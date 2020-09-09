Общество
Народные новостиРежиссер Грымов объяснил действия адвоката Ефремова личным мотивом
Гибель родственников Эльмана Пашаева в дорожной аварии по вине пьяного водителя могла повлиять на работу адвоката по делу актера Михаила Ефремова. Об этом заявил худрук театра "Модерн" Юрий Грымов.
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с чего всё началось
Настоящая беда — что Михаилу Ефремову делать с самим собой теперь, после всех этих недель какой-то шизофренической свистопляски и игры в «верю — не верю»: когда сначала ты признаешься в преступлении и раскаиваешься, а на следующий день заявляешь, что невиновен, что это был не ты, что во всем виноваты «энергетические дыры», неведомые хакеры и бог знает что еще.Московский Комсомолецвчера в 12:18
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Общество
Spiegel: Навальный пришёл в сознание и может говорить
Берлин, 10 сентября 2020, 10:02 — REGNUM Российский блогер Алексей Навальный, который в настоящее время проходит лечение в клинике в Германии после «отравления», полностью пришёл в сознание.
REGNUM 03:02
Происшествия
Полиция применила газ против мигрантов на греческом острове Лесбос
На греческом острове Лесбос мигранты из сгоревшего накануне лагеря Мориа попытались попасть в город Митилини.
Российская газета вчера в 18:01
Технологии
«ВКонтакте» запустила сервис групповых видеозвонков на 128 участников
Социальная сеть «ВКонтакте» запустила сервис групповых видеозвонков на 128 участников, в которых могут общаться даже не имеющие страницы в соцсети пользователи.
Известия 03:59
Общество
Ефремов заявил, что адвокат Пашаев его подставил
Михаил Ефремов в интервью "Московскому комсомольцу" заявил, что адвокат Эльман Пашаев "подставил его".
РИА Новости вчера в 13:35
Общество
Россиянам начнут бесплатно проводить газ
Россиянам, проживающим в четырех регионах, в экспериментальном порядке начнут бесплатно проводить газ, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на Минэнерго.
Lenta.ru 03:03
Футбол
Черчесов объяснил, почему не заменил Дзюбу в игре с Венгрией
Наставник сборной РФ Станислав Черчесов рассказал, почему не стал заменять капитана команды Артема Дзюбу в игре с Венгрией в рамках Лиги наций.
ProstoProSport 02:37
Политика
Дмитрий Медведев предложил ввести базовый доход для россиян
На недавнем совещании партии «Единая Россия» по социальным проектам бывший президент РФ Дмитрий Медведев выступил с инициативой введения гарантированного дохода граждан страны.
CT news 04:33
Происшествия
В Сургуте четыре человека погибли при столкновении катера с баржей
Катер и баржа столкнулись на реке в Сургуте (ХМАО), в результате погибли четыре человека, говорится в сообщении Следственного комиета.
РБК вчера в 14:33
Политика
Путин и Вучич обсудили урегулирование в Косово по телефону
Москва, 10 сентября 2020, 11:12 — REGNUM Президент России Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич обсудили мирное урегулирование в Косово по телефону, сообщается 10 сентября на сайте Кремля.
REGNUM 04:12
Наука
Lancet обратился к создателям российской вакцины от коронавируса
Ведущий международный научный журнал Lancet предложил авторам исследования, посвященного российской вакцине от коронавируса "Спутник V", ответить на вопросы коллег, усомнившихся в выводах российских ученых, заявил РИА Новости представитель издания.
РИА Новости 00:26
Космос
Самая большая в мире цифровая камера сделала первые снимки
Самая большая в мире цифровая камера сделала первые тестовые снимки.
Piter.tv вчера в 01:28
Футбол
Минниханов открыл пять спортивных объектов в Татарстане
Сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в торжественном открытии футбольно-регбийного манежа «Искандер» в Казани.
Новый Век 04:19
Происшествия
Колесникова пожаловалась в СК Белоруссии на угрозы
После создания совета СК Белоруссии возбудил уголовное дело о призывах к захвату власти (ст. 361 УК РБ, до 5 лет лишения свободы).
