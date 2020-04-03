Общество

Обозреватель ВрнОбозреватель ВрнРежим самоизоляции в Воронежской области продлен до 30 апреля

Власти Воронежской области подготовили список конкретных изменений и уточнений, регламентирующих деятельность предприятий и организаций в регион на период объявленного до конца апреля режима самоизоляции.
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В Воронежской области режим самоизоляции продлили до 30 апреля

Горком01:31

Режим самоизоляции в Воронеже: частные клиники будут оказывать услуги по жизненных показаниям

КП - Воронежвчера в 14:00

Работодатели Воронежской области будут контролировать самоизоляцию сотрудников

Галерея Чижовавчера в 13:20

В Воронежской области разрешили возобновить работу ряда предприятий и частных клиник

De Factoвчера в 13:32

В Воронежской области изменили порядок работы предприятий и клиник на время самоизоляции

Новости Воронежавчера в 13:32

В Воронежской области режим самоизоляции продлили до 30 апреля

REGNUMвчера в 13:24

Режим самоизоляции в Воронежской области продлен до 30 апреля

Обозреватель Врнвчера в 13:40
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Впервые за полтора года Земфира выпустила новую песню

Discover24 02 апреля в 04:33
Общество

Полис ОСАГО разрешили выдавать без техосмотра

Недавно в ходе одной из последних онлайн пресс-конференций глава Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина сообщила, что теперь страховым компаниям разрешено оформлять полисы ОСАГО без предоставления их клиентами диагностических карт о техосмотре.
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Политолог Шаповалов считает, что НАТО игнорирует суверенитет Ирака

По мнению эксперта, военные НАТО игнорируют суверенитет Ирака, несмотря на признание Западом иракского правительства легитимным, пишет Федеральное агентство новостей.
Народные новости вчера в 08:43
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Россия завершила переброску в Сербию специалистов по дезинфекции

«ВКС России завершили операцию по переброске в Республику Сербия российских военных специалистов, необходимого оборудования и техники для оказания помощи Сербии», — говорится в сообщении.
REGNUM 01:08
Общество

Россия приостанавливает авиасообщение для возвращения россиян

Россия в ночь на 4 апреля приостановит все международные рейсы для возвращения россиян, сообщают «Интерфакс», «Коммерсантъ» и РБК со ссылкой на источники.
Ведомости вчера в 09:28
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Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада

Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
ТАСС вчера в 13:11
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Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
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Певица Pink заразилась коронавирусом

Новый тип коронавирусной инфекции диагностирован у американской певицы Pink. Об этом сама артистка рассказала в Twitter.
Известия 00:59
Происшествия

В Красноярском крае перевернулся рейсовый автобус

"По предварительным данным, на 90-м километре участка трассы в районе Верхней Бирюсы (Красноярский край) водитель не справился с управлением, автобус съехал с дороги и опрокинулся", - сказал Юрченко.
Газета.Ru вчера в 21:26
Здоровье

Названо главное отличие коронавируса от гриппа

Взгляд.ру вчера в 14:38
Здоровье

Российский врач назвал ошибки Италии в борьбе с коронавирусом

Италия, где было зафиксировано много случаев заражения коронавирусом, совершила ошибки в борьбе и противодействии распространению нового коронавируса.
Газета.Ru 01:22
Кино

Disney объявила даты выхода перенесенных из-за коронавируса фильмов

МИР 24 вчера в 16:03
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В Челябинской области коронавирус выявили у 11-месячного малыша

В Челябинской области выявили опасную инфекцию у маленького ребенка.
Evo-rus.com 01:49
Общество

Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении гражданам, малому и среднему бизнесу права на отсрочку по кредитам.
Газета.Ru вчера в 13:33
Футбол

4 клуба Бундеслиги могут обанкротиться из-за пандемии коронавируса

13 профессиональных клубов Германии могут стать банкротами из-за кризиса, возникшего в связи с пандемией коронавируса.
Soccer.ru вчера в 21:47
Политика

Эпидемия коронавируса не помешала замене глав регионов

Эпидемия коронавируса не помешала замене глав регионов В четверг и пятницу в отставку ушли главы трех российских регионов — Архангельской области, Республики Коми и Камчатского края.
Коммерсантъ вчера в 18:13
Шоу-бизнес

Дочь актера Ивана Охлобыстина заразилась коронавирусом

РБК 00:11
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Происшествия

Суд в Башкирии впервые вынес штраф за нарушение режима самоизоляции

1 апреля президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы от 15 000 до 40 000 руб. за нарушение режима самоизоляции здоровыми гражданами.
Ведомости вчера в 05:55
Политика

В раде высмеяли украинские санкции против Белоруссии

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович раскритиковал МИД Украины за решение присоединиться к европейским санкциям против Белоруссии.
Известия 00:41
Общество

В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом

«В Москве скончались четыре пациента, у которых был подтверждён диагноз «двусторонняя пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 14:39
Политика

Путин объявил о продлении режима нерабочих дней до конца месяца

Президент России Владимир Путин выступил с новым обращением к населению. Главной темой выступления стала ситуация с коронавирусом.
Суть событий 02 апреля в 10:07
Общество

«Волонтерам-медикам» выделили 242 млн рублей для борьбы с COVID-19

Более 242 миллионов рублей выделило правительство РФ всероссийскому общественному движению добровольцев "Волонтёры-медики" для помощи людям в условиях распространения коронавируса, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 02:09
Происшествия

У жительницы Забайкалья выявили коронавирус

Руководитель Роспотребнадзора Забайкальского края Светлана Лапа сообщила, что коронавирусная инфекция COVID-19 выявлена у жительницы региона.
RT на русском вчера в 22:57
Общество

В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу

В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Коммерсантъ вчера в 08:05
Общество

Россиянам разрешено посещать гипермаркеты и магазины вдали от дома

Ведомство призвало регионы страны разъяснить гражданам, что они имеют право в период самоизоляции посещать крупные магазины, ярмарки и рынки, а также находящиеся вдали от дома супермаркеты.
Газета.Ru вчера в 12:28
Наука

В китайском Ухане коронавирус обнаружили у кошек

Ухань, Китай, 4 апреля 2020, 08:05 — REGNUM Коронавирусная инфекция нового типа обнаружена у кошек в китайском городе Ухань в ходе исследования специалистами из Уханьского института вирусологии и Хуачжунского сельскохозяйственного университета, 4 апреля сообщает портал bioRxiv.
REGNUM 01:05
Общество

В России анонсировали экспресс-тестирование на коронавирус

Планируется, что пилотный проект по применению системы "Эвотек-Мирай Геномикс" для диагностики коронавируса начнется в Москве и в Московской области в апреле, затем его предполагается масштабировать на всю Россию.
РИА Новости вчера в 17:51
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Российская газета вчера в 09:21
Здоровье

В РАН не исключили, что коронавирус пришел в человечество навсегда

Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев допустил, что коронавирус COVID-19 пришел в человечество навсегда.
Газета.Ru вчера в 19:53
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