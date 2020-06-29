Экономика
ТАССРежим самозанятых могут вводить все регионы
Специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (для самозанятых) с 1 июля могут вводить все регионы России.
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Налоги для самозанятых вводятся по всей стране. Кто и сколько будет платить?
Телеканал 360°29 июня в 05:00
Как стать самозанятым: особенности нового налога, введенного в регионе
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