Экономика

ВедомостиВедомостиРезиденты российских офшоров скроют данные о собственниках

Для резидентов САРов предусмотрены низкие налоговые ставки и смягчение контроля. В мае Минэкономразвития сообщало, что в САРах зарегистрировались 10 российских компаний. Первым резидентом САРа на о. Русский стала «Финвижн холдингс» Артема Аветисяна.
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с чего всё началось
Минэкономразвития подготовило поправки
, позволяющие не раскрывать данные об участниках компаний, зарегистрированных в специальных административных районах (САР) в Калининградской области и Приморском крае, а также на территориях опережающего развития (ТОР).
РБКвчера в 09:01

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Резиденты российских офшоров скроют данные о собственниках

Ведомостивчера в 18:59

Резидентам САР и ТОР разрешат не раскрывать данные о собственниках

Давыдов.Индексвчера в 07:56

МЭР предлагает не раскрывать владельцев компаний российских офшоров для защиты от санкций

ТАССвчера в 12:45

Компании в «русских офшорах» смогут не раскрывать данные о владельцах

РБКвчера в 09:01

Участникам российских офшоров могут разрешить не раскрывать владельцев

Rambler News Serviceвчера в 08:38

Российским компаниям позволят быть скрытными

Lenta.ruвчера в 17:07

Резидентам внутренних российских офшоров могут разрешить не раскрывать данные о владельцах

Forbesвчера в 06:58
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Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 01:58, Вашингтон
Происшествия

В Саратов направлены криминалисты для расследования убийства девочки

RT на русском 01:32
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На иранском танкере в Красном море произошёл взрыв

Взрыв произошёл на иранском танкере в Красном море неподалёку от саудовского порта Джидда, передаёт агентство ISNA.
RT на русском 01:53
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Сын журналистки ворвался в студию и прервал прямой эфир

Lenta.ru вчера в 04:21
Происшествия

Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

Lenta.ru вчера в 11:11
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Зарплаты и пенсии военных повысят еще раз

Как сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в интервью газете "Красная звезда", с 1 января 2012 г. благодаря новой системе выплат зарплат военным уровень оплаты воинского труда возрос в 2,5-3 раза.
Вести.Финанс вчера в 04:47
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Могилы родственников Заворотнюк на кладбище взяли под охрану

Могилы родных актрисы Анастасии Заворотнюк на сельском кладбище в Анкудиново взяты под охрану.
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Общество

На Японию движется мощнейший за последние 60 лет тайфун

На Японию надвигается тайфун "Хагибис", сопоставимый по силе с тайфуном "Ида", который обрушился на страну в 1958 году.
Газета.Ru вчера в 23:21
Футбол

Футболисты сборной России разгромили Шотландию в отборе Евро-2020

Известия вчера в 16:39
Происшествия

В Москве задержали подозреваемую в выводе 1 млрд рублей за границу

МВД и ФСБ задержали в Москве 34-летнюю женщину, которую подозревают в организации нелегальной схемы, по которой за границу в период с 2015 по 2018 годы было выведена сумма, превышающая 1 млрд рублей.
Газета.Ru 00:37
Экономика

Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
РИА Новости вчера в 11:33
Политика

Имя лауреата Нобелевской премии мира объявят сегодня в Осло

В прошлом году Нобелевскую премию мира получили борцы с сексуальным насилием – врач-гинеколог из Конго Дени Муквеге и иракская правозащитница, езидская девушка Наде Мурад.
Эхо Москвы 00:04
Армия и оружие

Госдеп назвал условия для санкций против Турции из-за операции в Сирии

Анкара на этой неделе начала наземную операцию на севере Сирии — в регионе, который контролируется сирийскими курдами, в том числе «Отрядами народной самообороны» (YPG), которые Турция считает террористическими группировками.
РБК вчера в 19:51
Здоровье

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Будущих водителей и граждан, желающих вернуть права после лишения, ждет обязательный тест на определение в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) — маркера, который указывает на хронический алкоголизм.
Коммерсантъ вчера в 19:04
Общество

Власти Нью-Йорка лишили богатых людей возможности инкогнито приобрести элитную недвижимость

Эксперты считают, что новые правила отпугнут в том числе и богатых иностранцев, которые не хотели, чтобы об их элитной недвижимости в США стало известно на родине.
Эхо Москвы вчера в 21:04
Автоспорт

Вторая тренировка Ф1 может определить порядок старта в Сузуке

После переноса квалификации Гран При Японии на воскресенье из-за тайфуна (с отменой третьей тренировки и всех субботних активностей на трассе) появился риск, что погода вновь может вмешаться в планы Формулы 1.
Motorsport.com Russia 00:11
Армия и оружие

В Китае построили «безголовую» субмарину

В 2018 году в Китае осуществили спуск на воду подводной лодки, в верхней части которой отсутствует рубка.
Наша версия 01:46
Происшествия

Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье

В подмосковных Химках были обнаружены тела двух мужчин, сообщает Следственный комитет РФ по Московской области.
Известия вчера в 05:09
Происшествия

Полковник ФСБ получил 20 лет колонии в Самарской области

В Самарской области гарнизонный военный суд приговорил к 20 годам колонии и штрафу 90,5 млн рублей заместителя начальника службы экономической безопасности управления ФСБ полковника Сергея Гудованого.
Газета.Ru вчера в 08:50
Автоспорт

Гюнтер Штайнер вызван к стюардам

В пятницу стюарды Гран При Японии рассмотрят проступок руководителя Haas Гюнтера Штайнера, оскорбившего их коллег две недели назад в Сочи.
Autosport.com.ru вчера в 23:34
Экономика

Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт

В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены номеров исходящих телефонных звонков на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.
REGNUM вчера в 13:27
Происшествия

Подозреваемый в расчленении женщины в Чите собирается раскрыть мотивы

По подозрению в убийстве на 72 часа задержан мужчина 1981 года рождения. Ранее он отказался от признательных показаний.
REGNUM вчера в 23:36
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Трамп раскритиковал выступающих за его импичмент демократов

Президент США Дональд Трамп подверг резкой критике представителей американской Демократической партии, которые выступают за его импичмент.
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Кино

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Митяй из "Сватов" актер Николай Добрынин заявил, что уходит из всеми любимого сериала.
Ugpressa.ru 09 октября в 11:06
Хоккей

Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» обыграть «Нэшвилл»

«Вашингтон Кэпиталз» проиграл «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Sport24.ru вчера в 22:51
Авто

Роскошный Mercedes-Maybach GLS увидели во время прохождения испытаний

Новый Mercedes-Maybach GLS был замечен в Германии во время прохождения тестовых испытаний.
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Владимир Путин поздно вечером прилетел в Ашхабад. В столице Туркменистана пройдет саммит СНГ, передает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru вчера в 17:34
Происшествия

Экс-президент Киргизии отказался приезжать на заседание в суд

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался приезжать в суд, где рассматривается дело, фигурантом которого он является.
ТАСС 01:26
Политика

Зеленский заявил, что власти Украины не бросят жителей Донбасса

Украинские власти не бросят людей в Донбассе и собираются вернуть их вместе "с территориями".
Российская газета вчера в 04:07
Общество

Роскачество не нашло качественных пивных напитков

Роскачество начало детально исследовать пивные напитки по поручению Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
Российская газета 01:00
Политика

Познер не считает Соловьева своим коллегой

Журналист Владимир Познер не считает телеведущего Владимира Соловьева своим коллегой по профессии.
Народные новости вчера в 23:27
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