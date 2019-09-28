Происшествия
Газета.RuРежиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи". По данным СМИ, прибывшие по вызову медики пытались измерить ему давление, в этот момент 85-летний мужчина выхватил нож и ударил фельдшера в ногу.
Читать в источнике
Оценить219
Подробнее о событии
Показать все источники
85-летний театральный режиссер Леонид Хейфец напал с ножом на врача скорой помощи
Комсомольская правда06:07
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 22:59, Вашингтон
Политика
Паром с 55 людьми на борту пропал с радаров у берегов Йемена
Отмечается, что на борту находилось 55 человек. Паром исчез с радаров после того, как покинул порт Эль-Махры и направился к острову Сокотра.
РЕН ТВ 17:52
Происшествия
В Словакии разбился истребитель МиГ-29
Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу близ города Злате-Моравце в Нитрянском крае на западе страны.
ТАСС 16:33
Культура
Хидео Кодзима придёт в гости к «Вечернему Урганту»
Создатели «Вечернего Урганта» объявили о том, что в четверг, 3 октября, пройдут съёмки очередного эпизода шоу, гостем которого, помимо Михаила Боярского и Тимура Батрутдинова, станет не кто иной, как Хидео Кодзима.
Игромания.ру 08:47
Космос
Американцы провели космические испытания водно-плазменного двигателя
Согласно заявлению руководителя Momentus Михаила Кокорича, орбитальные тесты показали, что технология водно-плазменного двигателя может быть полезной и востребованной.
Naked Science 10:58
Армия и оружие
В Израиле объяснили провал Patriot в Саудовской Аравии
РИА Новости 07:25
Политика
В Госдепе активизировали расследование о служебной переписке Клинтон
Администрация США активизировала расследование дела об использовании бывшим госсекретарем США и экс-кандидатом в президенты Хиллари Клинтон личной электронной почты для ведения служебной переписки в 2009–2013 годах, когда она возглавляла Госдеп.
Известия 21:37
Общество
В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС 07:17
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости 08:57
ЖКХ
Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре опустился ниже семи метров
РИА Новости 21:02
Культура
Такой вы её ещё не видели! В Екатеринбурге показали, что снилось спящей красавице до поцелуя принца
Впервые европейскую сказку обыграли так, что зритель следил не за тем, как красавицу пытаются разбудить и что происходит вокруг неё, а за тем, что снилось заколдованной принцессе.
Екатеринбург Онлайн 22:06
Происшествия
В Китае 36 человек погибли в ДТП с автобусом
Как минимум 36 человек погибли и ещё 36 пострадали в результате аварии с участием автобуса на скоростной трассе на востоке Китая.
Life.ru 20:28
Шоу-бизнес
Борисов останется ведущим «Пусть говорят» на Первом канале
Ранее сообщалось, что Собчак может стать новой ведущей программы «Пусть говорят», что стало основой для слухов о том, что Борисов покинет программу.
iReactor 22:55
Космос
Ученые обнаружили рядом с красным карликом гигантскую планету
Ученые случайно обнаружили весьма необычное явление. Вокруг красного карлика вращается огромная планета.
Территория новостей вчера в 07:58
Армия и оружие
Авианосец США попал в «ловушку» КНР в Южно-Китайском море
Авианосец военно-морских сил (ВМС) США «Рональд Рейган» (USS Ronald Reagan) оказался в «ловушке» КНР в Южно-Китайском море по пути в Манилу (Филиппины).
Известия 22:54
Музыка
Рэпер L’One больше не сможет исполнять свои песни
Телепрограмма 04:12
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия 09:08
Шоу-бизнес
Фотографии больной Заворотнюк продает бывшая сотрудница клиники
Бывшая работница медицинской клиники, где проходит лечение Анастасия Заворотнюк, продает журналистам фотографии и видеоролики больной актрисы.
Культуромания 05:12
Культура
Причиной смерти Марка Захарова стало воспаление легких
Известный советский и российский режиссер Марк Захаров скончался 28 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра "Ленком" Марка Варшавера.
Народные новости 05:39
Политика
После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 18:09
Политика
Трамп опубликовал видеообращение на фоне скандала вокруг импичмента
Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter видеообращение в связи с попыткой Демократической партии анонсировать его импичмент.
РБК 21:58
Армия и оружие
Сирия потребовала вывода войск США и Турции
Сирия требует вывода всех иностранных войск со своей территории и оставляет за собой право на контрмеры, заявил глава сирийского МИД Валид Муаллем.
РИА Новости 11:54
Политика
Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием
Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие.
РБК 16:17
Здоровье
Учёные назвали внешний признак, от которого зависит состояние здоровья
Следить за полостью рта следует в любом возрасте, но особенно важно пожилым людям.
МедиаПоток вчера в 08:31
Культура
«ИгроМир — 2019» стартует уже через неделю
"Тверская Неделя" планирует посетить эти мероприятия и подготовить для вас видеоотчет.
Тверская неделя 26 сентября в 03:28
Общество
Внесены изменения в учет трудового стажа до 1 января 2002 года
Отмечается, что пенсионер, который собирается внести изменения в учет стажа, полученного до 2002 года, должен обратиться в ПФР с заявлением в свободной форме.
Primpress.ru 07:10
Футбол
«Ростов» объявил о подписании контракта с Мамаевым
RT на русском 11:23
Общество
На Землю надвигается магнитная буря
Магнитная буря может начаться на Земле 28 сентября, сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук (ФИАН).
Газета.Ru вчера в 11:50
Гаджеты
Обновленная раскладушка Motorola RAZR выйдет до конца 2019 года
Motorola, которой заведует китайская компания Lenovo, планирует выпустить обновленную версию раскладного смартфона RAZR.
The GEEK 14:34