С понедельника режим самоизоляции ввели в Татарстане для всех жителей, пишет ТАСС. Об этом объявила заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева. По ее словам, правило самоизоляции распространяется на всех жителей, особенно на граждан старше 65 лет.

Режим самоизоляции ввели для всех жителей в Татарстане

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