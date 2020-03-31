Коронавирус
Блокнот Ростов-на-ДонуВ Ростовской области ввели режим полной самоизоляции
В Ростовской области вводятся новые меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте донского правительства. Наш регион переходит на режим самоизоляции.
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Василий Голубев: «Ростовская область переходит на самоизоляцию»
Правительство Ростовской областивчера в 16:40
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За сутки в России умерли восемь больных коронавирусом COVID-19, у большинства из них болезнь осложнялась хроническими заболеваниями.
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Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы
Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
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На подъездах к Севастополю установили «коронавирусные» блокпосты
Севастополь, 31 марта 2020, 12:29 — REGNUM На подъездах к Севастополю установили пункты пропуска, которые проверяют все въезжающие в город автомобили в рамках предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
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Эпидемиолог дал прогноз о пике заражений коронавирусом в России
Россия подходит к пику заболеваемости COVID-19, заявил РИА Новости главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
Происшествия
На Кубани двое заболевших СOVID-19 находятся в тяжёлом состоянии
Краснодар, 31 марта 2020, 10:23 — REGNUM Состояние двух человек, госпитализированных в Краснодарском крае с коронавирусом, оценивается как тяжёлое, ещё 12 инфицированных в состоянии средней тяжести.
Происшествия
В России задержали рейс из-за чихнувшего пассажира
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Общество
Куйвашев ввел режим полной самоизоляции в Свердловской области
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Рада приняла закон о продаже земли на Украине
Верховная рада во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли с 1 июля 2021 года, сообщает "Страна.ua".
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Крупные ретейлеры перестанут принимать наличные
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В московских СИЗО запретили пускать адвокатов и посетителей
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) из-за распространения коронавируса прекратила прием подозреваемых и обвиняемых в семь из восьми следственных изоляторов в Москве.
Общество
В Свердловской области подтверждены еще девять случаев коронавируса
В Свердловской области подтверждены еще девять случаев коронавируса СOVID-19, сообщил федеральный оперативный штаб по коронавирусу СOVID-19.
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Китай представил новый интернет-протокол
Новая технология как раз предполагает реализацию связи между людьми и их интернет-соединениями.
Экономика
Аксаков: принятие закона «О ЦФА» отложат из-за коронавируса
Работа над законом «О цифровых финансовых активах» закончена, заявил глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков в интервью Happy Coin NEWS.
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«Яндекс» подсчитал индекс самоизоляции Пензы
Уровень изоляции в Пензе, по данным 30 марта на 17:40, оценили в 2,9 баллов, это означает, что большинство людей находятся дома.
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На Ставрополье ввели обязательный режим самоизоляции
В крае вводится обязательный режим домашней самоизоляции. С 31 марта после 22:00 жителям региона запретят покидать свои дома.