Кино

Piter.tvPiter.tvРежиссер «Текста» рассказал, как Асмус согласилась на постельную сцену

Шипенко признался, что Асмус знала на что идет и заранее обговорила все со своим супругом. Режиссер добавил муж Асмус не стал препятствовать участию актрисы в откровенной сцене, поскольку понимал значимость проекта для жены.
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Партнер Асмус по эротической сцене рассказал о трудностях съемок

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Партнер Асмус по эротической сцене рассказал о трудностях работы

Lenta.ru11:11
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