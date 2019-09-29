Режиссер сериала «Счастливы вместе» Георгий Дронов прокомментировал задержание актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками. Он заявил, что не представляет актрису с запрещенными веществами и не верит в ее задержание.

Режиссер «Счастливы вместе» не поверил в задержание актрисы Бочкаревой

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