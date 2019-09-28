Культура
Вокруг ТВРежиссер «Обыкновенного чуда» Марк Захаров умер в возрасте 85 лет
Впервые МаРК Захаров познакомился с театром в возрасте семи лет: родители привели его на спектакль «Синяя птица» во МХАТ.
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Футбол
«Зенит» в матче с «Локомотивом» поддержит две тысячи болельщиков
Около двух тысяч болельщиков поддержат «Зенит» в матче с «Локомотивом». Команды встретятся на стадионе «РЖД Арене» в Москве 28 сентября.
Gazeta.SPb вчера в 11:06
Происшествия
В Челябинске из-за пожара эвакуируют посетителей ТРК «Алмаз»
Как уточнили сайту «Челябинск Сегодня» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, в 17.54 поступило сообщение о возгорании на парковке крупного торгового-развлекательного комплекса.
Челябинск Сегодня 09:06
Происшествия
Дебош с участием Максима Аверина на борту самолета попал на видео
Радио Sputnik вчера в 11:58
Футбол
Шеффилд Юнайтед — Ливерпуль 0:1
ODDS.ru 09:21
Политика
Президент Грузии высказалась за путь диалога с Россией
По словам Зурабишвили, встречу глав МИД Грузии и РФ - Давида Залкалиани и Сергея Лаврова положительно оценили и приветствовали и в США, и в Евросоюзе, и генеральный секретарь ООН.
Интерфакс 02:42
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон вышла в свет после похудения на 45 килограммов
Уже в среду Симпсон вышла в свет, чтобы вживую продемонстрировать изменения.
Popcornnews.ru 26 сентября в 18:00
Происшествия
МВД спросили о задержании актрисы Бочкаревой с кокаином в трусах
МВД уточняет появившуюся информацию о том, что актрису Наталью Бочкареву, известную по участию в сериале "Счастливы вместе", задержали в Москве с кокаином в трусах.
Газета.Ru 10:12
Общество
На рынке появились гендерно-нейтральные куклы Барби
Американская компания Mattel, производящая с 1959 года знаменитые игрушки под названием Барби, запустила новую линейку - гендерно-нейтральных кукол.
Российская газета 25 сентября в 14:28
Политика
Глава польской PGNIG поведал о предотвращении газовой трагедии
По мнению Вожняка, если бы доступ не был ограничен, Польше просто не хватило бы газа, а такие "трагические перебои в поставках" недопустимы для поляков.
Вести.Ru вчера в 07:23
Футбол
Экс-игрок ЦСКА Хонда умоляет «МЮ» взять его в команду
Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда написал в Twitter, что очень хочет попасть в «Манчестер Юнайтед».
Спорт-Экспресс вчера в 13:42
Происшествия
На Алтае мужчина убил женщину и двух малолетних детей
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве 27-летней жительницы города Славгорода и двух ее детей девяти и четырех лет.
Ридус 09:26
Политика
Делегация США покинула ГА ООН на время выступления Венесуэлы
Делегации Соединенных Штатов, Колумбии и еще нескольких латиноамериканских стран в пятницу покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН на время речи вице-президента Венесуэлы Дельси Родригес.
Российская газета вчера в 23:41
Общество
В МЧС уточнили, что новые правила не запрещают курить на балконах
26 сентября МЧС сообщило, что правительство утвердило изменения правил противопожарного режима, которые запрещают использовать открытый огонь на балконах квартир, гостиниц и общежитий.
ТАСС 07:17
Шоу-бизнес
Ольга Бузова про концерт во Владивостоке: было столько накладок
Исполнительница, концерт которой в столице ДФО прошёл в пятницу, 27 сентября, сообщила о тёплом приёме во Владивостоке в историях в «Инстаграм».
Восток-Медиа вчера в 19:58
Кино
Человек-паук возвращается в киновселенную Marvel
Один из самых популярных героев комиксов Человек-паук останется в кинематографической вселенной Marvel (КВМ).
Народные новости вчера в 18:42
Шоу-бизнес
Еще одна внучка королевы Елизаветы II выходит замуж
Внучка королевы Великобритании Елизаветы II, 31-летняя принцесса Беатрис помолвлена.
МИР 24 26 сентября в 10:56
Шоу-бизнес
Константин Богомолов зарабатывает в девять раз меньше Ксении Собчак
Константин Богомолов за 2018 год заработал около 7 000 000 рублей, что почти в 9 раз меньше, нежели заработная плата его любимой жены Ксении Собчак.
ГлобалМСК.ру вчера в 11:39
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 27 сентября.
RT на русском вчера в 01:10
Происшествия
Глава ФСБ по Москве написал о возможных связях судей с рейдерством
Начальник УФСБ по Москве и Московской области генерал-полковник Алексей Дорофеев написал письмо прокурору Подмосковья Сергею Забатурину о наличии у ФСБ информации о возможном содействии московских судей и «отдельных руководителей» Мосгорсуда рейдерским захватам, в организации которых подозревают арестованного по обвинению в покушении на мошенничество (ст. 159 УК) юриста Кантемира Карамзина.
РБК 07:33
Происшествия
Режиссер Хейфец ударил прибывшего на вызов врача ножом
Театральный режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой помощи, который прибыл к нему вызову в центре Москвы.
Газета.Ru 06:06
Шоу-бизнес
Телохранитель Джексона: Майкл носил маску для манипулирования СМИ
VSE42.RU вчера в 01:02
Футбол
Ростов — Динамо 2:0 (2-й тайм)
Бывший полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев присутствует на матче «Ростова» и «Динамо».
Нева Спорт 10:02
Общество
Фельдшер выложила в Instagram снимки раненых россиян и извинилась
Фельдшер из Воронежа, которая выкладывала в Instagram снимки пациентов и писала, что ненавидит свою работу, удалила страницу в социальной сети и извинилась.
Lenta.ru 08:54
Технологии
Жители Екатеринбурга оценили работу суверенного Рунета
Екатеринбург стал первым городом в Уральском федеральном округе, выбранном Роскомнадзором для тестирования работы суверенного Рунета, где установлено оборудование, позволяющее ведомству управлять маршрутами интернет-трафика и блокировать нежелательные сайты.
Ридус вчера в 09:08
Политика
После выступления в ООН к Лаврову выстроилась огромная очередь
Огромная очередь из желающих пообщаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым выстроилась после его выступления на Генассамблее ООН.
ФАН вчера в 19:36
Энергетика
Казахстан планирует подписать соглашение с Минском о поставках нефти
Вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов заявил, что казахстанская сторона намерена подписать соглашение с Белоруссией о поставках нефти и нефтепродуктов до конца 2019 года.
RT на русском вчера в 01:38
Политика
Протестующие в Гонконге начали бросать «коктейли Молотова»
RT на русском 09:51
Политика
Спецпредставитель США по Украине Волкер подал в отставку
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер подал в отставку, об этом сообщает Reuters.
ФАН вчера в 19:35