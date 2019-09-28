Культура

Вокруг ТВВокруг ТВРежиссер «Обыкновенного чуда» Марк Захаров умер в возрасте 85 лет

Впервые МаРК Захаров познакомился с театром в возрасте семи лет: родители привели его на спектакль «Синяя птица» во МХАТ.
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«Обыкновенные чудеса» Марка Захарова

МИР 2408:16

Умер режиссер «Обыкновенного чуда» Марк Захаров

Петербургский дневник05:46

Умер режиссер «Обыкновенного чуда» Марк Захаров

КиноПоиск05:59

Фильмы Марка Захарова. Памяти режиссера

Телеканал Санкт-Петербург05:59

Умер Марк Захаров, режиссер, подаривший нам «Обыкновенное чудо»

LentaChel.ru05:48

«Присоединяйтесь к нам, господин барон, присоединяйтесь». 15 цитат из фильмов Марка Захарова

Фонтанка.Ру07:31

Режиссер «Обыкновенного чуда» Марк Захаров умер в возрасте 85 лет

Вокруг ТВ05:32
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Футбол

«Зенит» в матче с «Локомотивом» поддержит две тысячи болельщиков

Около двух тысяч болельщиков поддержат «Зенит» в матче с «Локомотивом». Команды встретятся на стадионе «РЖД Арене» в Москве 28 сентября.
Gazeta.SPb вчера в 11:06
Театры

В возрасте 85 лет умер режиссер Марк Захаров

REGNUM 05:32
Автоспорт

Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при России

Вести.Ru 09:40
Происшествия

В Челябинске из-за пожара эвакуируют посетителей ТРК «Алмаз»

Как уточнили сайту «Челябинск Сегодня» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в 17.54 поступило сообщение о возгорании на парковке крупного торгового-развлекательного комплекса.
Челябинск Сегодня 09:06
Происшествия

Дебош с участием Максима Аверина на борту самолета попал на видео

Радио Sputnik вчера в 11:58
Футбол

Шеффилд Юнайтед — Ливерпуль 0:1

ODDS.ru 09:21
Политика

Президент Грузии высказалась за путь диалога с Россией

По словам Зурабишвили, встречу глав МИД Грузии и РФ - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова положительно оценили и приветствовали и в США, и в Евросоюзе, и генеральный секретарь ООН.
Интерфакс 02:42
Шоу-бизнес

Джессика Симпсон вышла в свет после похудения на 45 килограммов

Уже в среду Симпсон вышла в свет, чтобы вживую продемонстрировать изменения.
Popcornnews.ru 26 сентября в 18:00
Происшествия

МВД спросили о задержании актрисы Бочкаревой с кокаином в трусах

МВД уточняет появившуюся информацию о том, что актрису Наталью Бочкареву, известную по участию в сериале "Счастливы вместе", задержали в Москве с кокаином в трусах.
Газета.Ru 10:12
Общество

На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби

Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.
Российская газета 25 сентября в 14:28
Политика

Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии

По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru вчера в 07:23
Футбол

Экс-игрок ЦСКА Хонда умоляет «МЮ» взять его в команду

Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда написал в Twitter, что очень хочет попасть в «Манчестер Юнайтед».
Спорт-Экспресс вчера в 13:42
Происшествия

На Алтае мужчина убил женщину и двух малолетних детей

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве 27-летней жительницы города Славгорода и двух ее детей девяти и четырех лет.
Ридус 09:26
Политика

Делегация США покинула ГА ООН на время выступления Венесуэлы

Делегации Соединенных Штатов, Колумбии и еще нескольких латиноамериканских стран в пятницу покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН на время речи вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.
Российская газета вчера в 23:41
Общество

В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах

26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС 07:17
Шоу-бизнес

Ольга Бузова про концерт во Владивостоке: было столько накладок

Исполнительница, концерт которой в столице ДФО прошёл в пятницу, 27 сентября, сообщила о тёплом приёме во Владивостоке в историях в «Инстаграм».
Восток-Медиа вчера в 19:58
Кино

Человек-паук возвращается в киновселенную Marvel

Один из самых популярных героев комиксов Человек-паук останется в кинематографической вселенной Marvel (КВМ).
Народные новости вчера в 18:42
Шоу-бизнес

Еще одна внучка королевы Елизаветы II выходит замуж

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II, 31-летняя принцесса Беатрис помолвлена.
МИР 24 26 сентября в 10:56
Шоу-бизнес

Константин Богомолов зарабатывает в девять раз меньше Ксении Собчак

Константин Богомолов за 2018 год заработал около 7 000 000 рублей, что почти в 9 раз меньше, нежели заработная плата его любимой жены Ксении Собчак.
ГлобалМСК.ру вчера в 11:39
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 27 сентября.
RT на русском вчера в 01:10
Происшествия

Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством

Начальник УФСБ по Москве и Московской области генерал-полковник Алексей Дорофеев написал письмо прокурору Подмосковья Сергею Забатурину о наличии у ФСБ информации о возможном содействии московских судей и «отдельных руководителей» Мосгорсуда рейдерским захватам, в организации которых подозревают арестованного по обвинению в покушении на мошенничество (ст. 159 УК) юриста Кантемира Карамзина.
РБК 07:33
Происшествия

Режиссер Хейфец ударил прибывшего на вызов врача ножом

Театральный режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой помощи, который прибыл к нему вызову в центре Москвы.
Газета.Ru 06:06
Шоу-бизнес

Телохранитель Джексона: Майкл носил маску для манипулирования СМИ

VSE42.RU вчера в 01:02
Футбол

Ростов — Динамо 2:0 (2-й тайм)

Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев присутствует на матче «Ростова» и «Динамо».
Нева Спорт 10:02
Общество

Фельдшер выложила в Instagram снимки раненых россиян и извинилась

Фельдшер из Воронежа, которая выкладывала в Instagram снимки пациентов и писала, что ненавидит свою работу, удалила страницу в социальной сети и извинилась.
Lenta.ru 08:54
Технологии

Жители Екатеринбурга оценили работу суверенного Рунета

Екатеринбург стал первым городом в Уральском федеральном округе, выбранном Роскомнадзором для тестирования работы суверенного Рунета, где установлено оборудование, позволяющее ведомству управлять маршрутами интернет-трафика и блокировать нежелательные сайты.
Ридус вчера в 09:08
Политика

После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь

Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
ФАН вчера в 19:36
Энергетика

Казахстан планирует подписать соглашение с Минском о поставках нефти

Вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов заявил, что казахстанская сторона намерена подписать соглашение с Белоруссией о поставках нефти и нефтепродуктов до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 01:38
Политика

Протестующие в Гонконге начали бросать «коктейли Молотова»

RT на русском 09:51
Политика

Спецпредставитель США по Украине Волкер подал в отставку

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, об этом сообщает Reuters.
ФАН вчера в 19:35
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Марк Захаров
Режиссёр
Советский и российский режиссёр театра и кино, актёр, сценарист, педагог, литератор, общественный деятель. Художественный руководитель и главный режиссёр Московского театра имени Ленинского комсомола с 1973 года.
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