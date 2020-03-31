Власти НСО приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона из-за распространения коронавирусной инфекции. Такое объявление на внеочередном заседании Правительства сделал губернатор Андрей Травников.

Общество Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.

Общество На Ставрополье ввели обязательный режим самоизоляции В крае вводится обязательный режим домашней самоизоляции. С 31 марта после 22:00 жителям региона запретят покидать свои дома.

Политика Рада приняла закон о продаже земли на Украине Верховная рада во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли с 1 июля 2021 года, сообщает "Страна.ua".

Здоровье Обнаружена связь между смертностью от COVID-19 и популярной прививкой Специалисты из Технологического института Нью-Йорка выявили связь между показателем смертности от коронавирусной инфекции и применением в разных странах всеобщей вакцины от туберкулёза для населения, сообщает RG.ru.

Общество В Китае остановили эпидемию коронавируса Представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн заявил, что на территории Китая удалось остановить распространение коронавирусной инфекции.

Общество На подъездах к Севастополю установили «коронавирусные» блокпосты Севастополь, 31 марта 2020, 12:29 — REGNUM На подъездах к Севастополю установили пункты пропуска, которые проверяют все въезжающие в город автомобили в рамках предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Общество Предустановку российского ПО на гаджеты отсрочат на полгода Госдума поменяла срок вступления в силу требования о предустановке российских приложений на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.

Общество В Новосибирской области вводится режим самоизоляции К утру 31 марта в 27 регионах России введен режим всеобщей самоизоляции. В Москве и Подмосковье такие меры были приняты вечером 29 марта.

Общество Министр здравоохранения Самарской области уходит в отставку На посту Министра здравоохранения Самарской области в октябре 2018 года Ратманов сменил Геннадия Гридасова, занимавшего эту должность восемь лет.

Здоровье Кузбасс вводит самоизоляцию и приостанавливает автобусное сообщение Минтранспорта региона поручено организовать работу общественного транспорта по графику выходного дня и с сегодняшнего дня, 31 марта, приостановить автобусное сообщение с регионами, где выявлены случаи коронавируса.

Происшествия Первый заболевший в Череповце находится в тяжелом состоянии 31 марта мэр города Вадим Германов сообщил, что мужчина находится в реанимации областной больницы N 2 в тяжелом состоянии.

Финансы Курс доллара опустился ниже 80 рублей Рубль на открытии биржевых торгов в Москве во вторник, 31 марта, укрепился к доллару США на 0,4%. Стоимость американской валюты составила 79 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.

Общество В московских СИЗО запретили пускать адвокатов и посетителей Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) из-за распространения коронавируса прекратила прием подозреваемых и обвиняемых в семь из восьми следственных изоляторов в Москве.

Здоровье Обнаружили связь между ожирением и коронавирусом Суть связи – корреляция (взаимодействие по отдельным параметрам) индекса массы тела и выживаемости человека при хронических и инфекционных заболеваниях.

Общество В Минтруде объяснили правила оформления неоплачиваемого отпуска Ранее СМИ сообщили о том, что в преддверии объявленной президентом выходной недели часть российских работодателей потребовали от работников написать либо заявление на увольнение по собственному желанию, либо на отпуск без сохранения заработной платы.

Общество «Яндекс» запустил онлайн-школу с групповыми уроками и переменами «Яндекс» совместно с Центром педагогического мастерства запустил новый сервис «Яндекс.Школа», в котором ученики с 5 по 11 класс могут провести полный учебный день, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.