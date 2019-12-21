Кино
Piter.tvРежиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену
Шипенко признался, что Асмус знала на что идет и заранее обговорила все со своим супругом. Режиссер добавил муж Асмус не стал препятствовать участию актрисы в откровенной сцене, поскольку понимал значимость проекта для жены.
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«Без них нельзя»: звезда «Полицейского с Рублевки» высказалась о постельных сценах в кино
Киноафиша России17 декабря в 16:09
«Кристина с самого начала знала, на что идет»: всплыли неожиданные факты об Асмус и Харламове
Комсомольская правда06:15
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