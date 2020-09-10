Режиссер Грымов объяснил действия адвоката Ефремова личным мотивом
Гибель родственников Эльмана Пашаева в дорожной аварии по вине пьяного водителя могла повлиять на работу адвоката по делу актера Михаила Ефремова. Об этом заявил худрук театра "Модерн" Юрий Грымов.В источнике
С чего всё началось
Гибель семьи Пашаева в ДТП отразилась на деле Ефремова
Настоящая беда — что Михаилу Ефремову делать с самим собой теперь, после всех этих недель какой-то шизофренической свистопляски и игры в «верю — не верю»: когда сначала ты признаешься в преступлении и раскаиваешься, а на следующий день заявляешь, что невиновен, что это был не ты, что во всем виноваты «энергетические дыры», неведомые хакеры и бог знает что еще.
Московский Комсомолецвчера в 12:18
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