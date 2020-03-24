Коронавирус

Интерфакс - РоссияИнтерфакс - РоссияРежим самоизоляции ввели в Якутии для жителей старше 65 лет

Как сообщалось, Николаев ввел режим повышенной готовности из-за коронавируса.
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Владислав Коротов: «Режим самоизоляции позволил наконец-то выспаться»

SakhaPress.ruвчера в 23:47

Режим самоизоляции ввели в Якутии для жителей старше 65 лет

Интерфакс - Россиявчера в 08:47

Пожилых жителей Якутска обязали соблюдать режим самоизоляции

Взгляд.рувчера в 11:30

ИНФОГРАФИКА. Советы геронтологов для родственников пожилых людей в период пандемии

ИА ЯСИАвчера в 23:35

В Якутске пенсионеров обязали самоизолироваться из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 08:36

Пожилых якутян обязали соблюдать режим самоизоляции

EastRussiaвчера в 08:03

С 25 марта жителям Якутска с пригородами старше 65 лет придется соблюдать режим самоизоляции

Дебри-ДВвчера в 07:33
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Автоматически обработано 7113 источников, обновлено вчера в 23:57, Ашберн
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Джикия провёл день, отвечая на вопросы в «инстаграме» «Спартака»

Чемпионат вчера в 18:41
Гаджеты

Apple обновила iPhone и iPad, добавив множество новых функций

Операционные системы iOS и iPadOS версии 13.4 приносят множество новых функций, доработок и исправлений.
iXBT.com вчера в 19:49
Происшествия

В Москве умерла женщина, у которой подозревали коронавирус

По данным издания, изначально заболевшую привезли в городскую больницу номер сорок, а в учреждение для людей с подозрением на коронавирус её привезли после того, как предварительные тесты подтвердили у неё новую болезнь.
Эхо Москвы вчера в 03:02
Происшествия

На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения

Тревога цунами объявлена по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.
РИА Новости вчера в 23:38
Религия

РПЦ может ограничить доступ в храмы

РПЦ может ограничить доступ в храмы. В Русской православной церкви назвали условие для закрытия церквей из-за пандемии коронавируса.
Piter.tv вчера в 13:21
Происшествия

В Новосибирске из-за коронавируса госпитализированы ещё два ребёнка

Отмечается, что в детскую больницу за сутки поступило два ребёнка с признаками ОРВИ, которые недавно вернулись из Таиланда и Вьетнама.
REGNUM вчера в 23:44
Общество

Пособия на детей от трёх лет получит 21 тысяча ярославцев

Ярославль, 23 марта 2020, 11:43 — REGNUM В Ярославской области пособия на детей от 3 до 7 лет могут получить 21 тысяча человек.
REGNUM 23 марта в 04:43
Экономика

Минтруд утвердил прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года

Глава Минтруда Антон Котяков подписал приказ, согласно которому величина прожиточного минимума в России за IV квартал 2019 года составляет 10 тысяч 609 рублей, документ размещен на официальном портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 05:23
Общество

В Москве утвердили алгоритм лечения на дому пациентов с коронавирусом

Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритмы оказания медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 16:30
Политика

Жириновский объяснил успехи России в сдерживании коронавируса

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил в интервью "Вечерней Москве", что успехи России в вопросе сдерживания коронавируса объясняются введением жестких ограничительных мер.
РИА Новости вчера в 23:03
Общество

Главврач больницы в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии

Главный врач медицинского учреждения в Калуге объяснил отпуск в Таиланде на фоне пандемии. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 16:05
Общество

Путин попал на видео в желтом защитном костюме

Sibnet Новости вчера в 09:51
Общество

ЦБ рекомендовал изменить работу банкоматов из-за коронавируса

Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска распространения коронавируса.
Ведомости вчера в 03:54
Здоровье

Медучреждения переходят на новый режим работы в Хабаровском крае

Поликлиники и больницы Хабаровского края переформатируют свою работу.
PROkhab.ru вчера в 23:21
Политика

Киев начал переговоры о реструктуризации внешнего долга

Глава украинского правительства Денис Шмыгаль заявил, что Украина начала переговоры о реструктуризации внешнего долга с международными партнерами.
Российская газета вчера в 01:30
Политика

В Италии российских военных врачей отправят в Бергамо

В Италию из России прибыли 14 военно-транспортных самолетов Воздушно-космических сил РФ.
Труд вчера в 08:33
Наука

Российский вариант коронавируса SARS-CoV-2 оказался генетически близок европейскому

Ученые из петербургского Института гриппа имени Смородинцева впервые секвенировали геном российского варианта коронавируса SARS-CoV-2 и выяснили, что в целом он мало отличается от исходных китайских вариантов, но генетически ближе всего к европейским вирусам.
N+1 вчера в 08:05
Культура

Симоньян и Кеосаян получили 46 млн рублей за фильм про Крымский мост

Piter.tv вчера в 09:25
Общество

Во Владивостоке ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

Власти Владивостока ввели в городе режим повышенной готовности для предупреждения распространения нового типа коронавируса, который накануне был подтвержден у двоих жителей Приморья.
ТАСС вчера в 22:56
Общество

Авиакомпании снизили цены на полеты по России

Коммерсантъ вчера в 19:27
Общество

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Интерфакс вчера в 09:10
Технологии

«Яндекс.Такси» добавил в приложение возможность заказа еды

"Яндекс.Такси" тестирует новую версию приложения, в котором на главном экране появилась возможность заказать продукты питания и другие товары первой необходимости, сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости вчера в 07:15
Энергетика

Нефть марки Brent подорожала более чем на 5%

Стоимость нефти Brent составляет 28,5 доллара за баррель (12:27 мск). Ранее в ходе торгов цена на нефть была ниже 25 долларов за баррель.
Дождь вчера в 16:39
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян надевала латексный костюм с помощью двух человек

Видео нелепого облачения модели попало в Сеть На Неделе моды в Париже Ким Кардашьян блистала сразу в нескольких обтягивающих латексных костюмах от своего любимого бренда Balmain.
WomanHit.ru 23 марта в 12:05
Общество

В российских регионах закроют кинотеатры и ночные клубы

Органам исполнительной власти в регионах страны, согласно документу, поручается «Приостановить деятельность ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений».
Известия вчера в 11:32
Общество

Пандемия коронавируса стала поводом для вечеринок в Краснодаре

На фоне новостей о распространении в мире инфекции SARS-CoV-2, в Краснодаре клубы начали устраивать «коронавечеринки».
ФАН вчера в 22:47
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru 23 марта в 12:50
Футбол

Стал известен проект календаря ФНЛ, если первенство возобновится 2 мая

В распоряжение matchtv.ru оказался проект календаря первенства Олимп-ФНЛ на оставшиеся 11 туров сезона-2019/20, если турнир возобновится 2 мая — эта дата рассматривается как основная.
Матч ТВ вчера в 10:35
Космос

Рогозин объявил об успешном выводе спутников OneWeb на орбиту

Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил, что 34 британских спутника OneWeb были успешно выведены на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат- М».
ФАН 21 марта в 18:45
Политика

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в ЮАР

Lenta.ru вчера в 09:11
Как работают Яндекс.Новости?
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