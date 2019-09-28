Происшествия
Газета.RuРежиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи". По данным СМИ, прибывшие по вызову медики пытались измерить ему давление, в этот момент 85-летний мужчина выхватил нож и ударил фельдшера в ногу.
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Технологии
Huawei запустит видеосервис в России
Китайская компания Huawei собирается запустить в России и еще нескольких странах свой видеосервис.
Телеканал 360° 09:40
Кино
Уилл Смит представил фильм «Гемини»
Знаменитый актер Уилл Смит в свой 51-ый день рождения представил публике собственную электронную копию.
Общественное телевидение России 26 сентября в 22:09
Культура
Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких
Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.
Народные новости 05:39
Политика
Президент Грузии заявила о необходимости диалога с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили положительно оценила итоги встречи главы внешнеполитического ведомства Давида Залкалиани с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
РБК 08:39
Происшествия
Воры в законе вывезут криминальную кассу из России
Главная касса преступного мира России в ближайшее время может переместиться в Турцию.
URA.Ru 07:27
Футбол
«Ливерпуль» одержал седьмую победу подряд, обыграв «Шеффилд Юнайтед»
«Ливерпуль» на выезде выиграл у «Шеффилд Юнайтед» в матче 7-го тура чемпионата Англии по футболу.
Красная весна 11:22
Шоу-бизнес
«Мисс Москва» Оксана Воеводина отказалась делать ДНК-тест
Оксана Воеводина, являющаяся обладательницей титула «Мисс Москва», рассказала, что не собирается делать ДНК-тест для подтверждения отцовства султаната Келантана Мухаммада V, ранее отказавшегося от ребенка.
Актуальные Новости вчера в 11:30
Происшествия
Судно с украинцами пропало в Атлантике
Газета.Ru 11:51
Футбол
Локомотив — Зенит 1:0 (2-й тайм)
Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов грубо ответил полузащитнику петербургского «Зенита» Олегу Шатову в перерыве матча 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 13:33
Происшествия
В Запорожской области у железной дороги обнаружены тела трех человек
"27 сентября в ГСЧС поступила информация, что вблизи села Павловское Вольнянского района вблизи железнодорожного пути обнаружены тела трех человек, которые предположительно были смертельно травмированы электропоездом", - сказано в сообщении.
ИА Новороссия 08:05
Театры
В Калуге во время спектакля скончался актер Андрей Семенов
Discover24 05:51
Экономика
Власти предложили новый механизм компенсаций утильсбора для автопрома
Российское правительство предложило определить правила дифференцирования промышленных субсидий, которые фактически компенсировали бы автомобильной промышленности утилизационный сбор.
РБК 13:13
Политика
Медведчук назвал отставку Волкера результатом его вредительства
Медведчук назвал отставку Волкера результатом его "архинепрофессионализма и откровенного вредительства".
Газета.Ru 10:36
Политика
В бундестаге призвали сделать шаг к снятию санкций с России
Представители четырех немецких политических партий в бундестаге призвали смягчить антироссийские санкции.
Известия 02:14
Происшествия
На Украине столкнулись маршрутный автобус и грузовик
Как уточняет телеканал «112 Украина», возле города Жашкова столкнулись грузовой автомобиль DAF и маршрутный автобус Mercedes Sprinter.
RT на русском 11:35
Общество
Ученые назвали угрожающий здоровью режим стиральной машины
Немецкие и британские ученые выяснили, что использование экономного режима в стиральных машинах может угрожать здоровью человека.
Газета.Ru 10:48
Киберспорт
Virtus.pro анонсировала новых игроков состава по Dota 2
Российский киберспортивный клуб Virtus.pro объявил игроков обновлённого состава по Dota 2. Ранее экс-капитан Роман RAMZEs Кушнарёв перешёл в американскую Evil Geniuses, а Павел 9pasha Хвастунов продолжает карьеру в Natus Vincere.
Чемпионат 09:26
Происшествия
Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством
О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.
РБК 07:33
Футбол
«Не увидел на поле безволия». Хохлов — о поражении от «Ростова»
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после поражения в матче 11-го тура премьер-лиги против «Ростова» (0:3) заявил, что не увидел на поле безволия.
Спорт-Экспресс 11:47
Политика
Мадуро сообщил о прибытии в Венесуэлу российских военных специалистов
Лидер Венесуэлы Николас Мадуро сообщил о прибытии в страну двух российских самолётов с военно-техническим персоналом.
RT на русском вчера в 21:39
Политика
В США обвинили Россию в скандальном разговоре Трампа с Зеленским
Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что, по всей видимости, "Россия приложила руку" именно к демократу Нэнси Пелоси, которая и раздула скандал вокруг телефонного разговора лидера США Дональда Трампа и главы Украины Владимира Зеленского.
Газета.Ru вчера в 13:32
Игры
Project Resistance – Геймплейное видео полного матча с четырех мониторов
В каждом матче 4 на 1, один игрок Mastermind отслеживает четырех выживших через сеть камер безопасности, оставаясь на шаг впереди, чтобы предотвратить их побег.
Srnsk вчера в 14:12
Происшествия
Ребенок с двумя головами родился в Черновцах
Газета.Ru 09:19
Политика
Певец Винник отказался ответить украинским журналистам на вопрос «чей Крым?»
Украинский певец Олег Винник отказался отвечать на вопрос журналистов, кому принадлежит Крым.
ФАН 09:59
Армия и оружие
The National Interest (США): у России есть одна возможность для обнаружения и уничтожения малозаметных F-22 и F-35 (The National Interest)
ИноСМИ 25 сентября в 17:16
Армия и оружие
МИД Сирии заявил о нарушении Турцией и США Устава ООН
Попытки Вашингтона и Анкары создать зону безопасности на севере Сирии являются нарушением международного права и Устава ООН.
RT на русском 12:09