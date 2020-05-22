Коронавирус
Народные новостиРежим самоизоляции в Свердловской области продлен до 1 июня
Введенные из-за COVID-19 ограничительные меры продлены в Свердловской области до 1 июня по распоряжению главы региона Евгения Куйвашева. До этого режим самоизоляции в регионе продлевали до 25 мая.
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с чего всё началось
"Данные Роспотребнадзора и министерства здравоохранения говорят о том, что пока нет возможности ослаблять режим, врачи, с которыми я разговаривал отдельно, поддерживают эту позицию", - написал он.Российская газета09:31
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Спорт
Самая сексуальная спортсменка в мире показала фото после тренировки
Комсомольская правда 04:16
Общество
NPD Group: Final Fantasy VII Remake стала самой продаваемой игрой в США в апреле
Final Fantasy VII Remake стала самой продаваемой игрой в США в апреле, а также самой продаваемой игрой на PS4 в 2020 году.
CyberSport.ru 10:08
Экономика
Экс-министр финансов США заявил, что угрожает доллару
Об опасности, грозящей доллару, заявил Генри Полсон-младший, бывший министр финансов США, ныне возглавляющий Институт Полсона.
ToDay News Ufa вчера в 05:57
Игры
Обзор Minecraft Dungeons. Ни mine, ни craft, ни dungeons
Story Mode рассказывала совсем банальную историю о борьбе добра со злом и силе дружбы, да и новая Minecraft Dungeons нарративом напоминает сказку.
Игромания.ру 10:15
Энергетика
Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
RT на русском 01:09
Экономика
Moody’s предрек Нижегородской области отток жителей
Помимо Нижегородской области, население может уменьшиться в Самарской и Омской областях, а также в двух республиках – Чувашии и Башкирии.
Newsroom24 20 мая в 16:58
Шоу-бизнес
Дрейк обидел Кайли Дженнер в своем треке после слухов об их романе
Ранее в сети ходили слухи о романе Дженнер с музыкантом - они якобы встречались во время ссоры Кайли с коллегой Дрейка Трэвисом Скоттом, отцом ее ребенка.
Газета.Ru 05:50
Экономика
Минфин глобально увеличит выпуск облигаций федерального займа
Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что в России планируется масштабный рост объема размещения облигаций федерального займа (ОФЗ), передает ТАСС.
Газета.Ru 13:33
Единоборства
Джон Джонс сделал заявление о следующем поединке
Jan I guess you’re next in line #badbusiness #shocked — Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 22, 2020 Ранее Джонс рассказал о неудачном завершении переговоров с UFC по поводу поединка в тяжелом весе против Фрэнсису Нганну, за который лучшему в мире бойцу предложили стандартный гонорар.
FightTime.ru 03:03
Технологии
Родной для Microsoft браузер Edge засветился на Linux
Тизер грядущего интернет браузера Microsoft Edge для Linux, который, как ожидается, появится в будущем, компания продемонстрировала на конференции разработчиков Build, 20 мая сообщает ИА Красная Весна.
ИА Красная Весна 20 мая в 14:19
Экономика
России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19
Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации.
Российская газета 03:38
Политика
Путин опроверг слухи о замене очного образования дистанционным
Президент РФ Владимир Путин назвал провокацией слухи о том, что дистанционное образование придет на замену очному.
Будущее России. Национальные проекты вчера в 07:29
Наука
Ученые обнаружили у человека «ген худобы»
ToDay News Ufa 07:43
Экономика
Госдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды
Госдума приняла закон, разрешающий малым и средним компаниям из перечня пострадавших от коронавируса отраслей досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды.
Ведомости 06:18
Экономика
Доля расходов населения на еду в России достигла рекордных размеров
"При общих расходах среднестатистической российской семьи в апреле в размере 56,8 тыс. руб. траты на питание в среднем составили 26,0 тыс. руб. Значение Food Index, таким образом, оказалось равно 46%, что является самым высоким значением за всю историю наблюдения", — отмечено в исследовании.
REGNUM 13:30
Единоборства
Гэтжи нашел поражение в карьере непобедимого Хабиба
ProstoProSport 13:45
Финансы
Прощай, зеленый: страны БРИКС отказываются от доллара
Эксперты уверены, что инвестиции в драгметалл не только принесут Центробанку солидный доход, но и помогут резко сократить долю американского доллара в международных расчетах.
РИА Новости 01:00
Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском вчера в 06:12
Кино
Создатели «Великолепного века» снимут сериал о Барбароссе
Культуромания 05:01
Общество
В Великобритании введут карантин для всех въезжающих в страну
По словам министра внутренних дел Великобритании Прити Патель, страна уже преодолела пик коронавирусной инфекции, и теперь правительство должно принять меры, чтобы защитить население от завозных случаев.
Evo-rus.com 14:32
Общество
Алиханов назвал предварительный срок открытия детских садов в регионе
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что детские сады в регионе, вероятнее всего, откроют не раньше июля.
Невские Новости 14:06
Авто
Mazda начала выпуск первого электрокроссовера MX-30
Модель начали собирать на автопредприятии бренда в Хиросиме. Напомним, что дебют электромобиля состоялся в октябре прошлого года.
Somanyhorses вчера в 04:58
Происшествия
В Пакистане Airbus A320 упал на жилой квартал
Пассажирский самолет Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» разбился рядом с аэропортом Карачи, он упал на жилой квартал, передает телеканал Geo TV.
Коммерсантъ 06:16
Политика
США внесли в санкционный список 24 китайские организации
Министерство торговли Соединенных Штатов добавило 24 китайские организации в черный список за деятельность, противоречащую интересам нацбезопасности США.
Известия 17:20
Шоу-бизнес
Разин рассказал о состоянии Моисеева после инсульта
Продюсер Андрей Разин сообщил, что известный певец Борис Моисеев так полностью и не оправился после перенесенного инсульта.
Территория новостей вчера в 08:55
Культура
Новый альбом Шуги из BTS занял 1 место еще до релиза
Agust D’s Apple Music profile has been updated #AGUSTD2ISCOMING pic.twitter.com/27ClmYp8lu — Suga Charts⁷ (@SugaChartData) May 21, 2020 Новый хэштег #AGUSTD2ISCOMING, который придумали АРМИ, быстро занял 1 место среди самых трендовых тегов в Twitter.
Popcake 02:00
Происшествия
СК предъявил обвинение за фото Мюллера на сайте «Бессмертного полка»
Следователи предъявили обвинение в реабилитации нацизма жителю Волгограда Денису Воронцову, разместившему на сайте акции "Бессмертный полк" фотографию группенфюрера СС и начальника гестапо Генриха Мюллера, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
РИА Новости 08:22
Общество
Назван простой способ дезинфекции маски
Многоразовую маску для лица необходимо ежедневно стирать с мылом в горячей воде, пишет MedicalXpress, ссылаясь на мнение врачей и специалистов из американского Центра по контролю и профилактике заболеваний.
РИА Новости 12:52