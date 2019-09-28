Происшествия
Газета.RuРежиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи". По данным СМИ, прибывшие по вызову медики пытались измерить ему давление, в этот момент 85-летний мужчина выхватил нож и ударил фельдшера в ногу.
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СМИ сообщили о нападении театрального режиссера Хейфеца на врача скорой помощи
Вечерняя Москвавчера в 04:44
Соседи рассказали о поведении режиссера Хейфеца накануне его нападения на врача
Пятый каналвчера в 06:45
85-летний театральный режиссер Леонид Хейфец напал с ножом на врача скорой помощи
Комсомольская правдавчера в 06:07
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