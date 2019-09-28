Происшествия

ИзвестияИзвестияРежиссер Хейфец напал с ножом на врачей скорой помощи

Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на сотрудников приехавшей к нему бригады скорой помощи. Женщина-фельдшер госпитализирована с ножевым ранением. Врачей вызвали жена и дочь Хейфеца, передает РЕН ТВ.
Читать в источнике
Комментировать60

Подробнее о событии

СМИ сообщили о нападении режиссера Хейфеца на медика в Москве

РБК06:51

СМИ: режиссер Хейфец ударил ножом женщину-фельдшера

Московский Комсомолец07:35

Соседи рассказали о поведении режиссера Хейфеца накануне его нападения на врача

Пятый канал06:45

СМИ: режиссер Хейфец ударил ножом приехавшего на вызов врача скорой помощи

РИА Новости05:02

СМИ: Режиссер Леонид Хейфец ранил ножом врача «скорой помощи»

Российская газета05:00

Видео: режиссера Хейфеца увезли на скорой после нападения на фельдшера

РЕН ТВ06:15

СМИ сообщили о нападении театрального режиссера Хейфеца на врача скорой помощи

Вечерняя Москва04:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 07:40, Вашингтон
Автоспорт

Квят пропустит квалификацию Гран-при России

РИА Новости 06:20
Театры

В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров

Газета.Ru 06:38
Экономика

Матвиенко заявила о невозможности для россиян накопить на пенсию

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «РИА Новости», комментируя законопроект о гарантированном пенсионном продукте, заявила, что у россиян недостаточно накоплений для того, чтобы этот закон заработал в полную силу.
РБК вчера в 11:27
Политика

Климкин прокомментировал вероятную отставку Волкера

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал новости о возможной скорой отставке спецпредставителя Госдепартамента США Курта Волкера.
Московский Комсомолец 06:02
Армия и оружие

«Калашников» показал видео с «экстремальным тестом» автомата АК-74М

Концерн «Калашников» опубликовал видео «экстремального» испытания автомата АК-74М на прочность в режиме безостановочной стрельбы очередями.
РБК 06:22
Наука

Ученые выяснили, как возраст препятствует появлению рака

РИА Новости 04:12
Политика

После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь

Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
ФАН вчера в 19:36
Волейбол

Российские волейболистки гарантировали себе третье место на Кубке мира

Российские волейболистки могут занять и второе место на турнире, если в заключительном матче против команды Бразилии российская команда победит со счетом 3-0 или 3-1, а американки уступят представительницам Южной Кореи.
ТАСС 05:36
Происшествия

На борту загоревшегося в порту Южной Кореи танкера были десять россиян

На борту нефтяного танкера, загоревшегося в южнокорейском порту Ульсан, находились десять российских граждан, в том числе капитан судна.
RT на русском 04:45
Общество

В МЧС подтвердили запрет на курение на балконах

В российском МЧС подтвердили запрет на курение на балконах и лоджиях квартир жилых домов, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.
Профиль 26 сентября в 13:55
Политика

Опубликован текст жалобы разведчика на Трампа

Комитет по разведке палаты представителей США опубликовал текст жалобы разведчика на американского лидера Дональда Трампа.
Газета.Ru 26 сентября в 09:22
Происшествия

Возбуждено дело против министра финансов Забайкальского края

В отношении Марины Кирилловой, занимающей пост министра финансов Забайкалья и являющейся заместителем председателя краевого правительства, возбуждено уголовное дело за организацию и руководство сокрытием денег, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.
Российская газета 05:50
Происшествия

Ученого Виктора Кудрявцева, обвиненного в госизмене, отпустили из СИЗО

75-летнего Кудрявцева отпустили из СИЗО по состоянию здоровья. Обвинения в госизмене с научного сотрудника не сняли.
Афиша Daily 05:31
Шоу-бизнес

