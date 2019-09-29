Происшествия

ИзвестияИзвестияРежиссер «Счастливы вместе» не поверил в задержание актрисы Бочкаревой

Режиссер сериала «Счастливы вместе» Георгий Дронов прокомментировал задержание актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками. Он заявил, что не представляет актрису с запрещенными веществами и не верит в ее задержание.
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Коллега актрисы из «Счастливы вместе» рассказала, употребляла ли та наркотики на съемках

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Счастливы вместе
Сериал, 2006–2013 (16+)
Обычная жизнь нормальной семьи из провинции: муж, жена, 2 детей, 1 собака и соседи. Жена Даша - домохозяйка, обожает смотреть сериалы и ходить по магазинам. Муж Гена - менеджер обувного магазина, любит торчать в гараже и смотреть футбол с друзьями. Дочь Света - ученица старших классов, меняет парней каждую неделю. Сын Рома - целыми днями играет в компьютер и строит козни сестре. Букины ссорятся хотя бы раз в день - так они развлекаются. Они уже 16 лет вместе и по-прежнему любят друг друга. Это самая счастливая семья на свете.
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