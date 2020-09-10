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Народные новости
Народные новости

Режиссер Грымов объяснил действия адвоката Ефремова личным мотивом

Гибель родственников Эльмана Пашаева в дорожной аварии по вине пьяного водителя могла повлиять на работу адвоката по делу актера Михаила Ефремова. Об этом заявил худрук театра "Модерн" Юрий Грымов.В источнике
С чего всё началось
Московский Комсомолец

Гибель семьи Пашаева в ДТП отразилась на деле Ефремова

Настоящая беда — что Михаилу Ефремову делать с самим собой теперь, после всех этих недель какой-то шизофренической свистопляски и игры в «верю — не верю»: когда сначала ты признаешься в преступлении и раскаиваешься, а на следующий день заявляешь, что невиновен, что это был не ты, что во всем виноваты «энергетические дыры», неведомые хакеры и бог знает что еще.
Московский Комсомолецвчера в 12:18
Подробнее о событии
Царьград

Месть адвоката? Грымов первым сказал то, о чём все молчали в деле Ефремова

Царьград02:49
Телеканал 360°

Режиссер Грымов предположил, что на работу Пашаева по делу Ефремова влияла личная трагедия

Телеканал 360°01:18
РИА Новости

«Уничтожить пьяного водилу»: Грымов объяснил действия Пашаева

РИА Новости21:13
News.ru

Грымов оценил работу Пашаева на процессе

News.ru22:13
Life.ru

«Уничтожить пьяного водилу». Режиссёр Грымов объяснил обвинительный приговор Ефремову личной трагедией его адвоката

Life.ru21:50
Lenta.ru

Действия адвоката Ефремова объяснили желанием «уничтожить пьяного водилу»

Lenta.ru00:37
Московский Комсомолец

Гибель семьи Пашаева в ДТП отразилась на деле Ефремова

Московский Комсомолецвчера в 12:18

В Кремле прокомментировали возможность создания комиссии по Навальному

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил о «недопонимании» со стороны премьер-министра Италии Джузеппе Конте, заявившего, что российский лидер планирует создать комиссию для расследования обстоятельств инцидента с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным.
Ведомости06:04
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Лишённый сана уральский схимонах Сергий отлучён от церкви

Уральский схимонах Сергий (Романов) отлучён от церкви за проведение богослужений, несмотря на лишение сана, сообщил председатель епархиального суда Екатеринбургской епархии, митрофорный протоиерей Николай Малета.
RT на русском05:04
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Колесникова пожаловалась на действия силовиков в СК Белоруссии

Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась с заявлением в Следственный комитет Белоруссии с требованием привлечь к ответственности силовиков, оказывавших на неё давление в ходе задержания.
RT на русском04:28
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Центр Гамалеи представил журналу Lancet протокол исследования вакцины

В начале сентября Lancet опубликовал результаты двух этапов клинических испытаний "Спутника V". Вскоре после этого несколько ученых из разных стран мира опубликовали на итальянском сайте Cattivi Scienziati, специализирующемся на разоблачении псевдонаучных исследований, открытое письмо, в котором выразили сомнения относительно данных по российской вакцине.
РИА Новости06:01
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Интернет-вещание начнут регулировать по аналогии с телевидением

Видео-контент в интернете, социальные сети и сайты, которые по некоторым признакам могут быть отнесены к СМИ, но ими не являются, предложено регулировать по схожим для телевидения правилам.
Российская газета05:29
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