В Ростовской области вводятся новые меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте донского правительства. Наш регион переходит на режим самоизоляции.

Общество Продление режима самоизоляции в Москве опровергли Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.

Происшествия Под Тулой столкнулись 40 автомобилей Авария с участием 40 автомобилей, включая пассажирский автобус, произошла во вторник на трассе М-2 "Крым" в Тульской области, пострадавших нет.

Здоровье Кузбасс вводит самоизоляцию и приостанавливает автобусное сообщение Минтранспорта региона поручено организовать работу общественного транспорта по графику выходного дня и с сегодняшнего дня, 31 марта, приостановить автобусное сообщение с регионами, где выявлены случаи коронавируса.

Общество В Новосибирской области вводится режим самоизоляции К утру 31 марта в 27 регионах России введен режим всеобщей самоизоляции. В Москве и Подмосковье такие меры были приняты вечером 29 марта.

Общество Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях.

Экономика Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".

Общество В Челябинской области ввели режим обязательной самоизоляции Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении на территории области режима обязательной самоизоляции.

Общество В Волгоградской области ввели с 1 апреля режим самоизоляции "В целях предупреждения дальнейшего распространения на территории Волгоградской области коронавирусной инфекции с 00.00 часов 1 апреля 2020 года на всей территории Волгоградской области вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей и гостей региона независимо от возраста", - говорится в сообщении оперштаба.

Общество Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".

Общество На подъездах к Севастополю установили «коронавирусные» блокпосты Севастополь, 31 марта 2020, 12:29 — REGNUM На подъездах к Севастополю установили пункты пропуска, которые проверяют все въезжающие в город автомобили в рамках предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Политика Рада приняла закон о продаже земли на Украине Верховная рада во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли с 1 июля 2021 года, сообщает "Страна.ua".

Общество В московских СИЗО запретили пускать адвокатов и посетителей Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) из-за распространения коронавируса прекратила прием подозреваемых и обвиняемых в семь из восьми следственных изоляторов в Москве.

Технологии Китай представил новый интернет-протокол Новая технология как раз предполагает реализацию связи между людьми и их интернет-соединениями.

Общество «Яндекс» подсчитал индекс самоизоляции Пензы Уровень изоляции в Пензе, по данным 30 марта на 17:40, оценили в 2,9 баллов, это означает, что большинство людей находятся дома.