Коронавирус
Atas.infoВ Новосибирской области вводится режим самоизоляции
Власти НСО приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона из-за распространения коронавирусной инфекции. Такое объявление на внеочередном заседании Правительства сделал губернатор Андрей Травников.
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Общество
Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае
Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
Общество
Ушел из жизни автор сценария «Покровских ворот» Леонид Зорин
Москва, 31 марта 2020, 11:31 — REGNUM В возрасте 95 лет скончался драматург Леонид Зорин. Об этом вдова драматурга сообщила ТАСС.
Экономика
Мишустин: зарплатные счета в банках не попадут под налоги на проценты
Москва, 31 марта 2020, 13:27 — REGNUM Зарплатные счета населения в банках не подпадают под действие нового налога на проценты с вкладов.
Общество
На Ставрополье ввели обязательный режим самоизоляции
В крае вводится обязательный режим домашней самоизоляции. С 31 марта после 22:00 жителям региона запретят покидать свои дома.
Политика
Рада приняла закон о продаже земли на Украине
Верховная рада во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли с 1 июля 2021 года, сообщает "Страна.ua".
Общество
Эпидемиолог дал прогноз о пике заражений коронавирусом в России
Россия подходит к пику заболеваемости COVID-19, заявил РИА Новости главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Общество
Число умерших пациентов с коронавирусом в России приблизилось к 20
В общей сложности по состоянию на 31 марта в России выявлено 2337 случаев заражения коронавирусом в 73 регионах.
Общество
Сроки вступительных экзаменов перенесены из-за коронавируса
Минобрнауки перенесет вступительные экзамены в вузы из-за распространения коронавируса COVID-19, сообщил глава ведомства Валерий Фальков.
Здоровье
Обнаружена связь между смертностью от COVID-19 и популярной прививкой
Специалисты из Технологического института Нью-Йорка выявили связь между показателем смертности от коронавирусной инфекции и применением в разных странах всеобщей вакцины от туберкулёза для населения, сообщает RG.ru.
Общество
Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Общество
В Китае остановили эпидемию коронавируса
Представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн заявил, что на территории Китая удалось остановить распространение коронавирусной инфекции.
Общество
В Краснодарском крае готовятся ввести жёсткий карантин
Губернатор сообщил, что за период карантина должна быть проведена полная дезинфекция улиц.
Политика
Россия прислала в США самолет с медоборудованием
Общество
На подъездах к Севастополю установили «коронавирусные» блокпосты
Севастополь, 31 марта 2020, 12:29 — REGNUM На подъездах к Севастополю установили пункты пропуска, которые проверяют все въезжающие в город автомобили в рамках предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Общество
Крупные ретейлеры перестанут принимать наличные
Крупные торговые сети перестанут принимать наличные из-за коронавируса.
Общество
Предустановку российского ПО на гаджеты отсрочат на полгода
Госдума поменяла срок вступления в силу требования о предустановке российских приложений на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
Общество
В Тульской области ужесточили наказания за несоблюдение карантина
Сегодня, 31 марта, в Тульской области подписали новый закон об ужесточении административной ответственности за несоблюдение региональных правил карантина.
Общество
В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей
В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
Общество
В Новосибирской области вводится режим самоизоляции
К утру 31 марта в 27 регионах России введен режим всеобщей самоизоляции. В Москве и Подмосковье такие меры были приняты вечером 29 марта.
Общество
Министр здравоохранения Самарской области уходит в отставку
На посту Министра здравоохранения Самарской области в октябре 2018 года Ратманов сменил Геннадия Гридасова, занимавшего эту должность восемь лет.
Здоровье
Кузбасс вводит самоизоляцию и приостанавливает автобусное сообщение
Минтранспорта региона поручено организовать работу общественного транспорта по графику выходного дня и с сегодняшнего дня, 31 марта, приостановить автобусное сообщение с регионами, где выявлены случаи коронавируса.
Общество
В Ростовской области ввели режим полной самоизоляции
Наш регион переходит на режим самоизоляции. При этом режим ЧС власти вводить не стали.
Происшествия
Первый заболевший в Череповце находится в тяжелом состоянии
31 марта мэр города Вадим Германов сообщил, что мужчина находится в реанимации областной больницы N 2 в тяжелом состоянии.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 80 рублей
Рубль на открытии биржевых торгов в Москве во вторник, 31 марта, укрепился к доллару США на 0,4%. Стоимость американской валюты составила 79 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.
Общество
В московских СИЗО запретили пускать адвокатов и посетителей
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) из-за распространения коронавируса прекратила прием подозреваемых и обвиняемых в семь из восьми следственных изоляторов в Москве.
Здоровье
Обнаружили связь между ожирением и коронавирусом
Суть связи – корреляция (взаимодействие по отдельным параметрам) индекса массы тела и выживаемости человека при хронических и инфекционных заболеваниях.
Общество
В Минтруде объяснили правила оформления неоплачиваемого отпуска
Ранее СМИ сообщили о том, что в преддверии объявленной президентом выходной недели часть российских работодателей потребовали от работников написать либо заявление на увольнение по собственному желанию, либо на отпуск без сохранения заработной платы.
Общество
«Яндекс» запустил онлайн-школу с групповыми уроками и переменами
«Яндекс» совместно с Центром педагогического мастерства запустил новый сервис «Яндекс.Школа», в котором ученики с 5 по 11 класс могут провести полный учебный день, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.
Общество
В Удмуртии ввели режим самоизоляции
Режим самоизоляции ввели в Удмуртии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Происшествия
Под Тулой столкнулись 40 автомобилей
Авария с участием 40 автомобилей, включая пассажирский автобус, произошла во вторник на трассе М-2 "Крым" в Тульской области, пострадавших нет.