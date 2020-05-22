с чего всё началось

Введенные из-за COVID-19 ограничительные меры продлены в Свердловской области до 1 июня по распоряжению главы региона Евгения Куйвашева. До этого режим самоизоляции в регионе продлевали до 25 мая.

Режим самоизоляции в Свердловской области продлен до 1 июня

Игры Обзор Minecraft Dungeons. Ни mine, ни craft, ни dungeons Story Mode рассказывала совсем банальную историю о борьбе добра со злом и силе дружбы, да и новая Minecraft Dungeons нарративом напоминает сказку.

Энергетика Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5% Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. 36

Экономика Moody’s предрек Нижегородской области отток жителей Помимо Нижегородской области, население может уменьшиться в Самарской и Омской областях, а также в двух республиках – Чувашии и Башкирии. 1,2K

Шоу-бизнес Дрейк обидел Кайли Дженнер в своем треке после слухов об их романе Ранее в сети ходили слухи о романе Дженнер с музыкантом - они якобы встречались во время ссоры Кайли с коллегой Дрейка Трэвисом Скоттом, отцом ее ребенка.

Экономика Минфин глобально увеличит выпуск облигаций федерального займа Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что в России планируется масштабный рост объема размещения облигаций федерального займа (ОФЗ), передает ТАСС. 45

Единоборства Джон Джонс сделал заявление о следующем поединке Jan I guess you’re next in line #badbusiness #shocked — Jon Bones Jones (@JonnyBones) May 22, 2020 Ранее Джонс рассказал о неудачном завершении переговоров с UFC по поводу поединка в тяжелом весе против Фрэнсису Нганну, за который лучшему в мире бойцу предложили стандартный гонорар. 1

Технологии Родной для Microsoft браузер Edge засветился на Linux Тизер грядущего интернет браузера Microsoft Edge для Linux, который, как ожидается, появится в будущем, компания продемонстрировала на конференции разработчиков Build, 20 мая сообщает ИА Красная Весна. 2

Экономика России не грозят «Вторые 90-ые» из-за COVID-19 Эксперты не видят предпосылок для повторения в России из-за пандемии COVID-19 экономического кризиса "Вторые 90-е" даже при самом пессимистичном сценарии развития ситуации. 994

Экономика Госдума разрешила малому и среднему бизнесу разрывать договоры аренды Госдума приняла закон, разрешающий малым и средним компаниям из перечня пострадавших от коронавируса отраслей досрочно расторгать договоры аренды до 1 октября 2020 г. и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды. 117

Экономика Доля расходов населения на еду в России достигла рекордных размеров "При общих расходах среднестатистической российской семьи в апреле в размере 56,8 тыс. руб. траты на питание в среднем составили 26,0 тыс. руб. Значение Food Index, таким образом, оказалось равно 46%, что является самым высоким значением за всю историю наблюдения", — отмечено в исследовании. 53

Финансы Прощай, зеленый: страны БРИКС отказываются от доллара Эксперты уверены, что инвестиции в драгметалл не только принесут Центробанку солидный доход, но и помогут резко сократить долю американского доллара в международных расчетах. 10

Общество В Великобритании введут карантин для всех въезжающих в страну По словам министра внутренних дел Великобритании Прити Патель, страна уже преодолела пик коронавирусной инфекции, и теперь правительство должно принять меры, чтобы защитить население от завозных случаев. 1

Авто Mazda начала выпуск первого электрокроссовера MX-30 Модель начали собирать на автопредприятии бренда в Хиросиме. Напомним, что дебют электромобиля состоялся в октябре прошлого года. 2

Происшествия В Пакистане Airbus A320 упал на жилой квартал Пассажирский самолет Airbus A320 «Пакистанских авиалиний» разбился рядом с аэропортом Карачи, он упал на жилой квартал, передает телеканал Geo TV. 649

Политика США внесли в санкционный список 24 китайские организации Министерство торговли Соединенных Штатов добавило 24 китайские организации в черный список за деятельность, противоречащую интересам нацбезопасности США. 5

Шоу-бизнес Разин рассказал о состоянии Моисеева после инсульта Продюсер Андрей Разин сообщил, что известный певец Борис Моисеев так полностью и не оправился после перенесенного инсульта. 27

Культура Новый альбом Шуги из BTS занял 1 место еще до релиза Agust D’s Apple Music profile has been updated #AGUSTD2ISCOMING pic.twitter.com/27ClmYp8lu — Suga Charts⁷ (@SugaChartData) May 21, 2020 Новый хэштег #AGUSTD2ISCOMING, который придумали АРМИ, быстро занял 1 место среди самых трендовых тегов в Twitter.

Происшествия СК предъявил обвинение за фото Мюллера на сайте «Бессмертного полка» Следователи предъявили обвинение в реабилитации нацизма жителю Волгограда Денису Воронцову, разместившему на сайте акции "Бессмертный полк" фотографию группенфюрера СС и начальника гестапо Генриха Мюллера, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. 472