Экономика
ВедомостиРезиденты российских офшоров скроют данные о собственниках
Для резидентов САРов предусмотрены низкие налоговые ставки и смягчение контроля. В мае Минэкономразвития сообщало, что в САРах зарегистрировались 10 российских компаний. Первым резидентом САРа на о. Русский стала «Финвижн холдингс» Артема Аветисяна.
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с чего всё началось
Минэкономразвития подготовило поправки, позволяющие не раскрывать данные об участниках компаний, зарегистрированных в специальных административных районах (САР) в Калининградской области и Приморском крае, а также на территориях опережающего развития (ТОР).РБКвчера в 09:01
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Участникам российских офшоров могут разрешить не раскрывать владельцев
Rambler News Serviceвчера в 08:38
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Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом
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Здоровье
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Президент США Дональд Трамп собирается назначить первого заместителя госсекретаря Джона Салливана послом Соединенных Штатов в России.
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Происшествия
В Екатеринбурге фигуранту смертельного ДТП на Малышева продлили арест
В Екатеринбурге гражданин, обвиняемый в нарушении Правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть двух человек, останется в следственном изоляторе по 12 декабря 2019 года включительно.
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Пресс-марафон Зеленского продлился 14 часов
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На границе Солнечной системы зафиксирован рост давления
Используя наблюдения космических лучей – потоков высокоэнергетических частиц – проведенные при помощи космических аппаратов НАСА Voyager («Вояджер»), ученые рассчитали общее давление со стороны частиц во внешней части Солнечной системы, известной как гелиощит.
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Минтруд хочет изменить условия выплаты пособия по уходу за ребенком
Минтруд считает, что претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет могут те, кто уделяет этому достаточно времени.
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Путин поддержал создание единого футбольного фонда в России
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Адвокат журналиста Ивана Голунова Сергей Бадамшин просит генпрокурора России передать материалы проверки в отношении задержавших его подзащитного полицейских в Управление «М» ФСБ России.
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Солнечный свет разрушает полистирол быстрее, чем ожидалось
Полистирол регулярно обнаруживали в Мировом океане с 1970-х годов Идея о том, что солнечный свет разрушает пластик, не является чем-то новым.
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Путин утвердил стратегию развития искусственного интеллекта
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Максим Галкин предстал перед пользователями в одних трусах
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Украинский лидер Владимир Зеленский не смог обеспечить отвод украинских сил в районах Золотого и Петровского в Донбассе из-за позиции националистических формирований, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета глав государств СНГ.
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