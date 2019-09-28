Происшествия
ИзвестияРежиссер Хейфец напал с ножом на врачей скорой помощи
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на сотрудников приехавшей к нему бригады скорой помощи. Женщина-фельдшер госпитализирована с ножевым ранением. Врачей вызвали жена и дочь Хейфеца, передает РЕН ТВ.
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Автоспорт
Квят пропустит квалификацию Гран-при России
РИА Новости 06:20
Театры
В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров
Газета.Ru 06:38
Экономика
Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК вчера в 11:27
Политика
Климкин прокомментировал вероятную отставку Волкера
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал новости о возможной скорой отставке спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера.
Московский Комсомолец 06:02
Армия и оружие
«Калашников» показал видео с «экстремальным тестом» автомата АК-74М
Концерн «Калашников» опубликовал видео «экстремального» испытания автомата АК-74М на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями.
РБК 06:22
Наука
Ученые выяснили, как возраст препятствует появлению рака
РИА Новости 04:12
Политика
После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь
Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
ФАН вчера в 19:36
Волейбол
Российские волейболистки гарантировали себе третье место на Кубке мира
Российские волейболистки могут занять и второе место на турнире, если в заключительном матче против команды Бразилии российская команда победит со счетом 3-0 или 3-1, а американки уступят представительницам Южной Кореи.
ТАСС 05:36
Происшествия
На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян
На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.
RT на русском 04:45
Общество
В МЧС подтвердили запрет на курение на балконах
В российском МЧС подтвердили запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.
Профиль 26 сентября в 13:55
Политика
Опубликован текст жалобы разведчика на Трампа
Комитет по разведке палаты представителей США опубликовал текст жалобы разведчика на американского лидера Дональда Трампа.
Газета.Ru 26 сентября в 09:22
Происшествия
Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края
В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.
Российская газета 05:50
Происшествия
Ученого Виктора Кудрявцева, обвиненного в госизмене, отпустили из СИЗО
75-летнего Кудрявцева отпустили из СИЗО по состоянию здоровья. Обвинения в госизмене с научного сотрудника не сняли.
Афиша Daily 05:31
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Решетова стала копией Алены Шишковой
Сегодня Анастасия внезапно удивила подписчиков неожиданным решением. Решетова, как она сама призналась, перетерпела «сбой в системе».
Bimru.ru вчера в 08:43
Происшествия
СК проверит историю с изъятием детей у многодетной матери на Урале
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал региональному управлению по Челябинской области поручение проверить обстоятельства случая, получившего огласку в СМИ, когда у многодетной матери изъяли троих детей.
Российская газета 03:33
Шоу-бизнес
Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк
Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru вчера в 07:43
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон вышла в свет после похудения на 45 килограммов
Уже в среду Симпсон вышла в свет, чтобы вживую продемонстрировать изменения.
Popcornnews.ru 26 сентября в 18:00
Политика
Адвокат Трампа отменил поездку на конференцию с участием Путина
Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку на конференцию в Армению. Об этом сообщает The Washington Post.
Газета.Ru 01:05
Музыка
The Beatles опубликовали новый клип к 50-летию альбома Abbey Road
К 50-летию альбома Abbey Road The Beatles представили новый видеоклип к песне Джорджа Харрисона «Here Comes The Sun», который был опубликован на YouTube.
Профиль вчера в 15:52
Политика
Президент Грузии выступила за диалог Тбилиси и Москвы
Глава МИД Грузии в четверг встретился с Лавровым на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН впервые с 2008 года, когда после признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии Тбилиси прервал дипломатические отношения с Москвой.
ТАСС 03:08
Происшествия
Россиянина задержали по запросу США в аэропорту Валенсии
Россиянина задержали в аэропорту испанского города Валенсия по запросу США, сообщили РИА Новости в посольстве России в Мадриде.
РИА Новости вчера в 17:46
Общество
Гороскоп на 28 сентября: Сегодня не стоит доказывать свою правоту
Гороскоп на 28 сентября 2019 года уверен — начинается благоприятный период для того, чтобы наладить непростые отношения с вашим партнером, найти компромисс.
ИА ЯСИА вчера в 18:00
Технологии
Huawei запустит в России свой видеосервис
В ближайшие месяцы китайский производитель мобильных устройств и ноутбуков Huawei запустит сервис Huawei Video в России и еще в нескольких странах.
РБК 04:01
Культура
Выставка «Шедевры Подмосковья» откроется в музее в Истре в субботу
РИАМО вчера в 17:01
Футбол
Стали известны детали контракта Мамаева с ФК «Ростов»
Футболист Павел Мамаев намерен подписать контракт с клубом «Ростов» по схеме «2+1», сообщает издание «Чемпионат».
Rostov gazeta вчера в 08:01
Политика
Делегация США покинула ГА ООН на время выступления Венесуэлы
Делегации Соединенных Штатов, Колумбии и еще нескольких латиноамериканских стран в пятницу покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН на время речи вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.
Российская газета вчера в 23:41
Политика
Малахов ответил на критику МИД Киргизии
По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00