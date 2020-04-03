Власти Воронежской области подготовили список конкретных изменений и уточнений, регламентирующих деятельность предприятий и организаций в регион на период объявленного до конца апреля режима самоизоляции.

Режим самоизоляции в Воронежской области продлен до 30 апреля

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