В Саратовской области режим повышенной готовности и самоизоляции продлевается по 31 мая. Об этом сообщил вице-губернатор Александр Стрелюхин на заседании оперативного штаба.

Режим самоизоляции в Саратовской области продлевается по 31 мая

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