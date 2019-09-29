Происшествия

Аргументы неделиАргументы неделиРежиссер сериала «Счастливы вместе» не верит в задержание Бочкаревой

Режиссер сериала "Счастливы вместе" Георгий Дронов отреагировал на сообщение о задержании актрисы Натальи Бочкаревой с запрещёнными веществами в трусах. По его словам, ему сложно представить знаменитость, принимающую данные препараты.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Режиссер сериала «Счастливы вместе» прокомментировал задержание Бочкаревой

РИА Новости06:27

Звезда «Счастливы вместе» не верит в историю с Бочкарёвой и кокаином

News.ru11:46

Режиссер «Счастливы вместе» не поверил в задержание актрисы Бочкаревой

Известия08:15

Не верю: режиссер «Счастливы вместе» о задержании Бочкаревой

РЕН ТВ08:51

Звезда «Счастливы вместе» прокомментировала задержание Бочкаревой с кокаином

Lenta.ru13:08

Режиссёр «Счастливы вместе» не может поверить, что у Бочкарёвой нашли наркотики

Life.ru06:14

Режиссер Счастливы вместе высказался о задержании Бочкаревой с кокаином

Толк05:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 15:43, Вашингтон
Экономика

Орешкин предложил направить почти 245 млрд рублей на экспорт услуг

Министр экономического развития Максим Орешкин предложил первому вице-премьеру, министру финансов Антону Силуанову выделить 244,9 млрд рублей на экспорт услуг до 2024 года.
Российская газета 03:24
Футбол

Гаттузо может возглавить «Дженоа»

Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо может стать новым наставником «Дженоа».
Матч ТВ 13:12
Футбол

ЦСКА стал лидером чемпионата России

Lenta.ru 06:21
Политика

Партия Курца побеждает на парламентских выборах в Австрии

Ранее сообщалось, что партия Курца лидирует на парламентских выборах в Австрии.
Газета.Ru 15:21
Происшествия

Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

REGNUM 09:19
Шоу-бизнес

Лазарев впервые рассказал о рождении дочери

Российский певец Сергей Лазарев рассказал о рождении дочери, которое он держал в тайне.
Известия 12:15
Спорт

Российские гандболистки обыграли Швейцарию в квалификации ЧЕ-2020

В выездном матче второго тура соревнований российские гандболистки нанесли поражение команде Швейцарии со счётом 35:26.
Чемпионат 12:41
Общество

Полиция насчитала 20 тысяч участников согласованной акции на Сахарова

Общественный порядок на месте проведения акции охраняют сотрудники полиции и представители Росгвардии, пишет "Интерфакс".
Вести.Ru 09:24
Происшествия

В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками

Газета.Ru вчера в 11:45
Политика

Зеленский все-таки приехал в Бабий Яр

Вести.Ru 14:23
Общество

В России ввели новый документ для приема на работу

Правление Пенсионного фонда России утвердило порядок выдачи электронной формы свидетельства обязательного пенсионного страхования.
РБК 04:55
Футбол

Тренер «Оренбурга» высказался о победе над «Спартаком»

Газета.Ru 12:28
Политика

В Москве пообещали ответить Лондону на отказ Sputnik в аккредитации

Москва примет симметричные меры в отношении британских СМИ после отказа агентству Sputnik в аккредитации на конференцию британской Консервативной партии (тори).
Известия 14:30
Культура

Познер рассказал о своих встречах с Шаймиевым

Реальное время вчера в 03:30
Экономика

Медведев поручил довести долю малого бизнеса до 50%

Доля малого бизнеса в России должна достигнуть показателя в 50% от общего числа занятого населения, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александром Калининым.
Коммерсантъ 27 сентября в 07:53
Происшествия

Щенок питбуля ценой своей жизни спас детей от ядовитой змеи

В курсе.ру 06:48
Политика

Украина решила восстановить пассажирские перевозки на границе с Крымом

Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) Чонгар и Каланчак.
РБК 07:54
Энергетика

Bloomberg сообщил об угрозе нефтедобычи в России из-за потепления

Таяние вечной мерзлоты представляет угрозу нефтедобыче в России, считает аналитик американского издания Bloomberg Джулиан Ли.
REGNUM 10:42
Политика

