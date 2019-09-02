Часть привилегий в льготных режимах ТОР и СПВ до сих пор не работает, заявили инвесторы и резиденты на полях V Восточного экономического форума во Владивостоке, сообщает DEITA.

Резиденты ТОР и СПВ заявили о неработающих преференциях

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