кто заработает с 12 числа

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Саратовских чиновников призвали работать вместо «пускания пузырей»

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Единоборства

Нурмагомедов поддержал Фергюсона после поражения от Гэтжи

Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов поддержал американца Тони Фергюсона после поражения от соотечественника Джастина Гэтжи.
Российская газета 01:19
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Единоборства

Российский боец Пётр Ян проведёт бой за титул чемпиона UFC

REGNUM вчера в 06:04
Общество

Правительство утвердило выделение регионам средств на доплаты медикам

Правительство России утвердило распределение межбюджетных трансфертов на общую сумму более 12 млрд рублей, предоставляемых регионам на доплаты медикам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом.
Известия вчера в 05:25
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Армия и оружие

В Оманском заливе военные Ирана потопили собственное судно

Тегеран, 11 мая 2020, 04:13 — REGNUM Сорок иранских моряк стали жертвами ошибочных действий военных Ирана, в результате чего был потоплен иранский корабль в Оманском заливе, сообщает агентство AAA.
REGNUM вчера в 21:13
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Общество

Названы места новых случаев коронавируса в Самарской области

Опубликована подробная информация о том, где именно в регионе выявлены новые случаи коронавируса за минувшие сутки.
КТВ-Луч вчера в 05:19
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Шоу-бизнес

«Танцующий миллионер» Джанлука Вакки впервые станет отцом

Джанлука Вакки готовится впервые стать отцом. Об этом «танцующий миллионер» в День матери рассказал фолловерам на странице в Instagram.
Дни24 01:01
Происшествия

В Красногорске ищут родственников пострадавших при пожаре в хосписе

В подмосковном Красногорске, где ночью при пожаре в частном хосписе погибли 9 человек, создан штаб помощи пострадавшим, ведется поиск родственников пожилых людей, которые жили в сгоревшем здании.
НТВ 00:53
Здоровье

В Ухане выявили пять случаев заражения коронавирусом за сутки

Пять новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа за прошедшие сутки зарегистрированы в китайском Ухане.
Московский Комсомолец вчера в 21:30
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Единоборства

У Тони Фергюсона диагностирован перелом орбитальной кости

Газета.Ru 01:15
1
Общество

Первое после переезда важное видеообращение записал принц Гарри

Принц отметил, что бывают обстоятельства, противостоять которым очень трудно, но команда организаторов сделала все возможное, чтоб игры состоялись в следующем году.
RuNews24.ru вчера в 06:06
3
Общество

Роспотребнадзор объяснил, когда откроют школы и детские сады

На третьем этапе начнут открываться школы и вузы, — цитирует специалиста оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса.
Вечерняя Москва вчера в 02:03
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Происшествия

Пациентка с коронавирусом сбежала из сочинской больницы

По сообщению оперштаба, в ночь на 9 мая 28-летняя пациентка перелезла через бетонный забор вокруг сочинской инфекционной больницы №2 и сбежала.
Интерфакс вчера в 16:46
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Кино

Энди Серкис: Новый «Бэтмен» будет самым мрачным в истории

Отдельно Серкис отметил проработку сюжета нового проекта: "Я восхищен сценарием, который написал Мэтт".
Российская газета 09 мая в 09:59
18
Общество

Андрей Бочаров провел рабочее заседание совета оперативного штаба

Оперативный штаб под руководством губернатора Андрея Бочарова функционирует в круглосуточном режиме, действуют оперативные штабы муниципальных образований.
Официальный портал Губернатора и Правительства Волгоградской области вчера в 07:58
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Политика

Климкин заявил, что Россия не имеет права отмечать День Победы

Россия не имеет права отмечает День Победы над нацизмом.
РИА Новости вчера в 21:03
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Происшествия

Бросивший к шумевшим соседям гранату житель Ставрополья был пьян

РИА Новости вчера в 18:12
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Наука

Ученые нашли неожиданную причину ожирения человека

Evo-rus.com 09 мая в 04:25
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Общество

Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные

Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
РИА Новости вчера в 00:08
1,1K
Общество

Названы чаще всего нарушающие режим самоизоляции регионы России

Москва, 11 мая 2020, 08:31 — REGNUM Чаще всего нарушают режим самоизоляции, который был введен в связи со вспышкой коронавируса, жители Краснодарского края.
REGNUM 01:31
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Общество

В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ

Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда».
BFM.ru вчера в 11:57
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Происшествия

Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ

Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru вчера в 16:52
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Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева рассказала о своем самочувствии

Российская актриса Татьяна Васильева, заболевшая двусторонней пневмонией, рассказала о своем самочувствии.
РЕН ТВ вчера в 09:24
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Общество

В Роспотребнадзоре допустили снятие ограничений на прогулки с детьми

На первом этапе снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, могут разрешить прогулки с детьми.
Парламентская газета 09 мая в 11:53
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Шоу-бизнес

Седокова показала фигуру после «обжорства» на самоизоляции

Слово и Дело вчера в 02:14
Политика

Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса

Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
ТАСС вчера в 17:01
4,4K
Шоу-бизнес

Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы

РИА Новости 09 мая в 10:02
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Общество

Режим самоизоляции в Омской области продлили до 24 мая

Власти Омской области продлили режим самоизоляции до 24 мая.
ТАСС вчера в 08:18
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Шоу-бизнес

Семенович поразила поклонников необычным фото

Певица Анна Семенович поразила своих поклонников, разместив в Instagram шуточный снимок, на котором запечатлена с "двойным подбородком".
РИА Новости вчера в 19:01
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Здоровье

Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, почему некоторые врачи в регионе получили неполные выплаты, полагающиеся тем, кто борется с распространением коронавируса.
РИА Новости вчера в 16:03
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Футбол

Сезон АПЛ может возобновиться 12 июня

Рестарт АПЛ запланирован на 12 или 13 июня, команды приступят к тренировкам с 18 мая.
Sports.ru вчера в 23:33
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