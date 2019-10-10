Экономика
ВедомостиРезиденты российских офшоров скроют данные о собственниках
Для резидентов САРов предусмотрены низкие налоговые ставки и смягчение контроля. В мае Минэкономразвития сообщало, что в САРах зарегистрировались 10 российских компаний. Первым резидентом САРа на о. Русский стала «Финвижн холдингс» Артема Аветисяна.
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с чего всё началось
Минэкономразвития подготовило поправки, позволяющие не раскрывать данные об участниках компаний, зарегистрированных в специальных административных районах (САР) в Калининградской области и Приморском крае, а также на территориях опережающего развития (ТОР).РБКвчера в 09:01
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Участникам российских офшоров могут разрешить не раскрывать владельцев
Rambler News Serviceвчера в 08:38
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Происшествия
На иранском танкере в Красном море произошёл взрыв
Взрыв произошёл на иранском танкере в Красном море неподалёку от саудовского порта Джидда, передаёт агентство ISNA.
Общество
Сын журналистки ворвался в студию и прервал прямой эфир
Происшествия
Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме
Политика
Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз
Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.
Шоу-бизнес
Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану
Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
Общество
На Японию движется мощнейший за последние 60 лет тайфун
На Японию надвигается тайфун "Хагибис", сопоставимый по силе с тайфуном "Ида", который обрушился на страну в 1958 году.
Футбол
Футболисты сборной России разгромили Шотландию в отборе Евро-2020
Происшествия
В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу
МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей.
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
Политика
Имя лауреата Нобелевской премии мира объявят сегодня в Осло
В прошлом году Нобелевскую премию мира получили борцы с сексуальным насилием – врач-гинеколог из Конго Дени Муквеге и иракская правозащитница, езидская девушка Наде Мурад.
Армия и оружие
Госдеп назвал условия для санкций против Турции из-за операции в Сирии
Анкара на этой неделе начала наземную операцию на севере Сирии — в регионе, который контролируется сирийскими курдами, в том числе «Отрядами народной самообороны» (YPG), которые Турция считает террористическими группировками.
Здоровье
Водителей проверят на хронический алкоголизм
Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
Общество
Власти Нью-Йорка лишили богатых людей возможности инкогнито приобрести элитную недвижимость
Эксперты считают, что новые правила отпугнут в том числе и богатых иностранцев, которые не хотели, чтобы об их элитной недвижимости в США стало известно на родине.
Автоспорт
Вторая тренировка Ф1 может определить порядок старта в Сузуке
После переноса квалификации Гран При Японии на воскресенье из-за тайфуна (с отменой третьей тренировки и всех субботних активностей на трассе) появился риск, что погода вновь может вмешаться в планы Формулы 1.
Армия и оружие
В Китае построили «безголовую» субмарину
В 2018 году в Китае осуществили спуск на воду подводной лодки, в верхней части которой отсутствует рубка.
Происшествия
Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье
В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Происшествия
Полковник ФСБ получил 20 лет колонии в Самарской области
В Самарской области гарнизонный военный суд приговорил к 20 годам колонии и штрафу 90,5 млн рублей заместителя начальника службы экономической безопасности управления ФСБ полковника Сергея Гудованого.
Автоспорт
Гюнтер Штайнер вызван к стюардам
В пятницу стюарды Гран При Японии рассмотрят проступок руководителя Haas Гюнтера Штайнера, оскорбившего их коллег две недели назад в Сочи.
Экономика
Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт
В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены номеров исходящих телефонных звонков на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.
Происшествия
Подозреваемый в расчленении женщины в Чите собирается раскрыть мотивы
По подозрению в убийстве на 72 часа задержан мужчина 1981 года рождения. Ранее он отказался от признательных показаний.
Политика
Трамп раскритиковал выступающих за его импичмент демократов
Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике представителей американской Демократической партии, которые выступают за его импичмент.
Кино
Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»
Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Хоккей
Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Нэшвилл»
«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Авто
Роскошный Mercedes-Maybach GLS увидели во время прохождения испытаний
Новый Mercedes-Maybach GLS был замечен в Германии во время прохождения тестовых испытаний.
Политика
Владимир Путин прибыл в Ашхабад на саммит СНГ
Владимир Путин поздно вечером прилетел в Ашхабад. В столице Туркменистана пройдет саммит СНГ, передает телеканал "Россия 24".
Происшествия
Экс-президент Киргизии отказался приезжать на заседание в суд
Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался приезжать в суд, где рассматривается дело, фигурантом которого он является.
Политика
Зеленский заявил, что власти Украины не бросят жителей Донбасса
Украинские власти не бросят людей в Донбассе и собираются вернуть их вместе "с территориями".
Общество
Роскачество не нашло качественных пивных напитков
Роскачество начало детально исследовать пивные напитки по поручению Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
Политика
Познер не считает Соловьева своим коллегой
Журналист Владимир Познер не считает телеведущего Владимира Соловьева своим коллегой по профессии.