Специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (для самозанятых) с 1 июля могут вводить все регионы России.

Режим самозанятых могут вводить все регионы

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