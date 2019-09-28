Происшествия

Газета.RuГазета.RuРежиссер Хейфец ударил прибывшего на вызов врача ножом

Как отмечается, медиков вызвали жена и дочь культурного деятеля после того, как он почувствовал себя плохо. Когда один из врачей попытался померить режиссеру давление в подъезде, он выхватил нож и ударил им в ногу работника скорой помощи.
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Театр Маяковского не комментирует данные о нападении режиссера на врача

Москва 2409:29

Видео: режиссера Хейфеца увезли на скорой после нападения на фельдшера

РЕН ТВ06:15

СМИ сообщили о нападении режиссера Хейфеца на медика в Москве

РБК06:51

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РИА Новости08:59

Источник: режиссер Леонид Хейфец напал с ножом на врача скорой помощи

ТАСС07:52

Соседи рассказали о поведении режиссера Хейфеца накануне его нападения на врача

Пятый канал06:45

СМИ сообщили о нападении театрального режиссера Хейфеца на врача скорой помощи

Вечерняя Москва04:44
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Инициатива, согласно которой россиянам могут узаконить четрехдневную рабочую неделю, нуждается в тщательном изучении, нужно все основательно взвесить и продумать.
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Леонид Хейфец
Театральный режиссёр
Театральный режиссёр и педагог, профессор Российского института театрального искусства. Народный артист Российской Федерации.
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