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ТАСС
ТАСС

Резиденты ТОР «Южная Якутия» в два раза превысили плановые показатели

Московский Комсомолец Якутия
Vostok.Today
Neftegaz.ru
SakhaLife.ru
Как отметил Трутнев, 15 резидентов ТОР "Южная Якутия" уже фактически инвестировали свыше 57,7 млрд рублей и создали 6,8 тыс. рабочих мест. После реализации всех заявленных проектов объем инвестиций составит 111,6 млрд рублей, а количество рабочих мест увеличится до 8,4 тыс.В источнике
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