Коронавирус

ТАССТАССРежим самоизоляции ввели в Алтайском крае

Власти Алтайского края приняли решение о введении режима самоизоляции для всех жителей региона с целью предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.
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Режим самоизоляции введен в Алтайском крае

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Автоматически обработаны 7124 источника, обновлено в 16:09, Ашберн
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