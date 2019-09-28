Происшествия

Газета.RuГазета.RuРежиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой

Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи". По данным СМИ, прибывшие по вызову медики пытались измерить ему давление, в этот момент 85-летний мужчина выхватил нож и ударил фельдшера в ногу.
Читать в источнике
Комментировать208

Подробнее о событии

Театр Маяковского не комментирует данные о нападении режиссера на врача

Москва 2409:29

Источник: режиссер Леонид Хейфец напал с ножом на врача скорой помощи

ТАСС07:52

Соседи рассказали о поведении режиссера Хейфеца накануне его нападения на врача

Пятый канал06:45

Театр Маяковского не комментирует сообщения о нападении режиссера на врача

РИА Новости08:59

Видео: режиссера Хейфеца увезли на скорой после нападения на фельдшера

РЕН ТВ06:15

СМИ сообщили о нападении режиссера Хейфеца на медика в Москве

РБК06:51

СМИ сообщили о нападении театрального режиссера Хейфеца на врача скорой помощи

Вечерняя Москва04:44
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 12:14, Вашингтон
Происшествия

Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином

BFM.ru 12:07
Футбол

Ростов — Динамо 3:0

RT на русском 11:23
Шоу-бизнес

Телохранитель Джексона: Майкл носил маску для манипулирования СМИ

VSE42.RU вчера в 01:02
Политика

Медведчук назвал Волкера архинепрофессионалом

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал отставку спецпредставителя США по Украине Курта Волкера.
Известия 10:06
Происшествия

Французского «человека-паука» задержали в Германии

В Германии сотрудники полиции задержали французского "человека-паука" Алена Робера после того, как он забрался на высотное здание в Франкфурте-на-Майне.
Газета.Ru 09:56
Театры

В Калуге во время спектакля скончался актер Андрей Семенов

Discover24 05:51
Происшествия

Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством

О связях Карамзина с судьями Мосгорсуда, по мнению Дорофеева, свидетельствует и освобождение юриста Мосгорсудом из-под стражи в 2011 году, и оправдательный приговор Тушинского районного суда по другому делу о мошенничестве.
РБК 07:33
Футбол

Гол Черышева принес «Валенсии» победу над «Атлетиком»

Спорт-Экспресс 09:00
Автоспорт

Леклер выиграл квалификацию «Гран-при России», Квят ее пропустил

Спорт-Экспресс 09:06
Наука

В пакетированном чае нашли частицы пластика

Gazeta.SPb 25 сентября в 23:05
Театры

В Москве в возрасте 85 лет умер Марк Захаров

Газета.Ru 06:38
Армия и оружие

Хуситы заявили, что взяли в плен несколько тысяч саудовских военных

Йеменские повстанцы из движения "Ансар Алла" (хуситы) за несколько месяцев взяли в плен несколько тысяч солдат и офицеров Саудовской Аравии в ходе масштабной военной операции в районе пограничного саудовского города Нажран, заявил официальный спикер вооруженных сил хуситов генерал Яхья Сарии в эфире повстанческого телеканала.
РИА Новости 11:47
Гаджеты

Долгожданный флагман Radeon. Видеокарты Radeon RX 5800 и RX 5800 XT могут выйти в октябре

Первый якобы ляжет в основу видеокарт линейки Radeon RX 5600, а второй станет сердцем карт RX 5500.
iXBT.com 04:04
Футбол

Локомотив — Зенит 0:0 (1-й тайм)

В субботу, 28 сентября, в Москве пройдет матч между петербургским футбольным клубом «Зенит» и столичным «Локомотивом».
Петербургский дневник 03:41
Политика

Путин поедет в Париж на церемонию прощания с Шираком

Президент России Владимир Путин поедет в Париж на церемонию прощания с бывшим президентом Франции Жаком Шираком.
RT на русском 08:25
Политика

Украинский журналист Муждабаев поглумился над смертью Марка Захарова

Заместитель гендиректора украинского телеканала ATR Айдер Муждабаев в оскорбительном ключе высказался о смерти художественного руководителя московского театра «Ленком», народного артиста СССР Марка Захарова.
Взгляд.ру 11:14
Происшествия

Максим Аверин отказался извиняться за дебош на борту самолета

РИА Новости вчера в 18:53
Происшествия

В МЧС объяснили необходимость запрета курения на балконах

В МЧС России заявили, что изменения в правилах противопожарного режима, в частности запрет курения на балконах, направлены на повышение культуры безопасности, а также на сокращение количества жертв и пострадавших при пожарах.
RT на русском вчера в 06:13
Политика

Эрдоган предложил Трампу продать ЗРК Patriot

REGNUM 10:22
Гаджеты

Первые изображения смартфона iPhone 12 появились в Сети

Первые изображения смартфона iPhone 12 появились в Сети от инсайдера по имени Ben Geskin из Риги.
Актуальные Новости вчера в 09:26
Политика

Опубликованы показания экс-главы ГПУ Шокина против Байдена

В интернете появились показания бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина против экс-вице-президента США и кандидата от демократов на предстоящих выборах американского лидера Джо Байдена.
Взгляд.ру 08:20
Футбол

«Ливерпуль» могут исключить из Кубка лиги

Команда Юргена Клоппа обыграла «Милтон Кинс Донс» со счетом 2:0. В 1/8 финала Кубка лиги «Ливерпуль» должен встретиться с «Арсеналом».
Бомбардир.ру 03:22
Происшествия

В Атлантике пропало судно с украинцами

Судно пропало во время шторма на расстоянии около 1200 морских мил от Мартиники, пишет "Интерфакс".
Вести.Ru 11:30
Шоу-бизнес

Еще одна внучка королевы Елизаветы II выходит замуж

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II, 31-летняя принцесса Беатрис помолвлена.
МИР 24 26 сентября в 10:56
Общество

В России создадут базу плательщиков ЖКХ

В России планируют создать единую онлайн-базу, которая будет содержать персональные данные плательщиков за жилищно-коммунальные услуги.
РБК вчера в 04:28
Происшествия

В Черновцах родился ребенок с двумя головами

Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости 08:57
Шоу-бизнес

Джессика Симпсон похудела на 45 килограммов

Певица похвасталась своим достижением.
Srnsk 26 сентября в 18:27
Музыка

Metallica отменила концерты из-за зависимости Джеймса Хэтфилда

Актуальные Новости 09:31
Происшествия

В Башкирии школьники зверски убили 11 щенков и засняли все на видео

ProUfu.ru 02:54
Политика

Секретарь СНБО Украины Данилюк подал в отставку

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк подал заявление об отставке,передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:42
ещё по теме
Леонид Хейфец
Театральный режиссёр
Театральный режиссёр и педагог, профессор Российского института театрального искусства. Народный артист Российской Федерации.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное