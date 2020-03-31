Коронавирус

REGNUMREGNUMРостовская область перешла в режим самоизоляции жителей

Ростов-на-Дону, 31 марта 2020, 08:13 — REGNUM Распоряжение губернатора Ростовской области Василия Голубева о введении в регионе дополнительных карантинных мер в связи с распространением коронавирусной инфекции вступило в силу 31 марта. Область перешла на полную самоизоляцию жителей.
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