Правительство РФ выделит 500 млн рублей на поддержку малых застройщиков в регионах

В декабре прошлого года ЦБ РФ совместно с Минфином и Минстроем начал подготовку предложений по субсидированию ставок проектного финансирования для застройщиков жилья в малых городах. эти меры должны коснуться застройщиков в тех регионах, где отсутствует большой спрос на жилье и где наблюдается минимальная маржа между себестоимостью строительства кв.м и его ценой.