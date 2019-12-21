Кино

Радио SputnikРадио SputnikРежиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус знала о съемках постельной сцены еще до утверждения на роль Нины в фильме "Текст", заявил режиссер кинокартины Клим Шипенко, передает ФАН со ссылкой на StarHit.
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