Коронавирус

ТАССТАССРежим самоизоляции ввели для всех жителей Татарстана

Режим самоизоляции ввели с понедельника в Татарстане для всех жителей республики. Об этом сообщила журналистам по видеоконференцсвязи заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева.
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Режим самоизоляции ввели для всех жителей Татарстана

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Минниханов ввел в Татарстане режим самоизоляции

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В Татарстане ввели режим тотальной самоизоляции: подробности

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В Татарстане объявили о введении режима полной самоизоляции

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В кабмине Татарстана рассказали, чем грозит нарушение режима самоизоляции

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В Татарстане введён режим самоизоляции для всех жителей

НТР 2409:30

В случае продления карантина власти продлят и выходные

Реальное время10:16
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Общество

Московский врач заявил о снижении агрессивности коронавируса

Первые случаи заболевания были зафиксированы в китайском городе Ухань в конце прошлого года. Вспышки коронавируса охватили 177 стран.
РИА Новости 00:26
Общество

В Ленинградской области ограничили передвижение граждан

Ограничение передвижения граждан ввела Ленинградская область для усиления мер противодействия распространения коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 10:15
Общество

Режим самоизоляции для москвичей продлили до 14 апреля

В Москве режим самоизоляции из-за распространения коронавируса продлили до 14 апреля, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 11:00
Политика

Трамп анонсировал телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время поговорит по телефону с Владимиром Путиным, пишет AFP.
Ведомости 09:32
Энергетика

Цена российской нефти Urals упала до уровня 1999 года

Всего за неделю баррель российской нефти в Северо-Западной Европе подешевел на $5,51.
Ведомости 09:59
Экономика

«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны

Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Российская газета 28 марта в 15:58
Политика

На Украине назначили нового министра финансов

Верховная рада Украины назначила Сергея Марченко новым министром финансов страны вместо уволенного Игоря Уманского.
RT на русском 10:12
Здоровье

Вирусолог оценил возможность исчезновения коронавируса

Коронавирусная инфекция уже распространилась слишком широко и скорее всего окончательно не исчезнет, считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.
РИА Новости 09:44
Политика

Тимошенко: Власти Украины готовят «аферу века»

Власти Украины намерены провернуть "аферу века", приняв закон о продаже сельскохозяйственных земель в то время, как в стране введен карантин из-за эпидемии коронавируса, и люди не могут выйти на улицы в знак протеста.
Российская газета 02:54
Общество

Мишустин призвал распространить режим самоизоляции на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал руководителей российских регионов ввести такие же ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса, как в Москве и Подмосковье, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:12
Общество

Воробьев заступился за полицейских, объявивших комендантский час

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил с пониманием отнестись к полицейским, объявившим накануне о введении в регионе комендантского часа.
РИА Новости 09:02
Общество

В Свердловской области ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

Свердловская область вводит режим полной самоизоляции для граждан из-за коронавируса, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:45
Финансы

Рубль падает на открытии торгов

Торги на Московской бирже 30 марта открылись падением рубля. По состоянию на 10:01 курс евро превысил 89 руб. впервые с 14 марта.
Коммерсантъ 03:03
Политика

Путин дал новые поручения в связи с коронавирусом

В связи с ситуацией с распространением коронавируса в стране президент России Владимир Путин дал несколько поручений в рамках совещания с полномочными представителями в федеральных округах.
VSE42.RU 10:26
Авто

Mazda CX-5 оснастили новыми технологиями

Японские кроссоверы Mazda CX-5 появились у британских дилеров с новыми технологиями.
Дни24 вчера в 03:44
Общество

Вирусолог рассказал, когда ждать пика эпидемии коронавируса в России

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн рассказал о том, когда следует ждать пика заболеваемости коронавирусом нового типа COVID-19 в России.
ФедералПресс 28 марта в 21:47
Общество

«Яндекс» создал индекс самоизоляции

«Яндекс» создал индекс для оценки уровня самоизоляции городов.
Коммерсантъ 06:26
Происшествия

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

В одной из больниц Москвы умерла пациентка, у которой был подтвержден коронавирус COVID-19, сообщил столичный оперативный штаб по борьбе с вирусом.
Коммерсантъ 06:48
Общество

На нерабочей неделе продолжили работать 64% россиян

В целом 64% опрошенных заявили, что продолжат работать на этой неделе, остальные не будут делать этого по разным причинам — кого-то работодатели отправили отдыхать, а кого-то уже сократили из-за кризиса.
РБК 09:37
Общество

Среди заболевших коронавирусом в Москве есть 17 детей

За минувшие сутки в столице диагноз COVID-19 подтвердился у 212 человек. Большинство из них люди в возрасте от 18 до 40 лет.
ТВ Центр 07:08
Общество

В России утвердили список товаров первой необходимости

На сайте правительства РФ опубликовано распоряжение от 27 марта со списком товаров, продажа которых не будет ограничена во время нерабочей недели, которую объявили из-за коронавируса.
RuNews24.ru 28 марта в 14:05
Шоу-бизнес

Винокур опубликовал результаты теста на коронавирус

Народный артист РСФСР Владимир Винокур поделился результатами теста на коронавирус в соцсетях.
Культуромания 09:45
Общество

Правительство установило максимальный размер пособия по безработице

Кабинет министров установил максимальную величину пособия по безработице на уровне 12 130 рублей, постановление опубликовали на портале правовой информации.
РИА Новости 08:57
Экономика

В Госдуме предлагают ввести льготы для пенсионеров по уплате налога на проценты

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к нации на фоне распространения коронавируса предложил ввести налог на доходы по вкладам и ценным бумагам в размере 13% в отношении граждан, общий объем инвестиций которых превышает 1 млн руб. По словам социологов, чаще всего на депозитах сберегают средства люди пенсионного и предпенсионного возраста.
Газета.Ru 05:23
Общество

Роспотребнадзор напомнил, как правильно использовать медицинские маски

Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации, как правильно носить многоразовые и одноразовые медицинские маски, а также напомнили об их функциях.
РИА Новости вчера в 20:42
Общество

В Вологодской области ввели режим всеобщей самоизоляции

Глава региона Олег Кувшинников подчеркнул, что режим самоизоляции позволит снизить скорость распространения инфекции и своевременно оказать заболевшим медицинскую помощь в полном объеме.
Вологда.рф 10:53
Автоспорт

В команде Квята собирались заразить гонщиков коронавирусом

Lenta.ru 09:34
Общество

В России разработали противовирусный комбинезон

Специалисты "Ростеха" разработали противовирусный комбинезон, который способен защитить от различных вирусов и других биологических угроз.
Москва 24 04:56
Единоборства

Бой Поветкина и Уайта перенесен из-за коронавируса

Манчестер, Великобритания, 30 марта 2020, 17:47 — REGNUM Согласно сообщениям промоутерской компании «Мир Бокса», бой российского боксера Александра Поветкина и британца Дилана Уайта перенесен в связи с пандемией коронавируса.
REGNUM 10:47
Политика

Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.
Lenta.ru вчера в 12:16
Как работают Яндекс.Новости?
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