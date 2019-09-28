Друзья популярной актрисы, звезды сериала «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой, которую в ночь на 28 сентября задержали сотрудники ДПС с пакетиком кокаина, утверждают, что ее дело неоднозначное. Казалось бы, что неоднозначного может быть после видео, опубликованного в телеграм-канале 112.

с чего всё началось

Сама знаменитость заявила, что находится дома с детьми, а уголовного дела на ней нет. В то же время в сети появилось видео самого задержания. Исполнительницу роли Даши Букиной в сериале "Счастливы вместе" Наталью Бочкареву задержали сотрудники ДПС в Москве, передает РЕН ТВ.

В сети появилось видео задержания Бочкаревой с наркотиками

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