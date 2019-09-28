Происшествия
Газета.RuРежиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи". По данным СМИ, прибывшие по вызову медики пытались измерить ему давление, в этот момент 85-летний мужчина выхватил нож и ударил фельдшера в ногу.
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СМИ сообщили о нападении театрального режиссера Хейфеца на врача скорой помощи
Вечерняя Москвавчера в 04:44
Соседи рассказали о поведении режиссера Хейфеца накануне его нападения на врача
Пятый каналвчера в 06:45
85-летний театральный режиссер Леонид Хейфец напал с ножом на врача скорой помощи
Комсомольская правдавчера в 06:07
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 00:31, Вашингтон
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В украинских Черновцах родились сиамские близнецы
На Украине в городе Черновцы родились сиамские близнецы, сообщает УНИАН.
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В Австрии открылись первые участки для голосования на досрочных выборах в Национальный совет.
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Музыка
Рэперы вытеснили рокеров с протестных митингов
Из других массовых протестных акций с весомым музыкальным составом стоит также выделить митинг-концерт в поддержку Навального, избиравшегося в мэры Москвы в 2013 году.
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Американец Кристиан Коулман выиграл золото чемпионата мира в беге на 100 метров среди мужчин.
Sport24.ru вчера в 15:29
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Директор Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Григорий Перепелица заявил, что Россия усилила свои позиции в мире, в то время как страны Запада ослабились.
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Газета.Ru вчера в 13:31
Армия и оружие
В США назвали Javelin средством «унижения» России в войне с Украиной
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Lenta.ru вчера в 17:02
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Корабль «Союз» с первым космонавтом ОАЭ успешно причалил к МКС
Космический корабль «Союз МС-15» с российским космонавтом Олегом Скрипочкой и астронавтами Джессикой Меир (NASA) и Хаззой аль-Мансури (ОАЭ) на борту успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции (МКС).
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Украинский певец Олег Винник ответил на вопрос, чей Крым
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Ураган «Лоренцо» в Атлантике усилился до пятой категории
Ураган «Лоренцо» в Атлантическом океане усилился до максимальной, пятой категории, сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США.
RT на русском вчера в 23:07
Армия и оружие
Учения «Центр-2019» показали на видео от первого лица
РИА Новости вчера в 20:23
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В Театре.doc пожаловались на вмешательство полиции в постановку
Сотрудники правоохранительных органов в субботу вмешались в постановку "Рейф#228" Театра.doc, сообщила куратор проекта Катрин Ненашева.
Интерфакс вчера в 13:37
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В МЧС заявили об отсутствии запрета курить на балконах
Подписанное главой правительства Дмитрием Медведевым постановление об изменениях в правилах противопожарного режима не запрещает курить на балконах, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.
РБК вчера в 08:12