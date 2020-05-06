Стоит добавить, глава управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов в эфире портала Е1 высказал мнение, что после майских праздников режим самоизоляции может быть ужесточен. При этом он отметил, что окончательное решение примет оперативный штаб по противодействию COVID-19.

Режим самоизоляции в Свердловской области могут ужесточить

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