Семья Ширака запретила Ле Пен присутствовать на церемонии прощания

Известия 14:01
Происшествия

В Саудовской Аравии убили личного телохранителя короля

Популярный в Саудовской Аравии генерал Абдель Азиз аль-Фагм, который долгие годы являлся личным телохранителем короля Салмана ибн Абдул-Азиза ибн Абдуррахмана Аль Сауда, был убит в доме своего друга в городе Джедда.
Российская газета 05:33
Политика

Предполагаемая дочь Путина провела тайную встречу с российскими генетиками

Предполагаемая дочь президента России Владимира Путина Мария Воронцова, провела тайную встречу с генетиками по поводу редактирования ДНК, об этом 29 сентября сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
REGNUM 13:23
Общество

Рабочие места и большие инвестиции: в Калуге открыли фабрику Bosco

Вести.Ru 15:33
Шоу-бизнес

Оксана Акиньшина показала поклонникам порноспектакль

Популярная российская актриса и молодая мама двух детей Оксана Акиньшина показала своим подписчикам самый настоящий порноспектакль.
Актуальные Новости 27 сентября в 08:38
Политика

Преемник Могерини назвал санкции геополитическим оружием

Кандидат на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и заместителя председателя Еврокомиссии, глава МИД Испании Жозеп Боррель заявил, что санкции в современном мире используются как геополитическое оружие.
РБК вчера в 16:17
Наука

Хронический стресс изменил работу митохондрий мышей и людей

Исследовательская группа по руководством Айрис Ховатта (Iiris Hovatta) из Хельсинкского университета проанализировала экспрессию генов и синтез белков в клетках мозга (ядра-ложе терминальной полоски — части лимбической системы) и крови мышей, которых подвергли хроническому стрессу, а также в клетках крови пациентов с паническим расстройством, образцы которой взяты сразу после панической атаки.
N+1 27 сентября в 06:47
Энергетика

«Газпром нефть» заинтересовалась синтезом алмазов из газа

В числе возможных продуктов из газа планируется изучить: синтетические алмазы, структурированный углерод, синтез газа, водород, твердые синтетические углеводороды.
Интерфакс 27 сентября в 08:53
Футбол

«Монако» Головина одержал вторую победу кряду в чемпионате Франции

Футбольный клуб «Монако», в составе которого выступает российский полузащитник Александр Головин, одержал разгромную победу в матче восьмого тура чемпионата Франции.
iReactor 02:31
Шоу-бизнес

Актриса Нелли Уварова постриглась наголо в поддержку Заворотнюк

Российская актриса Нелли Уварова, звезда сериалов "Не родись красивой" и "Атлантида", решила остричь волосы в поддержу коллеги Анастасии Заворотнюк и ее дочери.
Московский Комсомолец 07:25
Футбол

«Манчестер Сити» готовит замену Гвардиоле

«Манчестер Сити» уже готовится к возможному уходу из клуба главного тренера Хосепа Гвардиолы, сообщает Mirror.
Чемпионат 15:14
Финансы

Средний срок ипотеки в России существенно вырос

Если в 2018 году средний срок ипотечного кредита в России составлял 14 лет, то в 2019 году он увеличился на три года — до 17 лет.
REGNUM вчера в 01:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Наталья Бочкарёва
Российская актриса
Российская актриса театра и кино, певица, телеведущая.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Счастливы вместе
Сериал, 2006–2013 (16+)
Обычная жизнь нормальной семьи из провинции: муж, жена, 2 детей, 1 собака и соседи. Жена Даша - домохозяйка, обожает смотреть сериалы и ходить по магазинам. Муж Гена - менеджер обувного магазина, любит торчать в гараже и смотреть футбол с друзьями. Дочь Света - ученица старших классов, меняет парней каждую неделю. Сын Рома - целыми днями играет в компьютер и строит козни сестре. Букины ссорятся хотя бы раз в день - так они развлекаются. Они уже 16 лет вместе и по-прежнему любят друг друга. Это самая счастливая семья на свете.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное