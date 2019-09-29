Шоу-бизнес
Аргументы неделиРежиссер сериала «Счастливы вместе» не верит в задержание Бочкаревой
Режиссер сериала "Счастливы вместе" Георгий Дронов отреагировал на сообщение о задержании актрисы Натальи Бочкаревой с запрещёнными веществами в трусах. По его словам, ему сложно представить знаменитость, принимающую данные препараты.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7010 источников, обновлено в 14:08, Вашингтон
Общество
В Минздраве назвали полезные для сердца продукты
Минздрав России опубликовал рекомендации, согласно которым замена мяса рыбой способно укрепить здоровье сердца, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:46
Футбол
«Краснодар» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата России по футболу
"Краснодар" одержал победу над тульским "Арсеналом" со счетом 2:0 в домашнем матче 11-го тура чемпионата России по футболу.
ТАСС 13:59
Армия и оружие
Опубликовано фото авианосца ВМС США в окружении китайских кораблей
Sohu опубликовало спутниковые снимки авианосца ВМС США "Рональд Рейган" в Южно-Китайском море, который оказался окружен пятью китайскими военными судами.
РИА Новости 03:26
Футбол
«Спартак» уволил главного тренера Кононова
«Спартак» объявил об отставке Олега Кононова с поста главного тренера клуба.
РБК 12:31
Общество
В Москве завершился митинг в поддержку фигурантов «московского» дела
Согласованный с властями митинг в поддержку фигурантов дела о несогласованных акциях в Москве завершился на проспекте Академика Сахарова, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 10:46
Игры
Изобретён голосовой помощник для игр
Сообщается, что для PlayStation Assist можно создать и мобильное приложение, которое будет сообщать информацию о дате и времени начала прохождения той или иной игры, количестве проведённого в ней времени и т.д. Конечно, пока это все лишь патент, и не факт, что Sony выпустит реальный продукт.
Ferra 10:23
Политика
Захарова заявила, что с США опасно вести переговоры
«Все понимают, что звонить в Вашингтон, вести переговоры, встречаться — опасно», — сказала в эфире Первого канала Мария Захарова, отметив, что сам факт публикации разговора изменил форму отношения между государствами, их лидерами и политиками.
URA.Ru 10:18
Здоровье
О чем говорят хруст и щелканье в суставах
Если суставы напоминают о себе хрустом или щелканьем, скорее всего у вас ревматологическое заболевание – артрит или артроз.
Московский Комсомолец вчера в 09:24
Политика
Украина решила восстановить пассажирские перевозки на границе с Крымом
Украина планирует запустить пассажирские перевозки на границе с Крымом после запуска контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) Чонгар и Каланчак.
РБК 07:54
Происшествия
Актриса Бочкарева прокомментировала свое задержание с кокаином
РИА Новости вчера в 12:34
Театры
Скончался режиссер театра и кино Марк Захаров
Sputnik Таджикистан вчера в 05:52
Происшествия
СК возбудил дело об изнасиловании иностранки в подмосковной Балашихе
Следователи завели дело об изнасиловании 35-летней гражданки иностранного государства на территории парка в подмосковной Балашихе.
РБК 12:48
Космос
Корабль «Союз» с первым космонавтом ОАЭ успешно причалил к МКС
Космический корабль «Союз МС-15» с российским космонавтом Олегом Скрипочкой и астронавтами Джессикой Меир (NASA) и Хаззой аль-Мансури (ОАЭ) на борту успешно пристыковался к российскому сегменту Международной космической станции (МКС).
РБК 25 сентября в 17:24
Авто
Компания АвтоВАЗ напомнила о забытом проекте Lada С
После долгих исследований, целью которых являлось создание модели ВАЗ-2116 Проект C серии 100, в 2006 году дизайнер ОАО «АвтоВАЗ» Александр Колпаков начал работу над экстерьером новинки.
32CARS.ru вчера в 08:41
Политика
Курц признал победу своей партии на выборах в Австрии
Председатель консервативной Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц, которая лидирует на досрочных выборах в Национальный совет Австрии (нижняя палата парламента), признал победу своей партии и намерен вести переговоры о формировании будущего правительства со всеми политическими силами, которые проходят в парламент.
ТАСС 12:52
Происшествия
В Саудовской Аравии застрелили телохранителя королей
Во время ссоры убит личный телохранитель короля Саудовской Аравии генерал-майор Абдул-Азиз аль-Фагхем.
BFM.ru 14:04
Общество
На Урале педагога уволили из-за откровенных фото 20-летней давности
Российская газета 27 сентября в 07:37
Здоровье
Кардиолог назвал 6 признаков того, что человеку нужно проверить сердце
Болезни сердца ведут к каждой третьей смерти в мире, при том, что большую их часть вполне возможно предотвратить, если вовремя обратиться за консультацией и помощью врача.
MedikForum.ru 26 сентября в 12:21
Армия и оружие
Бывший командующий Балтфлотом сравнил ракеты «Гранит» и «Калибр»
Российская крылатая ракета «Калибр» существенно быстрее и современнее ракеты из комплекса «Гранит», которую китайское СМИ назвало самым мощным оружием России в случае боевого противостояния с ВМС США.
Известия 10:16
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильных дождях
«Следующая неделя ознаменуется серией атак активных атлантических циклонов, из-за чего зарядят дожди, по моим оценкам, ожидается до 25 мм осадков с вечера воскресенья до среды, или 40% месячной нормы», — отметил синоптик.
Известия вчера в 09:08
Политика
Умер экс-президент Крыма Юрий Мешков
Бывший президент Республики Крым Юрий Мешков умер в больнице в подмосковном Красногорске после перенесенного инсульта, сообщила в воскресенье ТАСС его дочь Марианна Мешкова.
ТАСС 05:52
Политика
Иран считает, что тема выделения кредитной линии Тегерану еще на столе
Иран считает, что тема выделения кредитной линии Тегерану от европейских партнеров все еще на столе, заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке президент Ирана Хасан Роухани.
РИА Новости 26 сентября в 14:02
Политика
Путин освободил от НДФЛ материальную помощь студентам
Закон, подписанный Владимиром Путиным, освобождает нуждающихся студентов, аспирантов, адъюнктов, ординаторов и ассистентов-стажеров от НДФЛ на материальную помощь, выплачиваемую вузом или колледжем, если она не превышает 4 тысяч рублей за год.
Российская газета 13:31
Автоспорт
В Ferrari назвали причину схода Феттеля
Руководитель команды Маттиа Бинотто рассказал, что стало причиной схода, и ответил, почему Себастьян не мог вернуться на пит-лейн и остановился на трассе.
F1news.ru 11:33
Политика
Bloomberg узнал о тайной встрече предполагаемой дочери Путина с генетиками
Этим летом ведущие российские генетики и чиновники от здравоохранения провели закрытую встречу, на которой обсуждалось редактирование ДНК, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Ведомости 06:44
Происшествия
Режиссер Леонид Хейфец ударил ножом врача скорой
Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача "скорой помощи".
Газета.Ru вчера в 10:41
Армия и оружие
ВВС Турции сбили неопознанный беспилотник на сирийской границе
Вестник Кавказа 12:56