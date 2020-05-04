Кино

РБКРБКРежиссер Тайка Вайтити снимет новые «Звездные войны»

Новозеландский режиссер Тайка Вайтити станет автором нового фильма из вселенной «Звездных войн». Об этом сообщается на официальном сайте киносаги.
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Тайка Вайтити снимет новые «Звездные войны»

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ТАСС14:03

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