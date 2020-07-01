Регионы получили право принимать решение о введении на своей территории специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» с учетом востребованности такого налогового режима у жителей региона. Сейчас налог на самозанятых действует в 23 субъектах РФ.

Налог на самозанятых распространяется по всей России

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