Общество
Обозреватель ВрнРежим самоизоляции в Воронежской области продлен до 30 апреля
Власти Воронежской области подготовили список конкретных изменений и уточнений, регламентирующих деятельность предприятий и организаций в регион на период объявленного до конца апреля режима самоизоляции.
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Режим самоизоляции в Воронеже: частные клиники будут оказывать услуги по жизненных показаниям
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Работодатели Воронежской области будут контролировать самоизоляцию сотрудников
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В Воронежской области разрешили возобновить работу ряда предприятий и частных клиник
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Суд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции
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Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал МИД Украины за решение присоединиться к европейским санкциям против Белоруссии.
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Политика
Путин объявил о продлении режима нерабочих дней до конца месяца
Президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к населению. Главной темой выступления стала ситуация с коронавирусом.
Общество
«Волонтерам-медикам» выделили 242 млн рублей для борьбы с COVID-19
Более 242 миллионов рублей выделило правительство РФ всероссийскому общественному движению добровольцев "Волонтёры-медики" для помощи людям в условиях распространения коронавируса, сообщается на сайте кабмина.
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У жительницы Забайкалья выявили коронавирус
Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Общество
Россиянам разрешено посещать гипермаркеты и магазины вдали от дома
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В китайском Ухане коронавирус обнаружили у кошек
Ухань, Китай, 4 апреля 2020, 08:05 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа обнаружена у кошек в китайском городе Ухань в ходе исследования специалистами из Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета, 4 апреля сообщает портал bioRxiv.
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В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
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В РАН не исключили, что коронавирус пришел в человечество навсегда
Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев допустил, что коронавирус COVID-19 пришел в человечество навсегда.