Коммерсантъ 04:22
Общество
Белорусский шахтер приковал себя в шахте, требуя отставки Лукашенко
Шахтер ОАО "Беларуськалий" устроил забастовку и объявил, что отказывается подниматься из шахты на поверхность до выполнения его требований, среди которых также указана отставка действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.
РЕН ТВ 04:30
Общество
Правительство одобрило выплаты безработным на детей в сентябре
Правительство России приняло решение о выплатах на детей безработным родителям в сентябре, на это из бюджета будут выделены 8,5 миллиардов рублей, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 02:47
Шоу-бизнес
Певица Азиза отменила свадьбу из-за измены жениха
56-летняя исполнительница готовилась впервые в жизни пойти в ЗАГС. Свадьба была намечена на 26 сентября 2020 года.
Evo-rus.com вчера в 10:18
Армия и оружие
Появились первые изображения F-35A в российском камуфляже
Опубликованы первые изображения американского истребителя F-35 Ligthning II, замаскированного под российский Су-57.
Российская газета 02:46
Общество
В России от коронавируса за сутки умерли 128 человек
В России выявлено 5 363 новых случая коронавируса; умерли 128 человек.
Сиб.фм 03:42
Общество
Гражданам предложили запретить перевозку более 10 кг красной икры
Россиянам могут запретить перевозить из регионов больше 10 кг красной икры, приобретенной для личного пользования.
Интерфакс 02:16
Армия и оружие
Военно-морские силы стран НАТО проведут операцию на Крайнем Севере
Участие в операции в условиях Крайнего Севера примет фрегат типа 23 Sutherland и танкер Tidespring ВМС Соединенного Королевства.
Слово и Дело 08 сентября в 03:41
Общество
Вещатели предложили регулировать видео в Сети по правилам телевидения
Под контентными интернет-платформами в документе понимают интернет-телевидение, новостные агрегаторы, социальные сети, сайты в интернете и другие средства обеспечения доступа к информации, «которые по многим признакам могут быть отнесены к СМИ, но не являются таковыми».
РБК 01:00
Политика
Лукашенко заявил, что он не намерен «отдавать власть»
Минск, 10 сентября 2020, 11:16 — REGNUM Власть дается не для того, чтобы ее кто-то взял, а потом бросил или отдал.
REGNUM 04:16
Политика
Зеленский: «Белорусский народ хочет настоящей демократии»
Напомним, ранее Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) рассказала о 15 гражданах Белоруссии, попросивших политического убежища на Украине.
REGNUM 03:58
Политика
Лукашенко заявил, что интеграция Белоруссии с РФ невозможна
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что интеграция с РФ в соответствии с Союзным договором невозможна.
Интерфакс вчера в 06:38
Политика
Пушков обвинил США в «гегемонистских фантазиях»
В мае Госдепартамент США обвинил Москву во вмешательстве в дела Сирии и Ливии.
Известия 04:25
Экономика
Коронавирус может спровоцировать мировой продовольственный кризис
Больше всего подорожали яйца (+11,3%) и овощи (+6,4%). Пандемия коронавируса также стала настоящим вызовом для глобальных цепочек поставок.
ГЛАС.RU 03:34
Здоровье
Медикам изменят режим работы для профилактики коронавируса
Власти планируют разработать новые рекомендации по ротации смен медработников и нахождению в «красной зоне», чтобы предотвратить массовые заражения медиков коронавирусом, сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).
Ведомости 00:53
Политика
Путин отказался от проведения прямой линии в этом году
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в 2020 году традиционная прямая линия с российским лидером не состоится из-за вызванных коронавирусом COVID-19 обстоятельств.
Ридус вчера в 02:30
Гаджеты
«Яндекс» готовит приставку для телевизоров
Компания «Яндекс» намерена в ближайшее время выпустить мультимедийную приставку для телевизоров.
Дни24 03:05
Политика
В Раде заявили о «разгроме» украинцами «жадных московитов» в XVI веке
Экс-спикер Верховной рады депутат от партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий заявил в Facebook, что в битве под Оршей 8 сентября 1514 года "украинско-польско-литовское войско вдребезги разбило" армию Русского государства.
РИА Новости вчера в 22:34