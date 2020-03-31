Коронавирус

Atas.infoAtas.infoВ Новосибирской области вводится режим самоизоляции

Власти НСО приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона из-за распространения коронавирусной инфекции. Такое объявление на внеочередном заседании Правительства сделал губернатор Андрей Травников.
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В Новосибирской области ввели режим самоизоляции

ТАСС01:52

Режим полной самоизоляции в Новосибирске 2020: до какого числа продлится и как будет действовать

КП - Новосибирск01:44

В Новосибирской области введен режим самоизоляции

Сибкрай.ru03:00

Во сколько введут режим самоизоляции в Новосибирске

Сиб.фм04:37

В Новосибирской области введён режим самоизоляции

RT на русском01:45

Режим самоизоляции введен в Новосибирской области

НДН.инфо02:22

Режим самоизоляции вводят в Новосибирской области

Вести.Ru06:03
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Общество

Режим самоизоляции ввели в Алтайском крае

Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
ТАСС 06:21
Общество

Ушел из жизни автор сценария «Покровских ворот» Леонид Зорин

Москва, 31 марта 2020, 11:31 — REGNUM В возрасте 95 лет скончался драматург Леонид Зорин. Об этом вдова драматурга сообщила ТАСС.
REGNUM 04:31
Экономика

Мишустин: зарплатные счета в банках не попадут под налоги на проценты

Москва, 31 марта 2020, 13:27 — REGNUM Зарплатные счета населения в банках не подпадают под действие нового налога на проценты с вкладов.
REGNUM 06:27
Общество

На Ставрополье ввели обязательный режим самоизоляции

В крае вводится обязательный режим домашней самоизоляции. С 31 марта после 22:00 жителям региона запретят покидать свои дома.
АТВмедиа 06:00
Политика

Рада приняла закон о продаже земли на Украине

Верховная рада во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли с 1 июля 2021 года, сообщает "Страна.ua".
Газета.Ru вчера в 17:54
Общество

Эпидемиолог дал прогноз о пике заражений коронавирусом в России

Россия подходит к пику заболеваемости COVID-19, заявил РИА Новости главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РИА Новости 05:56
Общество

Число умерших пациентов с коронавирусом в России приблизилось к 20

В общей сложности по состоянию на 31 марта в России выявлено 2337 случаев заражения коронавирусом в 73 регионах.
Lenta.ru 05:06
Общество

Сроки вступительных экзаменов перенесены из-за коронавируса

Минобрнауки перенесет вступительные экзамены в вузы из-за распространения коронавируса COVID-19, сообщил глава ведомства Валерий Фальков.
Газета.Ru 03:38
Здоровье

Обнаружена связь между смертностью от COVID-19 и популярной прививкой

Специалисты из Технологического института Нью-Йорка выявили связь между показателем смертности от коронавирусной инфекции и применением в разных странах всеобщей вакцины от туберкулёза для населения, сообщает RG.ru.
UfacityNews.ru 02:44
Общество

Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина

Госдума приняла в трех чтениях закон об уголовной ответственности за нарушение карантина, который предусматривает до семи лет лишения свободы.
Коммерсантъ 03:54
Общество

В Китае остановили эпидемию коронавируса

Представитель Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэн заявил, что на территории Китая удалось остановить распространение коронавирусной инфекции.
Аргументы и Факты 29 марта в 08:54
Общество

В Краснодарском крае готовятся ввести жёсткий карантин

Губернатор сообщил, что за период карантина должна быть проведена полная дезинфекция улиц.
REGNUM 06:13
Политика

Россия прислала в США самолет с медоборудованием

Газета.Ru вчера в 18:33
Общество

На подъездах к Севастополю установили «коронавирусные» блокпосты

Севастополь, 31 марта 2020, 12:29 — REGNUM На подъездах к Севастополю установили пункты пропуска, которые проверяют все въезжающие в город автомобили в рамках предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 05:29
Общество

