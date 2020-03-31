Коронавирус

Блокнот Ростов-на-ДонуБлокнот Ростов-на-ДонуВ Ростовской области ввели режим полной самоизоляции

В Ростовской области вводятся новые меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте донского правительства. Наш регион переходит на режим самоизоляции.
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Режим самоизоляции вводится с 31 марта для жителей Ростовской области

ТАССвчера в 17:28

«Из дома не выходить»: губернатор Голубев ввел режим самоизоляции в Ростовской области

Privet-Rostov.ru02:32

Жителям Ростовской области запретили покидать дома

Rostov gazetaвчера в 22:59

В Ростовской области — режим полной изоляции: что это значит и что будет, если выйти из дома

161.ru02:50

В Ростовской области ввели режим полной самоизоляции

Блокнот Ростов-на-Донувчера в 17:17

Сайт правительства Ростовской области «лёг» после объявления режима всеобщей самоизоляции

1rnd.ruвчера в 18:02

Василий Голубев: «Ростовская область переходит на самоизоляцию»

Правительство Ростовской областивчера в 16:40
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Общество

Продление режима самоизоляции в Москве опровергли

Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной.
Lenta.ru вчера в 13:17
Происшествия

Под Тулой столкнулись 40 автомобилей

Авария с участием 40 автомобилей, включая пассажирский автобус, произошла во вторник на трассе М-2 "Крым" в Тульской области, пострадавших нет.
ТАСС 06:40
Здоровье

Кузбасс вводит самоизоляцию и приостанавливает автобусное сообщение

Минтранспорта региона поручено организовать работу общественного транспорта по графику выходного дня и с сегодняшнего дня, 31 марта, приостановить автобусное сообщение с регионами, где выявлены случаи коронавируса.
REGNUM 06:06
Армия и оружие

Новейшие фрегаты «Адмирал Горшков» разместят в Черном море

Новейшие фрегаты "Адмирал Горшков" разместят в Черном море. Об этом журналистам "Известий" сообщили представители Минобороны России.
Piter.tv 04:00
Общество

В России за сутки умерли восемь больных коронавирусом

За сутки в России умерли восемь больных коронавирусом COVID-19, у большинства из них болезнь осложнялась хроническими заболеваниями.
Коммерсантъ 06:04
Общество

В Новосибирской области вводится режим самоизоляции

К утру 31 марта в 27 регионах России введен режим всеобщей самоизоляции. В Москве и Подмосковье такие меры были приняты вечером 29 марта.
Прецедент-Новосибирск 02:59
Общество

Госдума утвердила штрафы за нарушение карантина

Закон о штрафах за нарушение карантина во время угрозы коронавирусной инфекции СOVID-19 Госдума РФ приняла в трех чтениях.
АТВмедиа 05:30
Экономика

Госдума приняла закон о налогах с процентов по вкладам

Госдума приняла закон, устанавливающий взимание 13% НДФЛ с годового дохода физлица по вкладам, превышающего сумму, которую лицо получило бы, разместив миллион рублей по ключевой ставке ЦБ, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 04:24
Общество

В Самарской области ввели режим полной самоизоляции

В Самарской области введен усиленный режим самоизоляции для всех жителей.
Российская газета 04:22
Общество

В Челябинской области ввели режим обязательной самоизоляции

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о введении на территории области режима обязательной самоизоляции.
ТАСС 05:03
Общество

В Волгоградской области ввели с 1 апреля режим самоизоляции

"В целях предупреждения дальнейшего распространения на территории Волгоградской области коронавирусной инфекции с 00.00 часов 1 апреля 2020 года на всей территории Волгоградской области вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей и гостей региона независимо от возраста", - говорится в сообщении оперштаба.
РИА Новости 06:52
Общество

Минюст предложил приостановить заключение и расторжение браков

Минюст из-за пандемии коронавируса предложил приостановить заключение и расторжение браков.
РИА Новости 05:26
Общество

В Краснодарском крае готовятся ввести жёсткий карантин

Губернатор сообщил, что за период карантина должна быть проведена полная дезинфекция улиц.
REGNUM 06:13
Происшествия

Двух сотрудников аппарата ЛДПР заподозрили в хищении денег партии

По данным пресс-службы МВД, обоим подозреваемым предъявлено обвинение в хищении средств молодёжных организаций, подконтрольных партии.
REGNUM вчера в 07:00
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 03:12
Общество

На подъездах к Севастополю установили «коронавирусные» блокпосты

Севастополь, 31 марта 2020, 12:29 — REGNUM На подъездах к Севастополю установили пункты пропуска, которые проверяют все въезжающие в город автомобили в рамках предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 05:29
Общество

Эпидемиолог дал прогноз о пике заражений коронавирусом в России

Россия подходит к пику заболеваемости COVID-19, заявил РИА Новости главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РИА Новости 05:56
Происшествия

На Кубани двое заболевших СOVID-19 находятся в тяжёлом состоянии

Краснодар, 31 марта 2020, 10:23 — REGNUM Состояние двух человек, госпитализированных в Краснодарском крае с коронавирусом, оценивается как тяжёлое, ещё 12 инфицированных в состоянии средней тяжести.
REGNUM 03:23
Происшествия

В России задержали рейс из-за чихнувшего пассажира

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге задержали рейс из-за чихнувшего пассажира.
Lenta.ru 06:02
Общество

Куйвашев ввел режим полной самоизоляции в Свердловской области

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев ввел режим полной самоизоляции в регионе из-за коронавируса.
NewInform вчера в 11:24
Общество

Сроки вступительных экзаменов перенесены из-за коронавируса

Минобрнауки перенесет вступительные экзамены в вузы из-за распространения коронавируса COVID-19, сообщил глава ведомства Валерий Фальков.
Газета.Ru 03:38
Политика

Рада приняла закон о продаже земли на Украине

Верховная рада во втором чтении приняла закон об отмене моратория на продажу земли с 1 июля 2021 года, сообщает "Страна.ua".
Газета.Ru вчера в 17:54
Общество

Крупные ретейлеры перестанут принимать наличные

Крупные торговые сети перестанут принимать наличные из-за коронавируса.
Рамблер вчера в 13:11
Общество

В московских СИЗО запретили пускать адвокатов и посетителей

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) из-за распространения коронавируса прекратила прием подозреваемых и обвиняемых в семь из восьми следственных изоляторов в Москве.
Интерфакс 06:33
Общество

В Свердловской области подтверждены еще девять случаев коронавируса

В Свердловской области подтверждены еще девять случаев коронавируса СOVID-19, сообщил федеральный оперативный штаб по коронавирусу СOVID-19.
Znak.com 05:25
Технологии

Китай представил новый интернет-протокол

Новая технология как раз предполагает реализацию связи между людьми и их интернет-соединениями.
ИКС 03:18
Общество

Москвичей на три месяца освободили от взносов на капремонт

Ведомости 03:20
Экономика

Аксаков: принятие закона «О ЦФА» отложат из-за коронавируса

Работа над законом «О цифровых финансовых активах» закончена, заявил глава думского комитета по финрынку Анатолий Аксаков в интервью Happy Coin NEWS.
РБК 05:13
Общество

«Яндекс» подсчитал индекс самоизоляции Пензы

Уровень изоляции в Пензе, по данным 30 марта на 17:40, оценили в 2,9 баллов, это означает, что большинство людей находятся дома.
Пенза-Пресс вчера в 10:42
Общество

На Ставрополье ввели обязательный режим самоизоляции

В крае вводится обязательный режим домашней самоизоляции. С 31 марта после 22:00 жителям региона запретят покидать свои дома.
АТВмедиа 06:00
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