Коронавирус

Мой БрянскМой БрянскРежим самоизоляции ввели для всех жителей в Татарстане

С понедельника режим самоизоляции ввели в Татарстане для всех жителей, пишет ТАСС. Об этом объявила заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева. По ее словам, правило самоизоляции распространяется на всех жителей, особенно на граждан старше 65 лет.
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«Порядок будет разработан в ближайшие день-два»: самоизоляция в Татарстане – главное

БИЗНЕС Online12:43

В Татарстане ввели режим самоизоляции

РИА Новости09:57

В Татарстане ввели режим самоизоляции

Татар-информ10:29

Итоги дня: режим самоизоляции в Татарстане, мегамолл в Авиастрое, пожар на стройке в Казани

Реальное время12:00

Режим самоизоляции ввели для всех жителей Татарстана

ТАСС11:09

В Татарстане ввели режим тотальной самоизоляции: подробности

Inkazan10:42

В Татарстане введён режим самоизоляции для всех жителей

НТР 2409:30
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Происшествия

В Якутске подозреваемый в убийстве семьи признал вину

28-летний житель Якутска на допросе признал вину в убийстве четырех человек, в том числе двух детей, а также в посягательстве на жизнь сотрудника полиции.
Российская газета 04:17
Футбол

Тотти: «Думаю, чемпионат Италии доигран не будет»

Бывший нападающий «Ромы» и сборной Италии Франческо Тотти считает, что чемпионат, приостановленный из-за пандемии коронавируса доигран не будет.
Sport24.ru 17:31
Политика

Путин дал поручения полпредам в связи с коронавирусом

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание со своими полпредами в федеральных округах, поставив новые задачи по противодействию распространению коронавирусной инфекции и обеспечению устойчивости социально-экономической ситуации в регионах.
Российская газета 10:40
Общество

В апреле пенсии вырастут у 26 тыс. жителей Чувашии

Чебоксары, 30 марта 2020, 08:48 — REGNUM В Чувашии в апреле пенсии проиндексируют у 26 тыс. жителей, в основном это получатели социальных пенсий.
REGNUM 01:48
Политика

Рада приняла закон, разрешающий продажу сельхозземель на Украине

Верховная рада Украины на внеочередном заседании принял закон, который отменяет с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель.
РИА Новости 17:49
Политика

Трамп: Россия направила в США самолет с медоборудованием

Российская газета 19:56
Экономика

В России выдан первый беспроцентный кредит для поддержки бизнеса

Сбербанк выдал первый кредит малому бизнесу на зарплату под 0% годовых по антикризисной госпрограмме, сообщили в пресс-службе крупнейшего банка страны.
Вести.Ru 10:36
Общество

В Ленинградской области ограничили передвижение граждан

В Ленинградской области гражданам запретили выезжать за пределы района проживания.
Газета.Ru 11:47
Футбол

Бывший защитник «Зенита» Ивица Крижанац обратился к болельщикам

Экс-футболист "Зенита" и сборной Хорватии Ивица Крижанац прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса.
Piter.tv 15:55
Общество

«Яндекс» запустил индекс самоизоляции для городов России

Компания "Яндекс" представила индекс самоизоляции. Он показывает, как жители России соблюдают условия карантина.
Российская газета 07:39
Культура

Netflix продлил «Ключи Локков» на второй сезон

Netflix продлил сериал «Ключи Локков» на второй сезон — почти через два месяца после выхода первого.
Игромания.ру 11:11
Общество

Мэрия Москвы дала ответы на вопросы жителей о карантине

С 30 марта в Москве действует режим самоизоляции.
Вести Подмосковья 11:43
Шоу-бизнес

Татьяна Брухунова подтвердила рождение сына

Татьяна Брухунова подтвердила рождение сына Татьяна Брухунова все же подтвердила рождение сына.
Экспресс газета 01:32
Общество

