Кино

РБКРБКРежиссер Тайка Вайтити снимет новые «Звездные войны»

Новозеландский режиссер Тайка Вайтити станет автором нового фильма из вселенной «Звездных войн». Об этом сообщается на официальном сайте киносаги.
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Назван режиссер новых фильмов по вселенной «Звездных войн»

Lenta.ru14:16

Тайка Вайтити снимет новые «Звездные войны»

Известия16:38

Режиссер Тайка Вайтити снимет новые «Звездные войны»

РБК15:53

Новозеландский режиссер Тайка Вайтити снимет продолжение киносаги «Звездные войны»

Эхо Москвы14:30

Тайка Вайтити снимет новые «Звездные войны»

Интерфакс17:31

Тайка Вайтити выбран режиссером новых «Звездных войн»

ТАСС14:03

Тайка Вайтити снимет фильм по «Звездным войнам»

Российская газета13:48
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Тайка Вайтити
Новозеландский актёр
Новозеландский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер и комик. Обладатель премий «Оскар» и BAFTA за фильм «Кролик Джоджо».
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