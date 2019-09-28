Происшествия

Газета.RuГазета.RuРежиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой

Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи". По данным СМИ, прибывшие по вызову медики пытались измерить ему давление, в этот момент 85-летний мужчина выхватил нож и ударил фельдшера в ногу.
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Театр Маяковского не комментирует данные о нападении режиссера на врача

Москва 24вчера в 09:29

Источник: режиссер Леонид Хейфец напал с ножом на врача скорой помощи

ТАССвчера в 07:52

СМИ сообщили о нападении театрального режиссера Хейфеца на врача скорой помощи

Вечерняя Москвавчера в 04:44

Театр Маяковского не комментирует сообщения о нападении режиссера на врача

РИА Новостивчера в 08:59

Видео: режиссера Хейфеца увезли на скорой после нападения на фельдшера

РЕН ТВвчера в 06:15

Соседи рассказали о поведении режиссера Хейфеца накануне его нападения на врача

Пятый каналвчера в 06:45

85-летний театральный режиссер Леонид Хейфец напал с ножом на врача скорой помощи

Комсомольская правдавчера в 06:07
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Леонид Хейфец
Театральный режиссёр
Театральный режиссёр и педагог, профессор Российского института театрального искусства. Народный артист Российской Федерации.
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