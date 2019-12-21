Кино
Радио SputnikРежиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену
Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
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«Кристина с самого начала знала, на что идет»: всплыли неожиданные факты об Асмус и Харламове
Комсомольская правда06:15
«Без них нельзя»: звезда «Полицейского с Рублевки» высказалась о постельных сценах в кино
Киноафиша России17 декабря в 16:09
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