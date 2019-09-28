Происшествия
Газета.RuРежиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи". По данным СМИ, прибывшие по вызову медики пытались измерить ему давление, в этот момент 85-летний мужчина выхватил нож и ударил фельдшера в ногу.
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Футбол
Ростов — Динамо 3:0
RT на русском 11:23
Шоу-бизнес
Телохранитель Джексона: Майкл носил маску для манипулирования СМИ
VSE42.RU вчера в 01:02
Политика
Медведчук назвал Волкера архинепрофессионалом
Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.
Известия 10:06
Происшествия
Французского «человека-паука» задержали в Германии
В Германии сотрудники полиции задержали французского "человека-паука" Алена Робера после того, как он забрался на высотное здание в Франкфурте-на-Майне.
Газета.Ru 09:56
Театры
В Калуге во время спектакля скончался актер Андрей Семенов
Discover24 05:51
Происшествия
Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством
О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.
РБК 07:33
Футбол
Гол Черышева принес «Валенсии» победу над «Атлетиком»
Спорт-Экспресс 09:00
Автоспорт
Леклер выиграл квалификацию «Гран-при России», Квят ее пропустил
Спорт-Экспресс 09:06
Наука
В пакетированном чае нашли частицы пластика
Gazeta.SPb 25 сентября в 23:05
Театры
В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров
Газета.Ru 06:38
Армия и оружие
Хуситы заявили, что взяли в плен несколько тысяч саудовских военных
Йеменские повстанцы из движения "Ансар Алла" (хуситы) за несколько месяцев взяли в плен несколько тысяч солдат и офицеров Саудовской Аравии в ходе масштабной военной операции в районе пограничного саудовского города Нажран, заявил официальный спикер вооруженных сил хуситов генерал Яхья Сарии в эфире повстанческого телеканала.
РИА Новости 11:47
Гаджеты
Долгожданный флагман Radeon. Видеокарты Radeon RX 5800 и RX 5800 XT могут выйти в октябре
Первый якобы ляжет в основу видеокарт линейки Radeon RX 5600, а второй станет сердцем карт RX 5500.
iXBT.com 04:04
Футбол
Локомотив — Зенит 0:0 (1-й тайм)
В субботу, 28 сентября, в Москве пройдет матч между петербургским футбольным клубом «Зенит» и столичным «Локомотивом».
Петербургский дневник 03:41
Политика
Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком
Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.
RT на русском 08:25
Политика
Украинский журналист Муждабаев поглумился над смертью Марка Захарова
Заместитель гендиректора украинского телеканала ATR Айдер Муждабаев в оскорбительном ключе высказался о смерти художественного руководителя московского театра «Ленком», народного артиста СССР Марка Захарова.
Взгляд.ру 11:14
Происшествия
Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета
РИА Новости вчера в 18:53
Происшествия
В МЧС объяснили необходимость запрета курения на балконах
В МЧС России заявили, что изменения в правилах противопожарного режима, в частности запрет курения на балконах, направлены на повышение культуры безопасности, а также на сокращение количества жертв и пострадавших при пожарах.
RT на русском вчера в 06:13
Гаджеты
Первые изображения смартфона iPhone 12 появились в Сети
Первые изображения смартфона iPhone 12 появились в Сети от инсайдера по имени Ben Geskin из Риги.
Актуальные Новости вчера в 09:26
Политика
Опубликованы показания экс-главы ГПУ Шокина против Байдена
В интернете появились показания бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина против экс-вице-президента США и кандидата от демократов на предстоящих выборах американского лидера Джо Байдена.
Взгляд.ру 08:20
Футбол
«Ливерпуль» могут исключить из Кубка лиги
Команда Юргена Клоппа обыграла «Милтон Кинс Донс» со счетом 2:0. В 1/8 финала Кубка лиги «Ливерпуль» должен встретиться с «Арсеналом».
Бомбардир.ру 03:22
Происшествия
В Атлантике пропало судно с украинцами
Судно пропало во время шторма на расстоянии около 1200 морских мил от Мартиники, пишет "Интерфакс".
Вести.Ru 11:30
Шоу-бизнес
Еще одна внучка королевы Елизаветы II выходит замуж
Внучка королевы Великобритании Елизаветы II, 31-летняя принцесса Беатрис помолвлена.
МИР 24 26 сентября в 10:56
Общество
В России создадут базу плательщиков ЖКХ
В России планируют создать единую онлайн-базу, которая будет содержать персональные данные плательщиков за жилищно-коммунальные услуги.
РБК вчера в 04:28
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости 08:57
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов
Певица похвасталась своим достижением.
Srnsk 26 сентября в 18:27
Музыка
Metallica отменила концерты из-за зависимости Джеймса Хэтфилда
Актуальные Новости 09:31
Политика
Секретарь СНБО Украины Данилюк подал в отставку
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке,передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:42