Крупные ретейлеры перестанут принимать наличные

Крупные торговые сети перестанут принимать наличные из-за коронавируса.
Рамблер вчера в 13:11
Общество

Предустановку российского ПО на гаджеты отсрочат на полгода

Госдума поменяла срок вступления в силу требования о предустановке российских приложений на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV.
Российская газета 06:23
Общество

В Тульской области ужесточили наказания за несоблюдение карантина

Сегодня, 31 марта, в Тульской области подписали новый закон об ужесточении административной ответственности за несоблюдение региональных правил карантина.
Центр 71 05:44
Общество

В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей

В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
RT на русском 29 марта в 13:09
Общество

В Новосибирской области вводится режим самоизоляции

К утру 31 марта в 27 регионах России введен режим всеобщей самоизоляции. В Москве и Подмосковье такие меры были приняты вечером 29 марта.
Прецедент-Новосибирск 02:59
Общество

Министр здравоохранения Самарской области уходит в отставку

На посту Министра здравоохранения Самарской области в октябре 2018 года Ратманов сменил Геннадия Гридасова, занимавшего эту должность восемь лет.
Vademecum 06:58
Здоровье

Кузбасс вводит самоизоляцию и приостанавливает автобусное сообщение

Минтранспорта региона поручено организовать работу общественного транспорта по графику выходного дня и с сегодняшнего дня, 31 марта, приостановить автобусное сообщение с регионами, где выявлены случаи коронавируса.
REGNUM 06:06
Общество

В Ростовской области ввели режим полной самоизоляции

Наш регион переходит на режим самоизоляции. При этом режим ЧС власти вводить не стали.
Блокнот Ростов-на-Дону вчера в 17:17
Происшествия

Первый заболевший в Череповце находится в тяжелом состоянии

31 марта мэр города Вадим Германов сообщил, что мужчина находится в реанимации областной больницы N 2 в тяжелом состоянии.
Ranpress.ru 03:34
Финансы

Курс доллара опустился ниже 80 рублей

Рубль на открытии биржевых торгов в Москве во вторник, 31 марта, укрепился к доллару США на 0,4%. Стоимость американской валюты составила 79 рублей, свидетельствуют данные Московской биржи.
Известия 05:24
Общество

В московских СИЗО запретили пускать адвокатов и посетителей

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) из-за распространения коронавируса прекратила прием подозреваемых и обвиняемых в семь из восьми следственных изоляторов в Москве.
Интерфакс 06:33
Здоровье

Обнаружили связь между ожирением и коронавирусом

Суть связи – корреляция (взаимодействие по отдельным параметрам) индекса массы тела и выживаемости человека при хронических и инфекционных заболеваниях.
ToDay News Ufa 01:31
Общество

В Минтруде объяснили правила оформления неоплачиваемого отпуска

Ранее СМИ сообщили о том, что в преддверии объявленной президентом выходной недели часть российских работодателей потребовали от работников написать либо заявление на увольнение по собственному желанию, либо на отпуск без сохранения заработной платы.
Мир новостей 05:54
Общество

«Яндекс» запустил онлайн-школу с групповыми уроками и переменами

«Яндекс» совместно с Центром педагогического мастерства запустил новый сервис «Яндекс.Школа», в котором ученики с 5 по 11 класс могут провести полный учебный день, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.
Общественное телевидение России 03:47
Общество

В Удмуртии ввели режим самоизоляции

Режим самоизоляции ввели в Удмуртии, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
АиФ Удмуртия 05:53
Происшествия

Под Тулой столкнулись 40 автомобилей

Авария с участием 40 автомобилей, включая пассажирский автобус, произошла во вторник на трассе М-2 "Крым" в Тульской области, пострадавших нет.
ТАСС 06:40
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Андрей Александрович Травников
Российский политик
Российский политик. Губернатор Новосибирской области с 14 сентября 2018. Член президиума Госсовета РФ.
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