Беременная Анастасия Решетова стала копией Алены Шишковой

Сегодня Анастасия внезапно удивила подписчиков неожиданным решением. Решетова, как она сама призналась, перетерпела «сбой в системе».
Bimru.ru вчера в 08:43
Армия и оружие

На авиабазе Хмеймим за два года сбили более 100 дронов боевиков

ТАСС вчера в 06:59
Происшествия

СК проверит историю с изъятием детей у многодетной матери на Урале

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал региональному управлению по Челябинской области поручение проверить обстоятельства случая, получившего огласку в СМИ, когда у многодетной матери изъяли троих детей.
Российская газета 03:33
Шоу-бизнес

Бывшая сотрудница клиники решила продать СМИ фото больной Заворотнюк

Бывшая сотрудница клиники, где проходит лечение актриса Анастасия Заворотнюк, пытается продать СМИ фотографии и видео больной знаменитости.
Lenta.ru вчера в 07:43
Происшествия

Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета

РИА Новости вчера в 18:53
Шоу-бизнес

Джессика Симпсон вышла в свет после похудения на 45 килограммов

Уже в среду Симпсон вышла в свет, чтобы вживую продемонстрировать изменения.
Popcornnews.ru 26 сентября в 18:00
Политика

Адвокат Трампа отменил поездку на конференцию с участием Путина

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани отменил поездку на конференцию в Армению. Об этом сообщает The Washington Post.
Газета.Ru 01:05
Музыка

The Beatles опубликовали новый клип к 50-летию альбома Abbey Road

К 50-летию альбома Abbey Road The Beatles представили новый видеоклип к песне Джорджа Харрисона «Here Comes The Sun», который был опубликован на YouTube.
Профиль вчера в 15:52
Политика

Президент Грузии выступила за диалог Тбилиси и Москвы

Глава МИД Грузии в четверг встретился с Лавровым на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН впервые с 2008 года, когда после признания Россией независимости Южной Осетии и Абхазии Тбилиси прервал дипломатические отношения с Москвой.
ТАСС 03:08
Происшествия

Россиянина задержали по запросу США в аэропорту Валенсии

Россиянина задержали в аэропорту испанского города Валенсия по запросу США, сообщили РИА Новости в посольстве России в Мадриде.
РИА Новости вчера в 17:46
Общество

Гороскоп на 28 сентября: Сегодня не стоит доказывать свою правоту

Гороскоп на 28 сентября 2019 года уверен — начинается благоприятный период для того, чтобы наладить непростые отношения с вашим партнером, найти компромисс.
ИА ЯСИА вчера в 18:00
Технологии

Huawei запустит в России свой видеосервис

В ближайшие месяцы китайский производитель мобильных устройств и ноутбуков Huawei запустит сервис Huawei Video в России и еще в нескольких странах.
РБК 04:01
Культура

Выставка «Шедевры Подмосковья» откроется в музее в Истре в субботу

РИАМО вчера в 17:01
Происшествия

Эвакуированы все пассажиры с загоревшегося в Греции парома

Вести ФМ 04:55
Футбол

Стали известны детали контракта Мамаева с ФК «Ростов»

Футболист Павел Мамаев намерен подписать контракт с клубом «Ростов» по схеме «2+1», сообщает издание «Чемпионат».
Rostov gazeta вчера в 08:01
Политика

Делегация США покинула ГА ООН на время выступления Венесуэлы

Делегации Соединенных Штатов, Колумбии и еще нескольких латиноамериканских стран в пятницу покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН на время речи вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.
Российская газета вчера в 23:41
Политика

Малахов ответил на критику МИД Киргизии

По мнению работников МИД, шоумен в ходе одного из выпусков своей программы позволил себе "некорректное" высказывание в адрес гражданина государства Исламбека Акбарова, ставшего участником смертельного ДТП, в котором погиб россиянин Александр Маругов.
Газета.Ru вчера в 09:00
ещё по теме
Леонид Хейфец
Театральный режиссёр
Театральный режиссёр и педагог, профессор Российского института театрального искусства. Народный артист Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное