Здоровье

Российская газетаРоссийская газетаРежим «военного времени» введен в Тяньцзине из-за коронавируса

Власти китайского города Тяньцзинь, который находится недалеко от Пекина, объявили о введении режима "военного времени". Причина - стремительное распространение нового типа коронавируса. Всех заболевших будут доставлять в специальный госпиталь.
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В китайском Тяньцзине объявлен режим «военного времени»

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