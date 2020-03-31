Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.

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Музыка Опубликовано видео Little Big в самоизоляции Участники группы Little Big опубликовали видео о том, как они проводят время в самоизоляции.

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