Безработным москвичам выплатят компенсацию в связи с коронавирусом

В Москве окажут поддержку оставшимся безработным в связи с пандемией COVID-2019.
Москва. Северо-Запад вчера в 16:17
Авто

Список функций авто, о которых не знает большинство водителей

Эксперты назвали самые интересные и полезные «фишки» автомобилей, о которых не знают многие водители.
Автоновости дня вчера в 05:25
Здоровье

Российские медики начнут работу в госпитале в Бергамо 1 апреля

Временный госпиталь для лечения заразившихся коронавирусом откроется в итальянском городе Бергамо со среды, 1 апреля, тогда же там начнут работать российские военные медики, пишет РИА Новости со ссылкой на советника Национальной ассоциации альпийских стрелков, силами которых возводится медицинское учреждение, Карло Макалли.
Аргументы и Факты 09:37
Общество

Глава Иркутской области рекомендовал жителям не покидать свои дома

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев рекомендовал жителям региона не покидать свои дома в связи с распространением коронавирусной инфекции.
ТАСС 11:01
Общество

Владелица Wildberries предложила закрыть торговые залы всех магазинов

Владелица крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и самая богатая женщина России по версии Forbes Татьяна Бакальчук призвала всех ретейлеров, в том числе продовольственных, перевести свои магазины в режим выдачи товара или доставки.
РБК 13:43
Экономика

Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к россиянам

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам обращения к россиянам от 25 марта в связи с ситуацией вокруг распространения коронавируса.
RT на русском вчера в 04:39
Армия и оружие

Курды подавили тюремный бунт на северо-востоке Сирии

Восстание в тюрьме города Хасака в районе Гувейран подавлено, заявили представители курдских Сирийских демократических сил (СДС) 30 марта, передает источник ИА Красная Весна в Сирии.
ИА Красная Весна 15:54
Общество

В Коми ввели режим самоизоляции для всех жителей

Режим самоизоляции ввели в Республике Коми с 31 марта. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.
ТАСС 18:36
Энергетика

Нефть РФ подешевела до минимума с 1999 года

За вычетом транспортировки цены опустились до $14,5 Цены на морские партии российской нефти Urals для Северо-Западной Европы опустилась 27 марта до $16,2 за баррель.
Мой Брянск 09:36
Авто

Составлен список антикризисных моделей на вторичном рынке

SpeedMe 00:40
Общество

Число зараженных в Италии коронавирусом превысило 100 тысяч

Глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил журналистам о том, что в стране общее количество зараженных превысило отметку в 100 тысяч человек.
Live24 16:03
Энергетика

Польская PGNiG заявила, что выиграла у Газпрома арбитраж на $1,5 млрд

Польская газовая компания PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на $1,5 млрд, сообщает агентство Bloomberg.
Интерфакс 12:59
Общество

Заммэра Москвы рассказала о главном способе заражения коронавирусом

Ракова отметила, что после указа властей Москвы от 29 марта о режиме самоизоляции горожан «ситуация существенно улучшилась», на улицах практически нет людей.
Известия 15:55
Авто

Китайская копия Toyota Land Cruiser 200 дебютировала на видео

В китайских автосалонах в ближайшее время появится нелицензионная копия японского полноразмерного внедорожника Toyota Land Cruiser 200 под названием Hengtian L4600.
32CARS.ru 04:31
Шоу-бизнес

Дана Борисова отказалась от помощи нарколога

Телеведущая Дана Борисова отказалась от получения помощи со стороны нарколога. Знаменитость сообщила, что у неё произошёл срыв.
Актуальные Новости вчера в 10:14
Происшествия

В Москве скончались четыре пожилых пациента с коронавирусом

Ведомости 15:33
Происшествия

В читинском аэропорту на COVID-19 проверили более 200 пассажиров

Чита, 30 марта 2020, 12:15 — REGNUM В Читинском аэропорту с 30 марта организована двухуровневая проверка пассажиров, прилетевших из других регионов.
REGNUM 05:15
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