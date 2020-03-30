Режим самоизоляции ввели с понедельника в Татарстане для всех жителей республики. Об этом сообщила журналистам по видеоконференцсвязи заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева.

Режим самоизоляции ввели для всех жителей Татарстана

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