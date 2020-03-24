Коронавирус

Интерфакс - РоссияИнтерфакс - РоссияРежим самоизоляции ввели в Якутии для жителей старше 65 лет

Как сообщалось, Николаев ввел режим повышенной готовности из-за коронавируса.
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Пожилых якутян обязали соблюдать режим самоизоляции

EastRussia08:03

Власти предложили пожилым жителям Якутска награду за самоизоляцию

Росбалт11:25

Режим самоизоляции ввели в Якутии для жителей старше 65 лет

Интерфакс - Россия08:47

В Якутске пенсионеров обязали самоизолироваться из-за коронавируса

РИА Новости08:36

Пожилых жителей Якутска обязали соблюдать режим самоизоляции

Взгляд.ру11:30

С 25 марта жителям Якутска с пригородами старше 65 лет придется соблюдать режим самоизоляции

Дебри-ДВ07:33

Режим самоизоляции стал обязательным для жителей Якутска и Жатая старше 65 лет

ИА ЯСИА08:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 22:23, Ашберн
Общество

Джонсон объявил о введении в Британии карантина

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон распорядился ввести в стране трехнедельный карантин.
Инфорос 03:47
Общество

Льва Лещенко с женой госпитализировали с подозрением на коронавирус

Российская газета 09:07
Здоровье

В Петербурге запретили плановые госпитализацию и прием в поликлиниках

Под запрет попали плановая госпитализация в стационар и плановые визиты к врачу в поликлинику.
Росбалт 10:50
Технологии

Специалист рассказал о двух тестах, по которым выявляют коронавирус

Генеральный директор компании DRD Biotech Анжей Жимбиев рассказал о двух основных типах тестов, по которым выясняют, болен ли человек коронавирусом нового типа.
АБН 21:21
Общество

Большинство жителей России перешли на удалённый режим работы

Москва, 25 марта 2020, 00:20 — REGNUM Почти 80% работающих граждан России перешли на домашний режим работы в связи с угрозой распространения коронавируса, говорится в исследовании, проведённом компанией HeadHunter.
REGNUM 17:20
Общество

В регионах России закроют развлекательные заведения из-за коронавируса

В российских регионах временно закроют развлекательные заведения из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 12:36
Общество

В Турции за прошедшие сутки от коронавируса умерли семь человек

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что по меньшей мере семь человек умерли от вызываемого коронавирусом заболевания за прошедшие сутки в республике.
Московский Комсомолец Турция 02:18
Политика

Консульство РФ сообщило об угрозе закрытия воздушного пространства США

Генконсульство РФ в Нью-Йорке сообщает об угрозе закрытия воздушного пространства США из-за распространения коронавируса.
РИА Новости 19:51
Происшествия

Экс-мэру Петропавловска-Камчатского Иваненко продлен домашний арест

Представитель СК по Камчатскому краю Елена Матафонова сообщила, что суд продлил на два месяца домашний арест экс-мэра Петропавловска-Камчатского Виталия Иваненко, в отношении которого расследуется уголовное дело о взяточничестве.
Вести.Ru 19:57
Игры

Представлен первый скриншот S.T.A.L.K.E.R. 2

Матч ТВ вчера в 10:13
Политика

Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию

Польша отказалась пропустить российские Ил-76 в Италию. Об этом сообщает ИА Evo-rus.com.
Evo-rus.com 11:13
Общество

Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина

Россиян предложили освободить от коммуналки на время карантина из-за эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 20:55
Общество

PornHub открыл бесплатный премиум-доступ для всех

RuNews24.ru 04:28
Энергетика

Трамп просил Эр-Рияд не опускать цены на нефть до опасного уровня

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, который состоялся 9 марта, не возражал против увеличения Эр-Риядом объемов добычи нефти, но просил не опускать цены на нее до опасного для США уровня.
Известия 18:21
Авто

Volkswagen приостановил сборку машин в России

"В связи с нехваткой компонентов, поставляемых с европейских заводов, Volkswagen Group Rus временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на две недели, с 30 марта по 10 апреля 2020 года", — уточнил собеседник агентства.
РИА Новости 04:32
Общество

Опубликовано видео Путина в защитном костюме в Коммунарке

В сети появилось видео посещения президентом России Владимиром Путиным больницы в Коммунарке, которая стала базовой для пациентов с подозрением на коронавирус в столичном регионе.
Национальная служба новостей 11:26
Армия и оружие

В Минобороны сообщили о полете двух Ту-95МС над Тихим океаном

Летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами, добавили в Минобороны.
Известия 05:19
Общество

США выделит $6 триллионов помощи из-за коронавируса

«Общий размер финансовой помощи составит около 6 триллионов долларов: 2 триллиона – прямая помощь, около 4 триллионов – за счет кредитов федерального резерва», - приводит слова Кудлоу РИА Новости.
ТК Звезда 19:07
Авто

В Екатеринбург зашел крупнейший краснодарский автодилер

Крупнейший автомобильный дилер из Краснодара открыл новый центр в Екатеринбурге.
Car.ru 05:23
Шоу-бизнес

Оксана Федорова покинула шоу масок на НТВ

ИнфоСМИ вчера в 12:36
Общество

Легкую форму коронавируса в Москве разрешили лечить дома

Власти Москвы разрешили пациентам с легкой формой коронавируса лечиться дома.
РИА Новости 16:29
Кино

Релиз «Чудо-женщины 2» отложен из-за коронавируса

Студия Warner Bros. не решилась выпустить экранизацию комиксов "Чудо-женщина 2: 1984" в назначенный ранее срок.
Kinonews.ru 16:08
Общество

Авиакомпании снизили цены на полеты по России

Коммерсантъ 19:27
Политика

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в ЮАР

Lenta.ru 09:11
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс 02:11
Экономика

Владельцы ТЦ предупредили о риске дефолта на триллион рублей

"Возникает реальный риск дефолта перед банками на сумму около 1 триллиона рублей и ставятся под угрозу не менее 1 миллиона рабочих мест в торговых центрах страны", - говорится в письме Российского совета торговых центров (РСТЦ) на имя премьер-министра России Михаила Мишустина, имеющемся в распоряжении РИА Недвижимость.
РИА Новости 10:51
Энергетика

Цена на нефть марки Brent выросла до $28,26 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне растет на 3,3% - до $27,93 за баррель по состоянию на 4:00 мск.
ТАСС вчера в 21:50
Общество

ВОЗ сообщила о почти 40 тыс. заразившихся коронавирусом за сутки

За последние сутки в мире было выявлено почти 40 тыс. случаев заражения коронавирусом, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
РБК 21:39
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru 05:16
Общество

ЦБ рекомендовал банкам ограничить приём и выдачу денег в банкоматах

«Банкам следует по возможности ограничить функции выдачи и приёма банкнот в банкоматах, работающих в режиме рециркуляции», — говорится в сообщении пресс-службы.
RT на русском 04:09
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное